Denise Dowse, actrice de “Beverly Hills, 90210”, est décédée à 64 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’actrice Denise Dowse est décédée, a confirmé sa sœur dans un post Instagram. Elle avait 64 ans.

“Je veux profiter de ce moment pour remercier nos amis et notre famille pour tout l’amour et les prières. C’est avec le cœur très lourd que j’informe tout le monde que ma sœur, Denise Dowse, est allée rencontrer notre famille dans la vie éternelle”, Tracey Dowse a écrit samedi soir.

L’actrice de “Beverly Hills, 90210” a été hospitalisée dimanche et a passé la semaine dans le coma à combattre une méningite sévère. Les médecins n’ont pas dit quand ni si elle se réveillerait puisque le coma n’était “pas médicalement provoqué”. Elle est décédée moins d’une semaine plus tard.

“Denise Yvonne Dowse était la sœur la plus incroyable, une actrice, mentor et réalisatrice accomplie et illustre. Elle était ma meilleure amie et le dernier membre de ma famille”, a ajouté la sœur de l’actrice dans le message.

‘BEVERLY HILLS, 90210’ ACTRICE DENISE DOWSE DANS LE COMA CAUSÉ PAR LA MÉNINGITE, DIT SŒUR

Tracey s’est également adressée aux supporters et fans de Denise.

“Denise vous aimait tous. Je sais qu’elle veille sur nous avec tout l’amour qu’elle a”, a écrit Dowse.

La sœur de Denise a demandé l’intimité et a continué les prières pendant ce temps. Elle fournira plus tard des informations concernant les funérailles de Denise ou “sa célébration de la vie”, a-t-elle déclaré.

Dowse a conclu: “Encore une fois, je suis tellement reconnaissant pour tous les appels, SMS, messages directs et prières silencieuses pour ma sœur. Nous n’aurions pas pu le faire avec tant de grâce et sans douleur sans tous les guerriers de la prière du monde entier. Merci pour donner de manière si désintéressée.”

LE RAPPORT MÉDICO-LÉGAL DU FBI CONCLUT LA DÉTENTE APPUYÉE PAR ALEC BALDWIN SUR L’ENSEMBLE DE ‘ROUILLE’: RAPPORT

Ian Ziering, une co-vedette de “Beverly Hills, 90210”, a répondu au message en qualifiant la mort de “incroyablement déchirante”.

“Pendant toutes mes années de travail sur Beverly Hills 90210, mes scènes avec Denise resteront toujours dans les mémoires avec le plus grand respect pour son talent et l’affection qu’elle était pour l’âme aimante qu’elle était”, a-t-il écrit. “Certains de mes rires hors caméra les plus chaleureux étaient entre elle et moi martelant la discipline que sa Mme Teasley donnerait à mon Steve Sanders.”

“Mes sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui lui étaient chers”, a conclu Ziering.

L’acteur Jason Kelley (“Maire de Kingstown”, “Murder in the First”), qui a déclaré que Denise était sa première metteuse en scène et coach professionnelle, a déclaré que de nombreux acteurs touchés par sa vie continueront de porter son héritage.

“Merci d’avoir courageusement partagé cette triste nouvelle. Je suis désolé de l’entendre”, a écrit Kelley. “La sagesse et la norme qu’elle exigeait ont fourni les bases de mon art théâtral. Nous avons aimé nous vanter de nos racines de Virginie et elle m’a encouragé à faire confiance à mon instinct. Au fil des ans, nous nous sommes croisés sur les planches (occasionnellement à The Cork pour un verre) et plus récemment au Road Theatre. C’était comme une réunion. Elle est et a été une reine mère pour beaucoup et son esprit est semé dans la communauté.

Il a ajouté: “Sa présence nous manquera mais son Essence va continuer dans ces artistes, amis et famille auxquels elle a tant donné.”

L’acteur et réalisateur Larry Powell a écrit: “Mon premier mentor par intérim. Eh bien, au-delà de cela, mentor de vie. J’aime tellement cette femme. Je n’envoie que de l’amour féroce et des prières.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Tracey Dowse a annoncé l’hospitalisation et l’état de santé de sa sœur le dimanche 7 août.

“Comme beaucoup d’entre vous le savent, je suis une personne privée. C’est donc difficile pour moi”, a-t-elle écrit dans un post Instagram. “Je demande du soutien et des prières soient offertes à moi et à ma sœur, et à ma seule famille immédiate @denisedowse.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Elle est actuellement à l’hôpital dans un coma provoqué par une forme virulente de méningite. Ses médecins ne savent pas quand elle sortira du coma car il n’a pas été provoqué médicalement”, a-t-elle ajouté.

Denise Dowse est connue pour avoir joué Mme Teasley dans le drame pour adolescents “Beverly Hills, 90210”, et a récemment interprété le Dr Rhonda Pine dans “Insecure” de HBO. Elle a joué dans “The Guardian”, “Coach Carter”, et plus encore.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News a contribué à ce rapport.