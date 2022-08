Denise Dowse, actrice de “Beverly Hills, 90210”, est dans le coma d’une méningite, selon sa sœur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’actrice de “Beverly Hills, 90210”, Denise Dowse, est à l’hôpital et se bat pour sa vie, a partagé sa sœur dans un post Instagram.

Dowse, 64 ans, est hospitalisé dans le coma pour combattre une méningite sévère. Les médecins ne savent pas quand elle se réveillera car ce n’était “pas provoqué médicalement”.

Tracey Dowse, la sœur de Denise, s’est rendue sur Instagram de la star de “Insecure” pour annoncer son état de santé dimanche.

“Comme beaucoup d’entre vous l’ont vu, mes messages ont été positifs et édifiants. J’essaie de garder le moral et de soutenir ceux qui en ont besoin”, a écrit la sœur de l’actrice. “Comme beaucoup d’entre vous le savent, je suis une personne privée. C’est donc difficile pour moi.

ELLEN DEGENERES ENVOIE SES VOEUX À L’EX ANNE HECHE ALORS QUE L’ACTRICE RESTE DANS LE COMA SUITE À UN ACCIDENT DE VOITURE

“Je demande du soutien et des prières soient offertes à moi et à ma sœur, et à ma seule famille immédiate @denisedowse”, a-t-elle noté. “Elle est actuellement à l’hôpital dans un coma provoqué par une forme virulente de méningite. Ses médecins ne savent pas quand elle sortira du coma car il n’a pas été provoqué médicalement.”

Tracey a ajouté que sa sœur “est une actrice et réalisatrice dynamique qui devrait avoir de nombreuses années devant elle. Les pensées, les prières et le soutien sont grandement appréciés”.

Plusieurs amis et fans de Dowse lui ont envoyé leurs meilleurs vœux sur le post, y compris son collègue “Beverly Hills, 90210” Ian Ziering, qui a écrit, “Envoi de prières et d’espoir pour des jours meilleurs à venir”, avec l’emoji de la main qui prie.

L’ancien joueur de la NBA, Stephen Howard, a également commenté le message en disant: “Envoyer de l’amour, de la prière et des câlins à l’un de mes favoris”, avec des émojis au cœur rouge.

Dowse est connu pour avoir joué Mme Teasley dans le drame pour adolescents “Beverly Hills, 90210”, et a récemment interprété le Dr Rhonda Pine dans “Insecure” de HBO, créé par l’actrice et productrice Issa Rae.

En outre, les autres crédits télévisés de Dowse incluent le rôle de la juge Rebecca Damsen dans la série dramatique de CBS “The Guardian”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’actrice est également apparue dans “Pleasantville”, “Requiem for a Dream”, “Ray” et plus encore.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a également réalisé le film “Remember Me: The Mahalia Jackson Story”, qui met en vedette Ledisi, Keith David, Corbin Bleu, Vanessa Williams et Columbus Short.