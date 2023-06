Denise Fox dans une dispute furieuse avec son mari Jack Branning pour un choc de tricherie dans EastEnders

Le mariage de JACK Branning et Denise Fox est en jeu alors que le couple essaie de mettre ses différences de côté.

Cependant, dans les prochaines scènes d’EastEnders, la coiffeuse est à bout de nerfs avec son mari et une dispute furieuse s’ensuit.

Denise Fox subit la pression de son mari Jack Branning[/caption] Bbc

Elle éclate de frustration[/caption] Bbc

Tout commence avec sa soeur Kim Fox[/caption]

Denise Fox (représentée par Diane Parish) a beaucoup de maquillage à faire après avoir admis avoir trompé Jack (Scott Maslen) avec Ravi Gulati.

Les téléspectateurs réguliers de BBC One se souviendront que Denise a embrassé Ravi avant de l’inciter à passer une nuit avec lui.

Elle a repris ses esprits à la dernière minute et lorsque le voyou a commencé à la faire chanter, en utilisant sa propre fille Chelsea dans le processus, Denise a décidé de dire la vérité.

L’enfer s’est déchaîné et il semblait que le couple ne se séparerait pas, mais Denise et Jack ont ​​finalement accepté de se donner une chance de se battre et de travailler ensemble sur leurs problèmes.

Mais dans les scènes diffusées la semaine prochaine, Denise est stressée alors qu’elle essaie de jongler avec ses engagements familiaux sous la pression de Jack.

Après une course au salon avec sa sœur Kim ( Tameka Empson ) lorsque Denise emmène Pearl pour le déjeuner, Denise se rend compte que Kim est aux prises avec un traumatisme dû à l’accident.

Alors que Denise rencontrait des problèmes conjugaux, Kim a reçu une nouvelle voiture après une cérémonie de remise de prix et a célébré sa grande victoire avec Denzel Danes.

Mais quand elle a décidé de le conduire autour de la place pour obtenir le désert, un texte qui a finalement aidé à découvrir l’aventure de Denise avec Ravi l’a distraite et elle a écrasé son tout nouveau véhicule dans l’Argee Bhajee.

Kim a lutté contre des attaques de panique – mais peut-elle garder les choses sous contrôle ?

Plus tard, au n ° 18, Denise se sent coupable lorsque Kim parle de ses difficultés, mais Howie Danes (Delroy Atkinson) l’implore d’arrêter de se blâmer pour tout ce qui s’est passé.

De retour à la maison, les tensions atteignent un point d’ébullition alors que Jack se dispute avec Denise pour être en retard à la maison, mais elle finit par craquer et lui dit qu’elle ne s’excusera pas de ne pas être parfaite.

Est-il trop tard pour que le couple arrange les choses ?

Denise a-t-elle atteint un point de rupture ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Denise comprend que Kim a également du mal[/caption] Bbc

Et elle se blâme pour la situation[/caption]