Denise Austin, 66 ans, dit qu’elle fait des entraînements de 30 minutes depuis 40 ans : « Si vous vous reposez, vous allez rouiller »

Denise Austin fait des séances d’entraînement de 30 minutes depuis 40 ans – et la femme de 66 ans a déclaré que c’était le secret de son apparence juvénile.

L’instructeur de fitness a eu une carrière de plusieurs décennies en aidant les gens à perdre du poids à la maison, vendant plus de 24 millions de vidéos et de DVD d’exercices. Elle a également écrit 12 livres et joué dans une émission télévisée de longue date sur le fitness.

Austin a déclaré à Fox News Digital qu’être une mère occupée de deux filles l’a inspirée au fil des ans à proposer des routines d’une demi-heure qui peuvent être effectuées sans se rendre au gymnase. Plus récemment, la star est devenue virale après avoir porté le même maillot de bain rose qu’elle portait dans les années 90.

« C’est vrai – je fais des séances d’entraînement de 30 minutes depuis 40 ans », a-t-elle déclaré. « Je crois vraiment qu’en 30 minutes, vous pouvez tout faire. Donc, certains jours de la semaine, je fais 30 minutes de cardio pour brûler les graisses, travailler sur [my heart] – c’est un muscle. Et puis les trois autres jours, je fais 30 minutes de tonification et d’étirements pour garder [my] des abdominaux forts… pour garder le corps fort, tonique et raffermi. »

« Nous avons trouvé grâce à la recherche [that] montre que 30 minutes la plupart des jours de la semaine, c’est beaucoup de temps pour faire un bon entraînement », a-t-elle partagé. « Cela pourrait être 30 minutes de marche en plein air… Il n’y a donc aucune excuse. Quand les enfants étaient petits, je me réveillais avant [they] s’est levé. Avant de leur préparer le petit-déjeuner et de les envoyer à l’école, je le faisais… Parfois, je le faisais le matin ou, tout au long de la journée, je faisais 10 minutes. Vous pourriez faire trois séances d’entraînement de 10 minutes. Vous pourriez [do] une accumulation de 30 minutes dans une journée et c’est très bien aussi. »

« Tout ce que vous pouvez faire, essayez-le », a-t-elle déclaré. « Commencer par 10 minutes de marche est fabuleux. Vous vous sentirez tellement mieux. »

LA FILLE DU MODÈLE DE MAILLOT DE BAIN SI DE DENISE AUSTIN DIT QUE LA MAMAN DE 66 ANS EST « TOUTE NATURELLE »

Austin a sa propre application, qui propose des centaines d’entraînements de 30 minutes, mais elle a dit que mettre de côté un tapis de yoga, des poids légers et une bande de résistance sont tout ce dont vous avez besoin pour commencer n’importe quelle routine.

« Vous pourriez faire du yoga, vous pourriez faire du Pilates, vous entraîner avec des poids, vous pourriez marcher, vous pourriez faire un peu de kickboxing, vous pourriez même faire mon aérobic rétro à l’ancienne que j’aime toujours », a-t-elle expliqué. « Il y a quelque chose pour tout le monde. Et 30 minutes suffisent pour se sentir si bien. C’est un merveilleux sentiment d’accomplissement personnel. Vous avez surmonté la procrastination… Même de beaux étirements en plein air par une belle journée pourraient être formidables pour bouger. Je faire de l’exercice parce que je veux me sentir bien et je trouve que 30 minutes est une durée parfaite pour se sentir énergisée et stimuler ce métabolisme. »

Austin a admis qu’elle était stupéfaite que son une-pièce rose bubblegum préféré tienne encore des décennies plus tard.

« Je l’ai depuis le jour où j’ai filmé mon émission télévisée d’exercices », a-t-elle déclaré. « J’ai ouvert différentes boîtes et trouvé tous ces superbes vêtements d’entraînement rétro que je portais. Mes filles les adorent parce que c’est à la mode en ce moment. »

« J’ai commencé à les enfiler et je me suis dit : « Ouais, elles me vont toujours ! » », s’est-elle exclamée. « Alors j’ai dit : ‘Qu’est-ce que c’est que ça ?’… Nous avons pris une photo à la plage juste pour le plaisir et j’ai fait une [on social media]. »

Alors que l’été est presque là, Austin a insisté sur le fait qu’il n’est jamais trop tard pour lancer de nouveaux objectifs de santé pour paraître et se sentir mieux. Elle a décrit comment c’est le moment idéal pour faire le plein de « l’arc-en-ciel de beaux fruits et légumes » de saison.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Vous devez avoir une bonne nutrition, un bon exercice et une bonne attitude », a déclaré Austin. « … Je mange bien 80 % du temps et j’ai mes friandises 20 % du temps… Même si vous n’avez pas fait d’exercice depuis des années, ce n’est pas grave. Commencez petit avec seulement 10 minutes – vous sentirez une grande différence. l’énergie commencera à circuler et vous commencerez à avoir un bon état d’esprit… Pour l’été, j’adore faire des exercices qui ciblent les triceps [to wear] chemisiers sans manches… Mon autre préféré est un mini-squat. Beaucoup de gens… de 50 ans et plus, ont des problèmes de genou et de hanche. Ainsi, un mini-squat est idéal pour votre derrière et vos jambes. »

« Si vous vous reposez, vous allez rouiller », a-t-elle ajouté.

Austin a noté que le dimanche, elle aime se consacrer à la marche. Elle appellera ses sœurs, copines ou filles pour voir qui la rejoindra. Et à force de se rattraper, le temps passe vite, a-t-elle insisté.

« La marche fait travailler tout votre corps », a-t-elle déclaré. « Je dis aux gens de pomper ces bras, de vraiment tirer le meilleur parti de votre marche. Vous pouvez aussi marcher aussi vite que vous le pouvez. C’est beaucoup plus facile pour le corps que de courir, donc c’est un excellent moyen de se mettre en forme. Je pense que marcher est l’un des moyens les plus simples de sortir et c’est ce qu’est l’été. Trouvez un ami ou attrapez votre lapin comme moi… C’est une merveilleuse façon d’avoir plus d’esprit dans votre corps. Et il est si important de se sentir bien à la fois mentalement et physiquement. »

Austin a déclaré que les personnes de 50 ans et plus devraient commencer petit et progresser pour éviter de se blesser aux articulations. Elle a noté que la marche est le moyen le plus simple de démarrer des objectifs de santé. Et les routines à faible impact sont tout aussi efficaces.

« Chaque fois, vous pouvez aller quelques minutes de plus », a-t-elle déclaré. « Donc, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire pour vous améliorer. Mais honnêtement, si vous pouvez vous entraîner au moins trois jours par semaine, c’est génial. J’essaie de m’entraîner la plupart des jours de la semaine. Je travaille environ six jours maintenant. J’aime utiliser les dimanches pour des choses plus amusantes comme le pickleball avec ma famille ou des choses comme ça. »

Pour commencer, Austin a recommandé de créer un programme d’entraînement et de définir des rappels pour vous contrôler. L’exploration de diverses applications de fitness et d’interviews gratuites sur YouTube permet également d’explorer facilement différentes classes sans se ruiner. Elle a également recommandé d’appeler un ami pour qu’il se joigne à vous pour le rendre encore plus amusant.

« Si vous demandez à vos amis de venir vous aider à démarrer, cela vous motivera davantage, je vous le promets », a-t-elle déclaré. « C’est ce que j’aime faire – motiver les gens à se lever du canapé et à faire quelque chose de sain pour eux-mêmes… Je suis aussi un grand partisan de l’équilibre. Je n’exagère rien. Pour moi, 30 minutes, c’est de la modération. Et j’essaie faire différents types d’entraînements pour surprendre mes muscles et non sur un plateau. Je crois vraiment en un peu de trois choses : un peu de cardio, un peu de tonification et un peu de flexibilité. Tous les trois sont importants pour garder votre corps bien équilibré . Et je pense que cela m’a aidé à travers les années. »

Actuellement, Austin a un nouveau magazine disponible dans les kiosques à journaux appelé « Fit Over 50 », qui présente ses trucs et astuces préférés.

« Je triche un peu tous les jours », gloussa-t-elle. « Je crois fermement qu’il faut bien manger 80 % du temps et avoir ses friandises 20 % du temps. Je n’attends pas un jour pour tout gâcher… Le week-end, bien sûr, j’adore les glaces. … Je vais m’offrir un petit quelque chose, mais j’aime les aliments sains… Et en vieillissant, je mange un peu différemment aussi. J’ajoute plus de saumon… des avocats et de l’huile d’olive pour vos cheveux et votre peau. Et manger plus sainement vous aide Dormez mieux, ce qui est important pour votre exercice… Je crois à l’équilibre et à la modération. Je ne mange pas trop.

Austin a insisté sur le fait que, comme tout le monde, il y a des jours où elle n’a pas envie de bouger – et ce n’est pas grave non plus.

« Je ne suis pas une folle de fitness », a-t-elle dit en riant. « Je ne me culpabilise pas. J’aime passer quelques jours allongé sur le canapé et regarder Netflix. Mais le lendemain, j’irai me promener et je me remettrai sur la bonne voie. Ne vous énervez pas, faites simplement quelque chose le lendemain pour se sentir à nouveau prêt… Relevez-vous – vous pouvez le faire. »