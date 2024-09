Denis Villeneuve déclare que Dune 3 n’est « pas comme une trilogie »

Denis Villeneuve est apparu sur Le podcast « Les petits hommes en or » de Vanity Fair et a souligné qu’un troisième film « Dune » basé sur le roman de Frank Herbert « Le Messie de Dune » n’est pas en cours de développement comme l’achèvement d’une trilogie à ses yeux. Legendary a confirmé en avril que le développement de « Dune 3 » était en cours après le succès du blockbuster « Dune : Part 2 », qui a rapporté 711 millions de dollars dans le monde entier plus tôt cette année.

« D’abord, il est important que les gens comprennent que pour moi, c’était vraiment un diptyque », a déclaré Villeneuve à propos des deux premiers films de Dune. « C’était vraiment une paire de films qui seront l’adaptation du premier livre. C’est fait et c’est terminé. Si j’en fais un troisième, qui est en cours d’écriture, ce n’est pas comme une trilogie. C’est étrange de dire ça, mais si j’y retourne, c’est pour faire quelque chose qui semble différent et qui a sa propre identité. »

« Le Messie de Dune » se déroule 12 ans après les événements du premier roman de « Dune », donc une adaptation cinématographique devrait probablement faire vieillir le jeune casting de Villeneuve qui comprend Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh et d’autres. Le réalisateur a déclaré « Je sais comment faire ça » lorsqu’on lui a demandé comment il comptait faire vieillir le casting, mais n’a pas donné de détails sur son plan.

Villeneuve a depuis longtemps exprimé son intérêt pour un troisième film « Dune » et a souvent déclaré que cela marquerait sa dernière apparition dans la franchise. La série littéraire d’Herbert s’est poursuivie avec d’autres romans, et Villeneuve a déclaré qu’il était à l’aise avec l’idée que d’autres réalisateurs reprennent la franchise.

« Écoutez, si Dune : Le Messie se réalise, cela fera de nombreuses années que je travaille sur Arrakis et j’aimerais faire autre chose », a-t-il déclaré. « Je pense que ce serait une bonne idée pour moi de m’assurer que, dans Le Messie, il y ait les graines du projet si quelqu’un veut faire autre chose par la suite, car ce sont de beaux livres. Ils sont plus difficiles à adapter. Ils deviennent de plus en plus ésotériques. C’est un peu plus délicat à adapter, mais je ne ferme pas la porte. Je ne le ferai pas moi-même, mais cela pourrait arriver avec quelqu’un d’autre. »

Il reste à voir si les acteurs de « Dune » souhaiteront continuer à faire des films de la franchise sans Villeneuve. Zendaya a déclaré à Fandango plus tôt cette année qu’elle était partante pour « Dune 3 » principalement à cause de son réalisateur.

« Est-ce qu’on serait partants ? Bien sûr », a déclaré Zendaya lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait faire un autre film « Dune ». « Chaque fois que Denis m’appelle, je dis oui. J’ai hâte de voir ce qui va se passer. J’ai commencé à tourner « Messiah » et je me suis dit : « Ouah, je ne tourne que le premier film. Je vais juste revenir au premier. » Il y a tellement de choses à prendre en compte, mais il n’y a pas de meilleures mains pour en prendre soin et en aimer plus que Denis. »

« J’ai hâte de voir… C’est juste de l’anticipation », a ajouté Zendaya à propos de l’avenir de la franchise. « Quand il sera prêt. C’est un perfectionniste à bien des égards et il ne veut pas partager les choses avant qu’elles ne soient prêtes. Je respecte donc cela et j’attends qu’il soit prêt. »

Les deux films « Dune » sont désormais disponibles en streaming sur Max. Écoutez l’interview complète de Villeneuve sur le site Podcast « Les petits hommes en or » ici.