Denise Austin, 66 ans, partage des séances d’entraînement de «moins de 10 minutes» pour se préparer au bikini pour l’été

La gourou du fitness Denise Austin a partagé un trio d’entraînements cette semaine pour se mettre en forme de bikini alors que les fêtes d’été à la piscine et les baignades à la plage se profilent au coin de la rue.

Les entraînements publiés sur la page Instagram de l’expert en fitness de 66 ans impliquent de travailler les abdominaux, le bas du corps et de faire du cardio pour brûler les graisses.

Austin a partagé jeudi une séance d’entraînement de huit minutes pour les abdominaux qui, selon elle, « vous donnera une moitié inférieure mince, forte et tonique… juste à temps pour les maillots de bain, les shorts et les jupes! »

« J’adore cet entraînement car il fait travailler toutes les parties des jambes – l’intérieur et l’extérieur des cuisses, l’avant et l’arrière des jambes et votre fessier ! » Austin a écrit dans la légende avec une vidéo de ses fans parlant à travers des fentes latérales et arrière avec des levées de jambe.

DENISE AUSTIN, 66 ANS, STUNS EN MAILLOT DE BAIN ROSE CHAUD D’IL Y A 30 ANS

Elle a poursuivi dans la légende, « Si vous ajoutez cela à votre routine d’entraînement régulière, vous aiderez à bannir la cellulite, à créer des muscles forts et sains et à affiner vos jambes et vos fesses en un rien de temps ! »

Mercredi, elle a partagé quatre mouvements de base – un crunch latéral debout, un crunch à vélo, un crunch du genou et une planche avec levée de jambe – qui, selon elle, « travailleront tout votre cœur et vous donneront ces abdominaux en maillot de bain ».

Le maven de la vidéo d’exercice a suggéré d’ajouter les mouvements à votre routine d’exercice régulière « pour la semaine prochaine pour raffermir et tonifier votre ventre !! »

Austin a montré ses abdos toniques dans une vidéo accompagnant le message avant de montrer les mouvements de la chanson « Makeba » de Jain.

Plus tôt dans la semaine, Austin a publié un entraînement cardio « à faible impact » qui peut être fait dans votre salon.

« Cherchez-vous une brûlure cardio rapide aujourd’hui ? elle a écrit dans la légende. « J’en ai un pour vous ! Cet entraînement dure moins de 10 minutes, mais il fera sûrement pomper votre sang et brûlera des calories… Et le meilleur, c’est que vous pouvez le faire depuis chez vous ! Je vous promets que vous vous sentirez BIEN ! »

Dans la vidéo démontrant l’entraînement, elle s’est enthousiasmée : « Aujourd’hui, tout tourne autour du cardio pour brûler les graisses ! »

Elle a dit que bien que l’entraînement soit « à faible impact, doux pour les articulations », cela aiderait à « brûler de la graisse corporelle » et à « stimuler ce métabolisme ».

Elle a ajouté: « Pensez toujours à un faible impact, mais utilisez vos muscles pour que plus vous utilisez de muscles, plus vous brûlez de calories. C’est pourquoi je travaille les bras et les jambes en même temps. Doubler l’entraînement dans la moitié du temps. »

Elle a partagé l’intégralité de « Fit Over 50 Cardio Workout » sur sa chaîne YouTube.

Austin a également posté une photo d’elle-même posant dans un haut de bikini jaune et un bas de bikini string rose tout en faisant une pause après un match de beach-volley pour #MondayMotivation, mettant en avant la « Summer Toning Series » de son site Web.

La femme de 66 ans a maintenu son corps en bikini depuis ses débuts en réalisant des vidéos d’entraînement dans les années 1980, et a même participé au Sports Illustrated Swimsuit Runway Show avec sa fille pour la première fois l’année dernière.

En mai, Denise a déclaré à Fox News Digital que la clé de son physique tonique était « des séances d’entraînement de 30 minutes » au cours des quatre dernières décennies.

« C’est vrai – je fais des séances d’entraînement de 30 minutes depuis 40 ans », a-t-elle déclaré. « Je crois vraiment qu’en 30 minutes, vous pouvez tout faire. Donc, certains jours de la semaine, je fais 30 minutes de cardio pour brûler les graisses, travailler sur [my heart] – c’est un muscle. Et puis les trois autres jours, je fais 30 minutes de tonification et d’étirements pour garder [my] des abdominaux forts… pour garder le corps fort, tonique et raffermi. »