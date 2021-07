Denis Shapovalov cherche le goût du court central contre Andy Murray, marqué par la bataille

Denis Shapovalov a remporté le trophée des garçons de Wimbledon lorsqu’Andy Murray a récupéré la couronne masculine en 2016 et le Canadien réalisera son rêve d’enfance vendredi lorsqu’il fera ses débuts sur le court central contre le favori à domicile au troisième tour.

Alors que l’herbe a toujours été sa surface préférée, Shapovalov a jusqu’à présent eu du mal à faire une impression durable sur le gazon. Son travail a également été rendu difficile par une allergie au pollen agaçante, qui éclate sur les courts verdoyants.

Mais le joueur de 22 ans a montré une amélioration significative lors de sa course aux demi-finales au Queen’s Club avant de franchir la barrière du deuxième tour pour la première fois en quatre apparitions au All England Club.

« Décidément, je pense que c’est un grand moment pour moi. Ce sera ma première fois sur le court central de Wimbledon, donc c’est super excitant pour moi, mon équipe et ma carrière », a déclaré Shapovalov, tête de série 10e, aux journalistes.

« Avec chaque année, je me sens mieux sur cette surface, et je pense toujours qu’il y a beaucoup de place pour grandir.

« C’est définitivement un match que j’ai voulu en grandissant – jouer contre Andy sous les projecteurs comme celui-ci. »

Alors que Shapovalov a profité d’un repos de deux jours après avoir reçu un forfait au deuxième tour de Pablo Andujar, Murray pourrait utiliser un peu plus de temps pour recharger ses batteries après avoir passé près de 7 heures et demie sur le terrain lors de ses deux premiers matches.

Murray était au centre de la scène dans une autre soirée dramatique mercredi, revenant de deux sets à un pour battre Oscar Otte et a admis qu’il ressentait une « douleur aiguë » à l’aine, une blessure qui l’a exclu du swing sur terre battue.

Autant il recherchait son challenger, Shapovalov n’a pas pu s’empêcher d’encourager le joueur de 34 ans, qui a remonté le temps devant une foule bruyante à domicile.

« (En tant que) fan d’Andy, de le voir revenir et bouger si bien, en particulier ces deux derniers sets, comment il l’a inversé », a déclaré Shapovalov. « C’était comme s’il était le joueur qu’il était il y a quelques années. . C’était vraiment excitant à voir. »

Dans un autre affrontement transatlantique sur le court central, le Britannique Dan Evans vise une place dans la deuxième semaine du tournoi lorsqu’il affrontera l’Américain Sebastian Korda.

Le numéro un mondial Novak Djokovic, à la poursuite d’un sixième titre à Wimbledon et d’un troisième d’affilée, fera une rare apparition sur Court One contre l’Américain Denis Kudla, non classé.

Alors qu’un exode massif des têtes de série se poursuit dans le tirage au sort féminin, avec six des 10 premières éliminées, la deuxième tête de série Aryna Sabalenka espère éviter une surprise contre l’adolescente colombienne Maria Camila Osorio Serrano.

