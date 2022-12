Denise Austin, 65 ans, révèle ses secrets pour se préparer en bikini pour le Nouvel An

À 65 ans, Denise Austin porte un bikini avec fierté.

La célèbre instructrice de fitness a fait sensation cet été lorsqu’elle et sa fille, Katie Austin, ont défilé en deux pièces sur le podium du Sports Illustrated Swimsuit Runway Show 2022 à Miami.

La star des années 80 a déclaré à Fox News Digital que “c’était une joie totale” de faire équipe avec la jeune femme de 29 ans, qui a déjà fait sa marque en tant qu’influenceuse fitness sur les réseaux sociaux avec sa propre application. Katie a fait ses débuts en maillot de bain SI en 2021 dans le cadre de leur recherche annuelle de natation. Elle est ensuite revenue pour le numéro de cette année en tant que recrue officielle.

“Pour [SI] de me demander même à 65 ans d’être en bikini – je veux dire, c’était un énorme frisson et j’ai tout simplement foncé”, a déclaré Austin. “Qu’est-ce que tu fous ?”

DENISE AUSTIN, 65 ANS, PARTAGE UNE SUPERBE PHOTO MIDRIFF-BARING ALORS QU’ELLE PARLE DE RESTER MINCE PENDANT LES VACANCES

Austin a noté que même si elle est fière de célébrer son corps, elle espère que cela inspirera également d’autres femmes à réaliser qu’il n’est pas trop tard pour revoir leurs objectifs de santé.

“D’abord, aimez le corps dans lequel vous êtes”, a déclaré Austin. “Faites de votre mieux. Je crois vraiment qu’il faut avoir une bonne attitude. Cela vient vraiment de l’intérieur. J’aime ce que je fais et je sens que je peux aider les femmes à se sentir mieux dans leur peau. Faire de l’exercice, bien manger, avoir une bonne attitude, une bonne nuit de repos – tout cela contribue à ce mode de vie sain. Je veux que les femmes fassent vraiment de leur mieux pour manger sainement et bouger davantage. C’est mon message. J’ai toujours dit que depuis 40 ans, fais juste du mieux que tu peux. C’est la clé.

Austin, qui est devenue célèbre dans les années 80 et 90 grâce à sa séance d’entraînement “abdominaux de 8 minutes”, a vendu plus de 24 millions de vidéos et de DVD d’exercices au fil des ans. Elle a également joué dans la meilleure émission de fitness “Fit & Lite” pendant 14 ans.

Plus récemment, le duo mère-fille a fait équipe une fois de plus. En novembre, ils ont lancé le cours de fitness “SlimFast Loves the 80s”, qui rend hommage aux origines de la marque. Il propose des mouvements aérobies classiques, ainsi que l’approche plus moderne de Katie pour transpirer. Austin a déclaré qu’elle avait conçu l’entraînement de 30 minutes pour ceux qui ne veulent pas attendre 2023 pour réaliser leurs résolutions.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Commencer peut être étonnamment simple, a déclaré Austin.

“La marche est une excellente forme d’exercice”, a-t-elle déclaré. “J’essaie de marcher tous les jours. Je me mets dans mes pas. … Si vous pouviez marcher et pomper vos bras, vous brûlerez plus de calories parce que vous utilisez plus de muscles. … Mais marcher, c’est très bien. Je crois en trois façons pour rester en forme – cardio pour brûler un peu de graisse, tonification pour raffermir vos muscles puis étirements pour améliorer votre souplesse… Je dis aux gens s’ils ne font que commencer, [exercise] Trois jours par semaine. Vous verrez une différence dans votre corps. Assurez-vous de faire un peu à la fois. Prenez votre temps, mettez-vous à l’aise.”

“J’essaie de m’entraîner la plupart des jours de la semaine, mais je ne m’entraîne que 30 minutes”, a poursuivi Austin. “Pendant les vacances, j’aime marcher et faire mes pas. … J’aime m’entraîner le matin. De cette façon, j’ai toute la journée et je ne m’inquiète pas de la façon dont je vais le faire. Mais pour être tout à fait honnête, c’est ce que vous pouvez le mieux intégrer à votre emploi du temps. C’est pourquoi si vous ne pouvez vous entraîner que 10 minutes le matin, puis 10 minutes de plus le soir, ce n’est pas grave non plus. Tant que cela s’accumule jusqu’à environ 20 à 30 minutes la plupart des jours de la semaine. Vous vous en sortirez très bien. … Commencez petit. Réveillez-vous peut-être 10 minutes plus tôt que d’habitude et faites cette séance d’entraînement de 10 minutes le matin.

Austin a recommandé de contacter un être cher si vous avez besoin d’encouragements supplémentaires. Faire de l’exercice avec un copain, dit-elle, peut rendre l’entraînement plus agréable pour certains.

BROOKE BURKE, 51 ANS, PARTAGE SES CONSEILS PRÉFÉRÉS POUR RESTER EN FORME PENDANT LES VACANCES

“J’appelle toujours mes sœurs et je demande : ‘Qui veut s’entraîner ?’ ou ‘Qui est là pour marcher cette semaine ?'”, a-t-elle dit. “Je pense que tu devrais planifier [your workouts], trop. Mettez-le dans votre emploi du temps, faites-en une partie de votre plan afin de l’avoir dans votre agenda, et cela deviendra une partie de votre vie. Tout est question de style de vie. Tout cela est pour vous aider à vivre une vie plus saine. Alors, rendez les choses plus pratiques pour vous et vous les conserverez ainsi. Vous le ferez plus souvent et vous vous amuserez aussi. Et la musique est essentielle. J’aime la musique amusante. … Ma playlist est très variée. J’ai de la musique de Drake à Taylor Swift en passant par Bruce Springsteen.”

Austin a déclaré que l’erreur la plus courante que les gens ont tendance à commettre au cours de la nouvelle année est de se submerger avec “trop ​​​​trop tôt”.

“Je pense qu’il est beaucoup plus facile de commencer petit et de faire de petites choses comme marcher”, a déclaré Austin. “Je pense que les gens essaient parfois d’en faire trop. Cela devient alors tellement compliqué que ça ne colle pas ; vous ne resterez pas cohérent et vous ne verrez pas de différence. Commencez trois jours par semaine et construisez-vous jusqu’à quatre Rendez vos séances d’entraînement amusantes, quelque chose à attendre avec impatience. De cette façon, vous vous y tiendrez.”

“Parfois, il est difficile de conduire jusqu’à un gymnase”, a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi j’aime m’entraîner à la maison parce que c’est tellement pratique. Si c’est pratique, cela vous facilite la vie et vous vous y tiendrez toute l’année.”