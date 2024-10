Denis Villeneuve dit espérer réaliser un long métrage sans dialogues, centré sur « le pouvoir des images ».

S’exprimant lors d’un Screen Talk du BFI London Film Festival organisé par Brett Goldstein, Villeneuve a déclaré : « J’aime le dialogue, mais pas [always] au cinéma », ajoutant qu’il était parfois mieux adapté au théâtre ou à la télévision. « J’espère qu’un jour je pourrai faire un film qui n’utilisera pas le langage parlé », a ajouté Villeneuve. «J’essaie autant que possible d’utiliser le pouvoir des images.»

Le thème du silence et de l’écoute est revenu à plusieurs reprises au cours de la séance de 75 minutes, qui reprenait à ce jour les 11 longs métrages du réalisateur canadien. Après un extrait de la scène culminante vers la fin des années 2024 Dune : deuxième partiea déclaré Villeneuve, « Zendaya a donné une performance incroyable, où elle n’a pour la plupart aucun dialogue mais juste des réactions – et nous comprenons la tragédie. »

Cette scène présente la plupart des personnages clés du film, notamment Chani de Zendaya et Paul Atreides de Timothee Chalamet. « Le Worm Riding, les gros effets spéciaux sont une chose ; mais pour moi, c’était un défi », a déclaré Villeneuve. «J’avais 12, 15 grands acteurs dans une pièce, chacun [of whom] pourraient diriger leur propre film, et tous ces figurants. Maintenir l’atmosphère et l’énergie spécifique que je recherchais – c’était un beau défi.

La conférence a été brièvement interrompue à plusieurs reprises par les bruits d’un bébé dans le public, notamment lors de la réponse de Villeneuve à une question de Goldstein sur « l’immobilité et le silence ».

«J’adore les bébés!» sourit Villeneuve après une telle interruption. « J’adore quand les enfants viennent sur le plateau. »

Villeneuve a également expliqué comment l’écrivain Eric Roth a été le premier à mettre « les doigts sur le clavier » sur le Dune refaire le scénario. Roth a demandé à Villeneuve « un mot qui a été une clé pour ouvrir le livre », ce à quoi le réalisateur a répondu « femmes », disant à Roth, « nous devons faire une adaptation qui se concentre sur le Bene Gesserit ». [a quasi-religious sisterhood in the Dune story].

Se concentrer sur les personnages féminins a permis à Villeneuve de se rapprocher du roman de Frank Herbert, a déclaré le réalisateur. « Le personnage de Chani est devenu plus important [in his adaptation]», a déclaré Villeneuve. « Cela nous a éloignés de Paul Atreides, pour nous rapprocher de l’idée de Frank Herbert d’un récit édifiant. »

Film préféré

Villeneuve a également évoqué son blockbuster de 2017 Coureur de lame 2049qu’il a accepté car l’original de Ridley Scott de 1982 faisait partie de ses meilleurs films. « Faire une suite à mon film préféré, c’est une belle façon de terminer ma carrière », a ironisé Villeneuve, qui a également donné des détails sur le secret requis lorsque Scott lui a demandé de lire le projet, notamment Villeneuve devant trouver la rencontre la plus isolée. endroit où il pourrait au Mexique pendant le tournage Sicaire.

« Vous connaissez Ridley, c’est le réalisateur le plus prolifique et le plus occupé », a déclaré Villeneuve expliquant pourquoi Scott a choisi de ne pas faire lui-même la suite. «Quand je fais un film, il en fait trois. De plus, je pense qu’Harrison Ford en avait assez d’attendre.

Après avoir abandonné ses premiers films à plus petite échelle tels que Maelstrom et Polytechniqueaux grands blockbusters, Villeneuve a identifié l’endurance comme le plus grand défi de ces derniers.

« Construire un monde est très exigeant – il faut tout créer », a déclaré Villeneuve. « Dans ces films, le plus difficile, c’est l’endurance. Sicaire c’était 35, 40 jours [shoot]; Duneil est 120.

« Le plus dur dans tous les films que j’ai fait, c’est qu’il y a toujours un matin où je suis mauvais. C’est comme si vous essayiez de jouer d’un instrument et que vous n’étiez pas accordé. Le cinéma est un acte de présence, je dois y être à 100%. C’est le pire jour de ma vie.

« Mais j’ai appris qu’on peut toujours refaire le tournage », a ajouté le réalisateur, sous les rires du public du LFF.

Le programme Screen Talk du BFI London Film Festival se poursuit aujourd’hui avec des conférences de Anora le réalisateur Sean Baker et Émilie Pérez star Zoé Saldana. Le LFF se déroule jusqu’au dimanche 20 octobre.