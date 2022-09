Denim on the Diamond investit le King’s Stadium de Kelowna – Kelowna Capital News

L’un des festivals de musique de Kelowna est de retour et a bien commencé vendredi soir (2 septembre) alors que la fête se poursuit samedi.

Denim on the Diamond a débuté vendredi soir au King’s Stadium de Kelowna avec des performances de Blonde Diamond, Delaney Jane, The Blue Stones et, plus particulièrement, Matt Maeson.

Et tandis que les portes ont ouvert à 15 heures vendredi, l’événement de samedi dure toute la journée alors que les représentations commencent à 12 heures et que de grands noms sont sur le point de se produire.

La tête d’affiche est le groupe de rock canadien The Reklaws. Samedi mettra également en vedette l’artiste country Tebey, ainsi que JJ Wilde, Coleman Hell, Jodie B, Boy Golden et Michael Daniels.

En plus de la musique live et de la danse, il y a divers vendeurs de nourriture et de boissons ainsi que des jeux et des activités de plein air.

Besoin de quelque chose à faire aujourd’hui? Les laissez-passer sont toujours disponibles pour 74 $.

City of West KelownaCommunityKelownaLake Countrymusic festivalsOkanagan