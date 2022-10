Denis Shapovalov bat Steve Johnson en 16es de finale

Le joueur de tennis canadien Denis Shapovalov a produit une performance de service presque parfaite pour enregistrer une victoire contre l’Américain Steve Johnson lors d’un affrontement en huitièmes de finale aux Championnats de tennis du Japon, ici mercredi.

Dans une victoire de 6-3, 7-6 (3), la septième tête de série n’a perdu qu’un point au premier service, tirant 11 as alors qu’il remportait 37 des 38 points derrière sa première livraison. Il a en outre été aidé en réalisant 76% de ses premiers services et n’a pas fait face à un point de rupture lors de la rencontre du premier tour.

“(C’était) définitivement l’un de mes meilleurs matchs au service. J’avais un peu l’impression que j’avais besoin d’aller contre Steve. Évidemment, si je lui lance beaucoup de regards sur les deuxièmes services, alors il va capitaliser et mettre beaucoup de pression. Je suis très satisfait de ma performance au service aujourd’hui et j’espère pouvoir la maintenir tout au long de la semaine », a déclaré Shapovalov.

“Les terrains jouent assez rapidement, donc si vous mettez beaucoup de premiers services, je pense que le pourcentage de points pour gagner le point est vraiment élevé ici”, a-t-il ajouté.

Shapovalov a évité le sort de Tokyo de son dernier adversaire à Séoul, le Japonais Yoshihito Nishioka, qui a perdu plus tôt dans la journée alors qu’il luttait avec son niveau d’énergie et les nouvelles conditions après la courte période d’ajustement.

“Je me sens bien. J’ai déjà vécu cette expérience à quelques reprises, jouant la semaine après avoir fait une finale et ayant un retour rapide », a déclaré le Canadien.

“En général, je pense que la chose la plus importante pour moi est de me sentir mentalement frais. Le corps s’est toujours senti bien, touchons du bois. Je me sens bien mentalement, très motivé. Lorsque vous perdez en finale, cela vous motive presque un peu plus que de gagner, pour jouer la semaine suivante. Je me battais comme un fou aujourd’hui. Je devais affronter Steve et je continuerai à le faire le reste de la semaine », a-t-il ajouté.

Demi-finaliste en 2018 à Tokyo, Shapovalov affrontera ensuite le qualifié japonais Rio Noguchi pour une place en quarts.

