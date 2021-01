DENISE Fox disparaît après une violente confrontation avec son ex-tueur en série Lucas Johnson la semaine prochaine à EastEnders.

Denise était horrifiée de voir son ancien tueur en série Lucas – qui a été envoyé en prison en 2016 après sa terrible série de meurtres – de retour sur la place pendant la période de Noël.

Et il semble qu’elle avait raison de s’inquiéter car les épisodes d’EastEnders de la semaine prochaine verront Lucas revenir à ses vieux trucs.

Les téléspectateurs verront Chelsea mentionner qu’elle part en vacances – et laisser Denise et Patrick méfiants.

Plus tard, Lucas interroge Chelsea sur leur voyage et persuade Chelsea de visiter l’église avec lui.

Mais les choses changent lorsqu’il est interrompu par la sonnerie de son téléphone.

Les plans de Chelsea commencent à s’effondrer lorsque Lucas refuse de partir.

Plus tard dans la semaine, Denise insiste pour savoir avec qui elle va en vacances et, lorsqu’elle se rend compte que c’est Lucas, elle prend d’assaut et accuse Lucas de manipuler Chelsea.

Lucas se rend compte que Denise n’avait aucune idée que c’est toute l’idée de Chelsea et lui rappelle qu’il ne peut même pas quitter le pays, mais Chelsea intervient et assure à Lucas que la paperasse est triée.

Lucas suggère de prendre Denise à la place, mais Chelsea refuse et laisse Denise blessée.

Plus tard, alors que Chelsea attend près du taxi, Lucas refuse de partir.

Denise entend l’agitation et confronte Lucas, lui disant qu’il a de nouveau laissé tomber sa fille.

Alors que Denise continue de lui faire rage, Lucas finit par craquer.

Les téléspectateurs verront plus tard Chelsea avec Jack à la recherche de Denise après sa disparition.

Vinny les interrompt et dit qu’il pense que quelque chose s’est passé à l’appartement et qu’il a vu du sang.

Ils courent et voient l’appartement dans un pourboire absolu, mais Denise et Lucas sont introuvables.

Qu’a fait Lucas?

Denise a été stupéfaite de voir son ex de retour sur la place pendant la période de Noël, mais encore plus choquée de voir que leur fille Chelsea était également de retour à Walford.

Denise a été bouleversée par l’alliance apparente de sa fille avec le méchant.

Mais dans un choc, des épisodes récents ont révélé que Chelsea était en quelque sorte impliqué dans l’attaque brutale de Lucas qui l’a éloigné de la place.