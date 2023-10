Denis Mukwege, prix Nobel de la RDC, annonce sa candidature à la présidence | Actualités électorales

Le médecin lauréat du prix Nobel de la paix a travaillé avec des victimes de viol et a attiré l’attention sur le rôle de la violence sexuelle lors des conflits.

Denis Mukwege, de la République démocratique du Congo, médecin lauréat du prix Nobel de la paix pour ses travaux sur les violences sexuelles en temps de guerre, a déclaré qu’il briguerait la présidence.

Mukwege, 68 ans, a fait cette annonce lundi devant une foule de partisans à Kinshasa, la capitale de la RDC, défiant l’actuel président Félix Tshisekedi lors des prochaines élections de décembre.

« J’accepte d’être votre candidat à la présidence de la république », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il se concentrerait sur des questions telles que l’insécurité et le leadership politique.

Mukwege, un gynécologue chirurgical qui a remporté conjointement le prix Nobel en 2018 avec la militante yézidie Nadia Murad pour leurs efforts contre l’utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre, espère désormais affronter les problèmes auxquels est confrontée la RDC.

Le médecin a fondé l’hôpital Panzi dans l’est de la RDC pendant une période de conflit brutal en 1999, soignant des centaines de victimes de viol et témoignant des blessures et des maladies qui leur étaient infligées.

Aujourd’hui, la sécurité de ce pays d’Afrique centrale se détériore, avec de nombreuses milices, dont celle connue sous le nom de M23, qui luttent pour le contrôle des territoires dans les régions orientales du pays.

Le président Tshisekedi a eu du mal à contenir la violence au cours de son premier mandat et a accéléré le retrait de la force de maintien de la paix des Nations Unies en septembre, au milieu de plaintes concernant son inefficacité et son manque de popularité.

Un mois plus tôt, l’armée du pays avait fait l’objet de vives critiques pour avoir utilisé la force meurtrière contre une manifestation prévue contre la force de l’ONU, lors d’une répression sévère qui a tué 56 personnes.

Dans un communiqué de presse le mois dernier, Mukwege s’est dit « profondément indigné par les images choquantes du massacre » et a appelé à une « réforme en profondeur » pour professionnaliser les services de sécurité du pays.

Les débats sur des questions telles que la sécurité et les difficultés économiques sont devenus plus aigus à l’approche des élections législatives et présidentielles, prévues pour le 20 décembre.

Le chef de l’opposition Martin Fayulu, arrivé deuxième derrière Tshisekedi aux élections de 2018, a également annoncé ce week-end qu’il présenterait sa candidature à la présidence.