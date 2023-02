Denise Fox d’EastEnders prend une décision énorme qui menace de détruire sa famille

JACK Branning a été beaucoup trop distrait par ses enfants pour prêter attention à Denise Fox ces dernières semaines.

Cela conduit le coiffeur à prendre une décision à couper le souffle la semaine prochaine à EastEnders.

Denise Fox sent que son mariage est sur les rochers[/caption] Bbc

Son mari Jack Branning ne lui prête presque aucune attention[/caption] Bbc

Mais un autre homme a ses vues sur elle[/caption]

Après avoir essayé d’aider sa fille Amy à faire face à ses problèmes de santé mentale, Jack Branning a été sous le choc lorsqu’il a dû enseigner à son fils Ricky Jr. tout sur la paternité.

Le flic joué par Scott Maslen était furieux d’apprendre que Lily et Ricky étaient d’accord pour devenir parents ensemble… alors qu’ils n’ont que douze ans.

En conséquence, Jack a été laissé sous pression et sa femme Denise (Diane Parish) s’est sentie poussée sur le côté, flirtant avec le danger en se rapprochant de Ravi Gulati.

Mais le couple balaie tout sous le tapis, en particulier Denise alors qu’elle essayait d’oublier ses sentiments pour Ravi (Aaron Thiara).

Dans des scènes prévues sur BBC One la semaine prochaine, Denise rejoint un Jack distrait pour prendre un verre au Vic.

Lorsque Ravi entre dans le pub, elle se sent mal à l’aise et essaie de prouver un point à lui et à elle-même en embrassant Jack publiquement.

Malheureusement, Jack a également une carrière à maintenir en dehors de tout le drame familial et il abandonne Denise pour un engagement professionnel.

Une Denise ivre fait un geste sur Ravi et, ne voulant pas profiter d’elle dans son état d’ébriété, il la refuse.

Denise, qui se sent sans doute déjà rejetée et indésirable, se déchaîne, forçant Ravi à partir.

Plus tard, la coiffeuse demande conseil à Sharon Watts (Letitia Dean) alors qu’elle cherche secrètement à valider ses sentiments pour Ravi.

Le lendemain et après un enfermement mouvementé au Vic, une gueule de bois Denise se réveille aux côtés de Sharon et Stacey Slater à Kathy Beale et Eve Unwin leur livrant le petit-déjeuner.

Denise a un réveil et se précipite pour rencontrer Jack avant qu’il ne parte pour une conférence de travail.

Encore une fois, elle l’embrasse à l’extérieur du n ° 27, dans le regard de Ravi – mais cela ne l’empêche pas d’essayer de se rapprocher de Denise.

Lorsque la sœur de Denise, Kim (Tameka Empson), est à la recherche d’un homme de Walford pour participer à un événement en direct, Ravi se met en avant.

Cependant, Denise est clairement troublée par la présence de Ravi à Fox & Hair et, après avoir réalisé qu’il n’entrerait pas dans ses bons livres, Ravi se retire de l’événement de Kim.

Plus tard, il se dirige vers le n ° 27 pour arranger les choses avec Denise, posant cartes sur table et décidant d’arrêter de jouer au chat et à la souris.

Ravi lui demande donc de passer la nuit suivante avec lui dans un hôtel.

Alors que sa réaction reste à voir, tout semble pointer vers une potentielle histoire d’amour entre Ravi et Denise.

Lorsqu’elle ne réussit pas à l’éviter, le couple partage un baiser torride dans la ruelle de The Vic… et elle accepte de le rencontrer plus tard dans la soirée à l’hôtel.

Denise gâche-t-elle son mariage ?

Jack va-t-il découvrir ce qu’elle mijote ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Denise suivra-t-elle Ravi dans une liaison ?[/caption] Bbc

Jack le découvrira-t-il ?[/caption]