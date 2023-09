Denis Villeneuve de Dune fait l’éloge d’IMAX et dit qu’il déteste le « contenu »

Barbie-un film si grand c’était déjà fait a remporté le box-office américain en août– c’est aussi un film si grand que vendredi, il fait le grand saut en IMAX pour une durée d’une semaine. Comme d’habitude, Barbie est à l’avant-garde de la mode, quelque chose Dune le réalisateur Denis Villeneuve, très pro-IMAX, semble être d’accord avec.

« L’avenir du cinéma, c’est l’IMAX et les grands formats », Villeneuve dit à l’AP (via IndéWire) dans une interview publiée avant Barbiel’arc grand format de, mais avec le succès retentissant de Celui de Christophe Nolan Oppenheimer à l’esprit. « Le public veut voir quelque chose qu’il ne peut pas avoir chez lui, qu’il ne peut pas avoir en streaming. Ils veulent vivre un événement.

Sans insulter les films qui sont fait spécifiquement pour le streaming (ou qui finissent par contourner le théâtre et en allant directement en streaming), le réalisateur – dont Dune a été libéré jour et date dans les cinémas et ce qu’on appelait alors HBO Maxgrâce aux préoccupations liées à la pandémie, montre clairement où se situe sa faveur. «Il y a cette idée que les films, dans l’esprit de certaines personnes, sont devenus un contenu plutôt qu’une forme d’art. Je déteste ce mot « content ». Que les films aiment Oppenheimer sont diffusés sur grand écran et deviennent un événement qui remet en lumière l’idée qu’il s’agit d’une formidable forme d’art qui doit être vécue au cinéma.

Dune : deuxième partie devait initialement sortir plus tard cette année, mais a vu sa date de sortie décalée (en raison de problèmes de grève cette fois-ci) au 15 mars 2024.

