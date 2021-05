Denis Shapovalov se retire de Roland-Garros 2021 en raison d’une blessure à l’épaule

Le Canadien Denis Shapovalov s’est retiré de Roland-Garros en raison d’une blessure à l’épaule. Le Canadien au 14e rang, âgé de 22 ans, avait récemment atteint la forme sur terre battue européenne. Shapovalov a poussé le 13 fois champion de Roland-Garros Rafael Nadal au troisième tour à Rome, détenant deux balles de match, et il a soutenu cela en atteignant la finale de l’Open de Genève samedi. Mais, après avoir perdu contre Casper Ruud, Shapovalov a subi des tests sur une épaule douloureuse et a décidé de ne pas jouer dans le deuxième grand chelem de l’année, qui commence dimanche, rapporte la DPA.

Shapovalov a tweeté: «Je suis attristé de partager qu’après avoir consulté mon équipe médicale, j’ai pris la difficile décision de me retirer de @rolandgarros. Malheureusement, mon épaule me dérange et même si les tests médicaux semblent bons, il est préférable de se reposer. Rendez-vous en 2022, Roland-Garros. «

Shapovalov a disputé trois fois le tableau principal de Roland Garros, avec ses meilleures performances en 2018 et 2020, lorsqu’il a atteint le deuxième tour.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici