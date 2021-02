Il a été confirmé que DENISE Fox est en vie à EastEnders – mais est retenu captif par une personne mystérieuse.

Le coiffeur – qui est joué par l’actrice Diane Parrish dans le feuilleton de la BBC – était craint mort après l’épisode de la nuit dernière, mais ce soir, il a été confirmé qu’elle était en vie.

Cependant, elle est détenue par une personne mystérieuse dans des circonstances désastreuses.

Plus tôt dans l’épisode, Jack Branning a attrapé l’ancien tueur en série de Denise, Lucas Johnson, sur la place et a pris les choses en main.

Jack a menacé de lui faire oublier la vérité mais les réponses de Lucas sont restées les mêmes.

Il lui a dit: «Je vous ai dit tout ce que je sais.

«Vous êtes tellement désespéré que ce soit moi, vous n’écoutez pas. Vous pouvez me demander 500 fois de plus – la réponse sera la même.

« Tu ne peux pas me battre Jack, je ne vais pas casser. Je suis plus fort que toi là-dedans. Regarde-toi, tu es tellement désespéré de jouer le héros d’action que tu ne peux pas voir ce qui est devant toi. »

«Comment allez-vous vous pardonner quand vous réalisez tout ce temps que vous avez passé pour moi, Denise pourrait l’être, eh bien, nous pouvons l’imaginer, n’est-ce pas?

Jack se précipita sur Lucas mais fut tiré en arrière par Callum.

Et alors que les deux se disputaient pour torturer Lucas, le tueur en série s’est simplement levé et est parti dans la nuit.

À la fin de l’épisode, il a été révélé que Denise était toujours en vie.

Elle a été vue blottie dans le coin d’une pièce lugubre où elle avait été enfermée.

Des tables retournées et des boîtes de peinture étaient sa seule compagnie alors qu’un homme émergea à la porte et regarda à l’intérieur.

Les fans sont terrifiés pour Denise.

L’un d’eux a écrit: « alors tu veux me dire … Denise est enfermée … ENCORE ?! »

Une seconde a déclaré: « Je ne peux pas croire que cela arrive à nouveau à Denise #EastEnders. «

Un autre a ajouté: « Omg, Denise à la fin! Veuillez rester en vie! »