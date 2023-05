Denise Austin, 66 ans, étourdit en maillot de bain rose vif d’il y a 30 ans

Denise Austin, 66 ans, prouve que l’âge n’est qu’un chiffre.

Le gourou du fitness s’est rendu sur Instagram vendredi pour partager une photo d’elle-même d’hier et d’aujourd’hui dans un maillot de bain une pièce qu’elle portait lors du tournage de « Getting Fit with Denise Austin » il y a 30 ans.

« Flashback Friday !!! WOW !! quel souvenir incroyable à regarder en arrière !! » elle a commencé sa légende.

La légende de la vidéo d’entraînement portait une pièce rose avec une bordure blanche alors qu’elle posait sur la plage sur les deux photos.

DENISE AUSTIN, 66 ANS, AFFICHE DES ABS TONIQUES EN HAUT DE BIKINI ET EN SHORT

« This Then and Now ramène une telle nostalgie… J’ai porté ce costume dans les années 90 lors du tournage de mon émission de télévision !! Combien d’entre vous se souviennent de l’avoir regardé ??? » a-t-elle demandé à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Son émission télévisée sur le fitness a été annulée en 2008.

« Je me sens toujours aussi confiant et en forme que jamais et j’adore avoir ce costume pour me rappeler tout le chemin que j’ai parcouru !! Longévité bébé !!! Merci à tous ceux qui m’ont toujours soutenu.. AVANT et MAINTENANT !!!! oxox », a-t-elle conclu.

Les fans ont adoré la positivité d’Austin et l’ont félicitée dans sa section de commentaires sur Instagram.

« Wow, tu es tellement inspirante et très belle, j’adore tes VIBES positives », a écrit un utilisateur avec un autre ajoutant : « Ma mère et moi nous sommes entraînés pour votre émission plusieurs fois par semaine. J’en ai de très bons souvenirs !! Vous êtes fabuleux dans votre rose vif costume alors et maintenant. »

Un autre utilisateur a écrit : « Je fais vos enregistrements depuis 30 ans. Ma fille vient de se marier et j’avais le même poids que lorsque je me suis marié. »

Au cours de la carrière d’Austin, elle a enregistré plusieurs vidéos de fitness et écrit quelques livres sur la façon de rester en forme, dont « Pilates for Every Body ».

La fille d’Austin, Katie Austin, 29 ans, suit les traces de sa mère.

L’été dernier, Austin a participé au Sports Illustrated 2022 Défilé de maillots de bain à Miami avec Katie.

« Pour [SI] me demander même à 65 ans d’être en bikini – je veux dire, c’était un énorme frisson et je me suis lancé », a déclaré Austin à Fox News Digital l’année dernière. « Qu’est-ce que tu fous ?

Elle a dit qu’elle espérait que cela inspirerait les femmes qu’il n’est jamais trop tard pour se remettre en forme.

« D’abord, aimez le corps dans lequel vous êtes », a déclaré Austin.

« Faites de votre mieux. Je crois vraiment qu’il faut avoir une bonne attitude. Cela vient vraiment de l’intérieur. J’aime ce que je fais et je sens que je peux aider les femmes à se sentir mieux dans leur peau. Faire de l’exercice, bien manger, avoir une bonne attitude, une bonne nuit de repos – tout cela contribue à ce mode de vie sain », a-t-elle poursuivi.

« Je veux que les femmes fassent vraiment de leur mieux pour manger sainement et bouger davantage. C’est mon message. J’ai toujours dit que pendant toutes ces 40 années, faites de votre mieux. C’est la clé », a conclu Austin.