Démystifier les mythes sur 529 régimes d’épargne-études

Même s'ils existent depuis des décennies, 529 plans d'épargne-études sont encore souvent mal compris. Les véhicules d'investissement sont un moyen fiscalement avantageux d'économiser pour l'université ou d'autres études. Les revenus sont exempts d'impôt fédéral et les fonds ne sont pas imposés lorsqu'ils sont prélevés pour payer des dépenses admissibles. Pourtant, seulement 36 % des Américains peuvent correctement identifier le régime comme un outil d'épargne-études, selon un étude récente par Morning Consult Edward Jones. « Cela peut être accablant », a déclaré Michael Conrath, responsable de l'épargne-études chez JP Morgan Asset Management.

Comment négocier pour plus d’aide financière et de bourses d’études collégiales Cela peut aussi être déroutant. Non seulement différentes options sont disponibles, mais il existe plusieurs idées fausses sur le fonctionnement des plans, ainsi que sur la mesure dans laquelle l’aide financière et les bourses paient réellement pour l’école. La réalité est que seulement 0,3% des étudiants reçoivent suffisamment de subventions et de bourses pour couvrir le coût total de l’université, a déclaré Conrath. « Vous ne pouvez pas laisser vos propres rêves de bourses entraver la réalité que vous devez probablement investir tout de suite », a-t-il déclaré. Voici un aperçu d’autres faits que les parents se trompent sur 529 plans.

1. Vous n’êtes pas obligé d’investir dans le plan de votre état

Chaque État propose un plan d’épargne-études 529, mais vous n’avez pas à choisir celui proposé par votre État d’origine ou celui dans lequel votre enfant ira à l’école. Cependant, vous pourrez peut-être profiter d’un allégement fiscal de l’État en cotisant au régime de votre propre État si celui-ci vous est proposé. Pour choisir un plan, examinez les frais impliqués, le gestionnaire du plan et ses antécédents, et dans quoi il est investi – et comment il s’intègre dans votre horizon temporel, a déclaré Conrath.

2. L’impact sur l’aide financière est minime

Conrath a entendu des parents dire qu’ils craignaient qu' »un 529 ne compromette mes chances d’obtenir de l’aide ». En réalité, cela réduira le programme d’aide aux étudiants d’un maximum de 5,64 % de la valeur du régime — et c’est après les quelque 10 000 $ qui relèvent de l’allocation de protection des actifs, selon ÉpargnerPourCollège. Un fonds collégial dans un compte d’épargne bancaire ou un certificat de dépôt réduit également l’aide de 5,64 % de sa valeur. Cependant, vous obtenez un meilleur retour sur investissement dans un plan 529, souligne Conrath.

3. Ce n’est pas seulement pour le collège

Les dépenses admissibles comprennent les frais de scolarité, la chambre, la pension, les frais et les livres. Vous pouvez utiliser également l’argent pour les ordinateurs, les imprimantes et le service Internet, ainsi que pour les écoles supérieures, les écoles de métiers et les apprentissages. De plus, vous pouvez rembourser jusqu’à 10 000 $ de prêts étudiants qualifiés avec vos 529 fonds au cours de votre vie et payer jusqu’à 10 000 $ par an pour les frais de scolarité de l’école privée K-12 de votre enfant.

4. Vous ne perdrez pas votre argent si votre enfant ne l’utilise pas

Si votre enfant n’utilise pas l’argent, vous pouvez changer le bénéficiaire pour un autre membre de la famille admissible, comme un autre enfant, un frère ou un conjoint. Même si personne ne l’utilise, vous pouvez retirer votre argent. Votre investissement initial est exempt d’impôts et de pénalités, puisque vous avez déjà payé des impôts dessus avant de le déposer, a déclaré Dorethia Kelly, fondatrice et PDG du site Web financier Money Chat et du site de décoration de bureau et de carrière Work, Space, Spark.

Tous les gains sont soumis à une pénalité de retrait de 10 %. « En fin de compte, pour un parent, vous êtes toujours en tête parce que vous récupérez votre argent », a déclaré Kelly, auteur de « #MoneyChat LE LIVRE: Comment sortir de la dette, gérer avec succès votre argent et créer une sécurité financière. »

5. Il n’est jamais trop tard pour commencer

Plus vous commencez tôt, plus vous pouvez économiser. Cependant, même si vous attendez que votre enfant soit au lycée, c’est mieux que rien. « Tout ce que vous économisez pour les deux prochaines années vous aidera avec des livres ou quelque chose », a déclaré Kelly. « Tout cela s’additionne. » En fait, vous pouvez continuer à cotiser au compte pendant que votre enfant est à l’école – donc si vous avez épargné pendant quatre ans au lycée et quatre autres au collège, vous avez un horizon de placement de huit ans, a noté Conrath.

