Denise Austin, 65 ans, partage une superbe photo montrant le ventre alors qu’elle parle de rester mince pendant les vacances

L’experte en fitness Denise Austin n’a pas ralenti depuis qu’elle a atteint la soixantaine.

L’icône de l’entraînement, 65 ans, a partagé une superbe photo d’elle-même dans sa cuisine portant un haut court jaune qui montrait ses abdominaux toniques mardi.

“Il n’est pas rare de se sentir un peu plus gonflé à cette période de l’année, avec tous les aliments riches, les friandises et les cocktails festifs qui vont de pair avec la saison des fêtes!” Austin a légendé le post. “J’ai quelques conseils qui peuvent aider à soulager ce sentiment et garder votre ventre gonflé à distance. Certains sont aussi simples que de manger plus lentement et d’éviter les substituts de sucre.”

Elle a ajouté dans un article de blog : “Bien qu’on ne sache pas exactement pourquoi [sugar substitutes] peuvent gonfler votre ventre, évitez-les si vous le pouvez. Non seulement pour garder votre ventre plat, mais aussi parce que certaines études montrent que manger des édulcorants artificiels à faible teneur en calories fait en fait prendre du poids. »

Elle a également déconseillé de mâcher du chewing-gum, qui peut vous faire “prendre trop d’air” et vous faire gonfler, et elle a rappelé aux gens de boire suffisamment d’eau car cela “aide à évacuer l’excès de liquide de votre corps”. Siroter avec une paille peut également gonfler les gens avec trop d’air, a-t-elle déclaré.

Cependant, assurez-vous de ne pas boire trop de boissons gazeuses car les bulles « se frayent un chemin à l’intérieur » de votre estomac.

Elle suggère également de surveiller votre consommation de sel et, enfin, rappelle aux personnes qui surveillent leur poids qu’elles doivent incorporer une sorte d’exercice, qui pourrait être aussi simple que de se promener dans le pâté de maisons.

“Parfois, le simple fait d’être physique fait bouger les choses dans votre ventre”, a-t-elle déclaré.

Pour les personnes qui cherchent à calmer leur estomac après avoir trop mangé, Austin recommande des thés à la menthe ou au gingembre qui sont “réputés pour aider à calmer un ventre trop plein (ainsi que des nausées)” ou de siroter de l’eau chaude avec du citron.

Elle a ajouté que “rester régulier peut devenir un défi” pour les femmes de plus de 50 ans, “donc en plus des grains entiers riches en fibres, commencez à incorporer d’autres aliments riches en fibres tels que les haricots et les légumineuses, le brocoli, les baies et les avocats”, a-t-elle déclaré. dans son blog, selon le Daily Mail.

Elle a ajouté que “le curcuma, le saumon, l’huile d’olive et même le chocolat noir” peuvent favoriser la santé cardiaque, réduire l’inflammation et aider à maintenir un poids santé.

De plus, elle a suggéré de manger plus d’aliments à base de plantes.

“Pour aider à garder votre cœur en bonne santé, à ce stade de votre vie, vous voudrez peut-être commencer à remplacer les protéines végétales par des protéines animales, comme la viande rouge”, écrit-elle. “Envisagez un chili aux haricots sans viande, ajoutez des lentilles à vos salades ou des fajitas avec du tofu au lieu d’un steak.”

Elle a déclaré au Daily Mail qu’elle mangeait “de plus petites portions” et “je cuisine très sainement pour ma famille. Il y a beaucoup de salades, de tacos au poulet, de lasagnes aux légumes, de casseroles avec moins de fromage.”

Mais elle a dit qu’elle ne mange sainement que 80% du temps et “les 20% restants, je suis mauvaise”.

La maven de la vidéo d’entraînement a ajouté qu’elle prend toujours le temps de faire de l’exercice, ce qui l’aide non seulement à maintenir son poids, mais aussi à “se sentir bien”.

“Je me sens énergique après une promenade, les endorphines s’activent et circulent, cela aide à lutter contre le stress, l’anxiété et les sentiments refoulés”, a-t-elle déclaré au Courrier quotidien.

Même les personnes ayant un emploi du temps chargé peuvent trouver le temps de s’entraîner, a-t-elle déclaré.

“Si vous pouvez faire 10 minutes d’entraînement à la fois et le faire trois fois par jour, vous aurez travaillé 30 minutes en une journée.”