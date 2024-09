Denis Coderre dira le 21 juin s’il souhaite devenir chef du PLQ

De retour de Saint-Jacques-de-Compostelle, l’ex-maire de Montréal Denis Coderre fait durer le suspense au sujet de sa candidature à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ). Sa décision est prise, dit-il. Mais elle ne sera pas annoncée avant trois semaines, soit le 21 juin.

Denis Coderre est rentré vendredi d’un pèlerinage d’une vingtaine de jours dans la péninsule ibérique, qui l’a mené du Portugal jusqu’en Espagne. Son avion est posé en fin d’avant-midi à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, à Montréal.

L’ex-maire, qui répète depuis des mois qu’il songe à briguer la chefferie du PLQ avait promis une annonce à son retour de voyage. Mais il faudra encore patienter, à en croire la chronique – sa dernière – qu’il a livrée en fin de journée sur les ondes de la station de radio communautaire CKVL.

Le 21 juin, c'est non seulement le début de l'été [et] la journée nationale des Autochtones, mais c'est également la veille du week-end de la Saint-Jean-Baptiste, alors la fleur de lys n'appartient pas seulement aux séparatistes, pas seulement aux péquistes. Je vais annoncer ma réponse finale à Québec a déclaré l'ancien maire.

Je vais être à Québec un vendredi. Ce n’est pas un samedi, donc vous n’avez pas d’excuse. Tout le monde doit être là at-il ajouté.

Denis Coderre revient de loin. L’ex-maire de Montréal – qui a tenté en 2021 de revenir à l’hôtel de ville, qu’il avait dirigé de 2013 à 2017 – a annoncé qu’il quittait la politique après avoir mordu la poussière pour la deuxième fois d ‘affilée contre Valérie Plante.

En 2021, Denis Coderre a obtenu 37,97 % des voix, contre 52,14 % pour Valérie Plante. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En avril 2023, il a également subi un accident vasculaire cérébral (AVC), dont il se dit aujourd’hui complètement restauré, outre de légers problèmes d’élocution.

Avant de s’envoler pour l’Europe, le 11 mai dernier, Denis Coderre a notamment pris sa carte du PLQ dont il n’était pas membre jusqu’à tout récemment. Il a également effectué une tournée des régions pour jauger ses appuis.

M. Coderre s’est notamment rendu dans la région de Québec, où il s’est engagé à se présenter advenant le cas où il se lancerait dans la course à la direction du PLQ qu’il soit déclaré vainqueur ou non. Une circonscription de la Rive-Sud serait dans sa mire, at-il précisé depuis.

Jusqu’ici, aucun des 19 députés du PLQ ne lui a apporté son appui. Le principal intéressé fait malgré tout preuve d’une confiance à toute épreuve. « J’ai connu des gens qui ont perdu avant de gagner », plaidait-il encore en entrevue à l’émission Les coulisses du pouvoir le 28 janvier dernier.

M. Coderre dit vouloir revenir en politique pour combattre les indépendantistes du Parti québécois (PQ), que les sondages donnent pour l’instant comme favoris en vue des prochaines élections générales, qui auront lieu à l’automne 2026.

Il a d’ailleurs rencontré le dirigeant du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, lors d’une visite à l’Assemblée nationale le 14 dernier.

Un nouveau chef dans un an

Le nom du prochain chef du PLQ sera annoncé le 14 juin 2025 lors du congrès à la chefferie du parti, qui aura lieu à Québec.

Si aucun candidat ne s’est déclaré jusqu’ici, plusieurs noms circulent.

Outre Denis Coderre, le député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, le président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Charles Milliard, et le président du Conseil du patronat, Karl Blackburn, sont ou serait en réflexion.

La possibilité que Charles Milliard se présente comme candidat à la chefferie du PLQ a fait couler de l'encre au cours de la dernière semaine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Certains aspirants commencent même à recevoir des appuis. C’est notamment le cas de Frédéric Beauchemin, seul membre du caucus libéral à s’être manifesté jusqu’à maintenant, qui a obtenu le soutien de l’ancien ministre des Finances Carlos Leitao.