Denis LePage, cofondateur du duo disco montréalais Lime, est décédé à 74 ans

Le producteur disco Denis LePage avait le don d’attirer les fêtards sur la piste de danse, et au cœur de la vie nocturne animée de Montréal des années 1980, les talents de créateur de succès du musicien étaient indéniables.

Avec une série de succès dans les charts Billboard, LePage a contribué à définir une ère des discothèques canadiennes au sein du duo Lime.

LePage, qui s’est identifié comme non binaire et a ensuite pris le nom de Nini Nobless, est décédé lundi d’un cancer à l’âge de 74 ans, a déclaré l’ancien manager Yvon Lafrance.

Bien que ce ne soit pas exactement un nom familier, les crochets de synthétiseur contagieux de LePage ont fait des chansons de Lime les préférées des clubs de danse du monde entier.

«C’était un génie», a expliqué Claude Chalifoux, copropriétaire de Lime Light, le club de danse animé de Montréal qui diffusait régulièrement les morceaux de danse de Lime.

«Toute la musique que Denis a faite a été un succès retentissant. Les gens devenaient fous quand ils jouaient Ton amour, Tu es mon magicien et Coupable.»

Des années avant ces favoris du disco électronique, LePage poursuivait déjà une carrière musicale.

Adolescents, ils ont joué dans le groupe The Persuaders et, au milieu des années 1970, ils ont formé le groupe de jazz-fusion Le Pouls avec son épouse Denyse LePage, elle-même auteure-compositrice-interprète.

Quelques années plus tard, LePage a obtenu son premier succès avec le single funky de 1979 La pause, sorti sous le nom de Kat Mandu. La chanson alimentée par une cloche de vache a culminé à la troisième place du palmarès disco américain de Billboard.





Ce succès a donné un peu de vent au deuxième projet de LePage avec Denyse, qui a capté la vague de la révolution des synthétiseurs qui déferle sur l’industrie.

Inspiré par les sons de Giorgio Moroder et Kraftwerk, le duo LePage avait enregistré ensemble un projet électro-disco. Mais ils n’avaient pas encore décidé du titre de leur nouvel acte le soir où ils sont entrés au Lime Light avec une copie promotionnelle de leur premier vinyle, a déclaré Chalifoux.

Lime Light, une discothèque du centre-ville de Montréal qui accueillait autant les amateurs de club gays que hétérosexuels, s’est avérée une source d’inspiration fructueuse à plus d’un titre. Ouvert en 1973, le lieu a commencé à accueillir un public exclusif et avant-gardiste quatre ans avant que le Studio 54 de New York n’accueille une foule similaire.

Quand le DJ maison Michel Simard a joué le premier single de Lime en 1981 Ton amour aux platines pour la première fois, il a été immédiatement convaincu qu’ils avaient un hit entre les mains, se souvient Chalifoux.

Alors que le duo disco discutait avec Simard, il est devenu évident qu’ils étaient liés d’une manière ou d’une autre à la salle d’une manière particulière.

« Quand les gens sont venus au Lime Light… beaucoup d’entre eux ont dit : ‘Nous allons au Lime ce soir' », a ajouté Chalifoux.





C’est ainsi qu’une version abrégée du nom du club est restée gravée dans l’esprit du couple.

Une soirée au Lime Light est rapidement devenue synonyme d’écouter les succès de Lime sur les systèmes audio de l’un des deux niveaux de pistes de danse de la salle.

Fin 1981, Ton amour s’est propagé au-delà des frontières du Canada, se retrouvant au sommet du palmarès américain Billboard Hot Dance Club Play pendant une semaine.

Lime a livré un autre mastic de sol avec le shaker de boule à facettes de 1982 Bébé, nous allons aimer ce soirqui a culminé à la 6e place du classement de la danse.

Denis et Denyse ont également connu le succès en dehors de Lime lorsqu’ils ont écrit Danser toute la nuit pour le duo Voggue. Le single de 1981 est resté n ° 1 sur le palmarès dance Billboard pendant trois semaines.

Ils ont également continué à faire de la musique sous le nom de Lime jusque dans les années 1990, même si des amis affirment que des problèmes financiers ont poussé LePage à vendre les droits d’auteur de la musique à Unidisc, une maison de disques montréalaise spécialisée dans les sons de l’époque.

«La relation entre mes parents n’a pas été facile», a déclaré Claudine LePage, l’enfant du couple.

« Ils ont continué à faire de la musique ensemble… puis mon père a continué à produire de la musique mais a fait appel à d’autres chanteurs. Ou ma mère chantait seule sur des chansons avec d’autres artistes. Le but était simplement de continuer à faire de la musique.





Vers le début des années 2010, LePage a commencé à s’identifier publiquement comme une femme, prenant le nom de Nini Nobless et enregistrant du nouveau matériel. La musique a eu du mal à trouver un public pour diverses raisons.

«Je sentais que les gens n’aimaient pas que Denis passe d’homme à femme», a déclaré Chalifoux.

« Sa musique était bonne, il avait la même voix que lorsqu’il chantait avec Lime, ce n’était qu’un changement physique… (mais) le son était trop des années 80. »

Pourtant, le son de Lime a résonné dans les cercles contemporains grâce à l’Unidisc. La propriété de la société sur le catalogue de Lime signifiait que le label pouvait rééditer et retravailler les enregistrements passés.

Ces dernières années, cela comprenait le recrutement des producteurs de danse canadiens Jacques Greene et Tiga pour produire des remix des singles classiques du duo.

Francis Cucuzzella, qui gère les relations avec les artistes chez Unidisc, a déclaré qu’un documentaire sur Lime était réalisé en coopération avec le regretté LePage. Bien que le projet soit désormais dans les limbes, il espère qu’il sera un jour achevé et publié.

Des funérailles sont prévues à Montréal le 4 septembre.

Note de la rédaction : La Presse Canadienne a consulté la famille et les amis de Denis LePage, également connu sous le nom de Nini Nobless, pour déterminer quels noms et pronoms ils pensaient avoir préféré pour cette histoire. Le musicien a utilisé leurs noms et pronoms de manière interchangeable au cours de leurs dernières années.