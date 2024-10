Denis Villeneuve veut faire un film muet — World of Reel

Le cinéma a commencé comme une série d’images et il n’y avait pas de dialogue à l’époque du cinéma muet. Avant l’arrivée du cinéma parlant à la fin des années 20, les histoires complexes étaient racontées uniquement via un langage visuel et il n’était techniquement pas nécessaire que le son entre dans le langage cinématographique.

Plus tôt cette année, Denis Villeneuve a provoqué quelques réactions négatives en adage« franchement, je déteste le dialogue. Le dialogue est pour le théâtre et la télévision. Il est finalement revenu sur ces commentaires quelques jours plus tard (« Je ne déteste pas les dialogues »), mais cela a ouvert la voie à certaines théories selon lesquelles Villeneuve pourrait éventuellement réaliser un film muet.

S’exprimant lors d’un BFI London Film Festival, Villeneuve a l’a fait savoir qu’il veut réaliser un film « sans dialogue ». Le cinéaste a rappelé que « le dialogue est l’outil d’expression du théâtre, puis il est devenu, pour d’autres raisons, celui de la télévision » et qu’il a moins sa place au cinéma.

« J’aime le dialogue, mais pas [always] au cinéma », a-t-il déclaré au modérateur de BFI, Bret Goldstein. « J’espère qu’un jour je pourrai faire un film qui n’utilisera pas le langage parlé », a ajouté Villeneuve. «J’essaie autant que possible d’utiliser le pouvoir des images.»

Je comprends. Le cinéma est un médium visuel, et un film peut fonctionner, à la fois émotionnellement et viscéralement, uniquement sur les images et le montage. Le cinéma est né comme média visuel. C’est dans son ADN. Pendant les quelque 30 premières années de son existence, il n’y avait pas de dialogue au cinéma, tout était alimenté par les visuels.

Les films muets ont pratiquement disparu, ils n’ont plus de public, mais il s’avère qu’un jour nous sortirons peut-être de Villeneuve un film muet des temps modernes. Cela aurait du sens. Villeneuve est avant tout un cinéaste à succès axé sur le visuel : « Arrival », « Sicario », « Blade Runner 2049 » et « Dune » sont guidés narrativement par des images puissantes.

Il ne serait pas le premier cinéaste à tenter une telle expérience au XXIe siècle. Il n’y en a pas eu beaucoup, mais certains des films muets les plus réussis du 21e siècle incluent « Les Triplettes de Belleville », « Tout est perdu », « L’Artiste » et « Des centaines de castors » de cette année.