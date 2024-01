Démystifier les formats de journaux : ce que tout coloriste en herbe doit savoir

L’une des conséquences les plus passionnantes des progrès technologiques est la démocratisation d’outils autrefois réservés aux productions à gros budget.

Des lentilles anamorphiques ? Autrefois, il s’agissait de matériel spécialisé et incroyablement coûteux. Désormais disponible à un prix inférieur à celui de certaines cartes mémoire haut de gamme. Incrustation chroma ? Autrefois une merveille de magie informatique comme Industrial Light and Magic ou Wētā Workshop, elle peut désormais être utilisée par toute personne possédant un téléphone ou une tablette. Et ne me parlez même pas de l’explosion absolue des suites d’effets 3D et visuels, dont beaucoup sont même gratuites, qui ont donné aux créateurs indépendants et aux petites équipes la possibilité de produire du contenu inimaginable il y a à peine dix ans.

Bien entendu, cela s’applique également aux caméras que nous utilisons. Les caméras d’action, comme celles de GoPro et Insta360, permettent de réaliser des prises de vue qui n’auraient jamais été possibles auparavant, dans des conditions qui mettraient à genoux n’importe quelle caméra d’antan en un clin d’œil. Et qui aurait pensé que presque chacun d’entre nous transporterait un petit appareil capable de filmer des vidéos suffisamment bonnes pour que le fabricant les remplace par des caméras de cinéma haut de gamme lors d’un événement de lancement de certains de leurs autres produits ?

Sur ce sujet spécifiquement, l’une des principales caractéristiques de l’iPhone 15 Pro Max est, bien sûr, son appareil photo. La plupart des spécifications sont celles que nous attendons d’un iPhone moderne : vidéo 4K HDR, excellente stabilisation d’image, la liste est longue. Mais une caractéristique se démarque des autres, à savoir sa capacité à enregistrer des vidéos avec une courbe logarithmique appliquée, une première dans le monde des smartphones.

Si vous êtes nouveau dans le monde de la vidéo, il s’agit d’une fonctionnalité dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler auparavant. En un mot, une « courbe log », abréviation de « courbe logarithmique », est une manière particulière d’encoder les données capturées par le capteur afin de préserver autant que possible la plage dynamique (la différence de luminosité entre les parties les plus sombres et les plus lumineuses d’un objet). image) autant que possible.

Détourage et plage dynamique

Pour apprécier pleinement ce qui rend une courbe logarithmique si importante, il est essentiel de comprendre ce qu’une courbe logarithmique tente d’éviter en premier lieu : l’écrêtage.

L’écrêtage est ce qui se produit lorsqu’il est demandé à quelque chose, qu’il s’agisse d’un appareil photo, d’un moniteur ou même d’un logiciel, de gérer ou d’afficher une image avec des valeurs de couleur ou de luminosité en dehors de ses limites. En termes d’appareil photo, chaque pixel individuel du capteur ne peut signaler qu’une quantité de lumière qui le frappe avant de saturer et signaler sa valeur maximale (souvent appelée « souffler »), ou si peu de lumière qui le frappe qu’il est en dessous de son seuil de détection et signale donc aucun signal (appelé « écrasement »). Il est important de noter que tout contraste ou couleur qui aurait pu exister dans les zones découpées disparaît et n’est pas récupérable, car abaisser le blanc et soulever le noir vous rapproche simplement du gris moyen.

La plage dynamique est une mesure de la quantité d’informations qui peuvent être stockées dans une photo ou une vidéo sans écrêtage, en particulier la différence entre l’obscurité des zones les plus sombres et la luminosité des zones les plus lumineuses. Il s’agit d’un élément crucial de la qualité perçue d’une image et d’une spécification que de nombreux fabricants d’appareils photo présentent comme un indicateur d’un système de qualité professionnelle, généralement mesuré en nombre d’arrêts de lumière qu’il faudrait pour atteindre une extrémité de l’échelle. à l’autre. Par exemple, l’Arri Alexa 35, considérée par beaucoup comme la référence actuelle en matière de caméras de cinéma et l’étalon par lequel toutes les autres sont jugées, arbore une plage dynamique de 17 arrêts. Cela signifie qu’un réalisateur ou un directeur de la photographie peut réaliser des plans incroyables, comme celui ci-dessous.

Cette image, tirée des images d’Alexa, est déjà superbe. Cependant, nous pouvons voir que les zones les plus claires et les zones les plus sombres ont toutes deux perdu des détails en raison de l’écrêtage. Un moniteur SDR (plage dynamique standard) ne peut afficher qu’environ 8 valeurs de plage dynamique, ce qui signifie que toute information de luminance en dehors de ces limites doit effectivement être rejetée et affichée en noir pur ou en blanc pur.

Toutefois, cela ne signifie pas que le fichier source lui-même est soumis aux mêmes limites.

Grâce à la plage dynamique extrêmement large de l’Alexa 35, un coloriste dispose d’une grande marge de manœuvre pour pousser et tirer l’image. Cela a encore été gradué pour donner plus de détails dans les zones les plus sombres, comme nous pouvons le voir dans les détails supplémentaires évidents à l’intérieur du masque du plongeur et sur sa tenue. Bien sûr, le compromis fait est que les lumières vives sur le devant de son casque se clipsent et perdent des détails, puisque nous sommes toujours limités par la plage de 8 arrêts d’un moniteur SDR.

Dans cette image, le coloriste a choisi d’aller dans l’autre sens et de s’attacher davantage à préserver les zones les plus lumineuses. Maintenant, le reste de l’image semble effectivement très sombre, mais comme nous pouvons le voir, même les parties les plus lumineuses des lumières ont vu leur couleur orange réelle préservée plutôt que d’être coupée en blanc.

Si nous regardions tous cela sur un écran avec une plage dynamique plus élevée et que l’image fixe était calibrée pour en tenir compte, nous serions en mesure d’avoir le meilleur des deux mondes, avec de bons détails dans les ombres et les hautes lumières.

Courbes de journaux et LUT

Alors, qu’est-ce que tout cela a à voir avec une courbe logarithmique ?

Eh bien, comme mentionné précédemment, une courbe logarithmique est un moyen spécial de cartographier la luminosité d’une image afin que vous puissiez capturer plus de détails dans les parties les plus claires et les plus sombres d’une image.

Bien que le graphique ci-dessus ne vous dise rien à première vue, il s’agit d’une représentation mathématique de la façon dont le profil Arri LogC code les informations provenant du capteur de la caméra. D’après ce graphique, nous pouvons voir qu’en utilisant une courbe logarithmique, la caméra réduit efficacement le contraste tout en bas de la plage du « signal » (ou de la luminosité), et fait de même tout en haut.

Nous nous attendrions alors à voir une image très grise et délavée, ce qui est en fait exactement ce que nous voyons lorsque nous regardons une image journal directement sortie de la caméra. Malheureusement, je n’ai pas accès à un Alexa 35 avec lequel jouer, car ils coûtent plus cher que quiconque, à l’exception des productions haut de gamme, ne peut le supporter, mais ce que j’ai, c’est un Nikon Z9 avec la capacité de capturer N-log. Bien que le nom et les spécifications exactes puissent être légèrement différents selon les fabricants, le mécanisme est très sensiblement le même, nous pouvons donc toujours avoir une bonne illustration de ce à quoi nous avons affaire.

Quoi qu’il en soit, comme on peut le voir ci-dessus, il y a toujours un bon contraste dans les tons moyens de l’image, mais le ciel et les ombres sont nettement moins définis, devenant très rapidement gris.

Heureusement, parce qu’une courbe logarithmique est simplement un calcul mathématique compliqué, tout ce que nous avons à faire pour revenir à une image d’apparence normale est de dire à notre logiciel d’édition d’appliquer une table de recherche, ou une « LUT », qui inverse efficacement ce calcul. pour nous. Chaque fabricant devrait avoir une LUT officielle pour la version de journal vidéo utilisée par ses caméras. Canon propose plusieurs variantes différentes de C-Log, idem pour Sony et S-Log, idem pour Fujifilm et F-log. Même la nouvelle GoPro Hero 12 Black peut filmer en GP-Log, ce qui est génial pour une utilisation sur un drone ou dans un éclairage mixte comme je le rencontre souvent.

Beaucoup mieux. La seule chose que je n’aime vraiment pas dans cette image, c’est que les nuages ​​en arrière-plan me semblent un peu soufflés après avoir utilisé la LUT seule. Cependant, comme j’ai enregistré avec N-Log, les détails sont toujours là et je peux utiliser les excellents outils d’étalonnage HDR de DaVinci Resolve pour les réduire sans trop affecter le reste de l’image.

Comme vous pouvez le voir, nous avons apprivoisé la dureté des nuages ​​et fait ressortir un peu plus de détails, simplement en ajustant un curseur. C’est une image dont je serais parfaitement satisfait.

Pièges courants

Parlons maintenant du travail avec des images de journaux.

L’une des erreurs les plus courantes commises par les coloristes lorsqu’ils rencontrent pour la première fois des images enregistrées est de les traiter exactement de la même manière qu’ils le feraient avec des images enregistrées dans un profil de couleur « plat » ou « neutre ». De nombreux appareils photo offrent cette fonctionnalité pour offrir une base de référence plus indulgente pour effectuer un travail de couleur supplémentaire en post-production. Bien que cela puisse ressembler à ce type de séquence, avec un faible contraste et une faible saturation, c’est très différent.

La grande majorité des outils couleur disponibles dans une suite comme DaVinci Resolve ou Adobe Premiere sont conçus pour fonctionner principalement avec des données vidéo linéaires, et non avec des données vidéo logarithmiques. Augmenter le contraste et la saturation et arrêter cela peut vous rapprocher des images d’apparence normale, mais surtout, la réduction du contraste dans les hautes lumières et les ombres inhérente aux images enregistrées sera toujours là et ne fera que devenir plus extrême à mesure que c’est difficile. vous essayez de vous en débarrasser avec des outils linéaires.

Lorsque vous filmez avec des images enregistrées, il est très important d’obtenir une bonne exposition. Certaines versions de séquences de journaux sont plus belles lorsqu’elles sont exposées légèrement au-dessus ou en dessous de l’endroit où se trouveraient les séquences linéaires. Il ne s’agit souvent pas de recommandations explicites du fabricant, mais plutôt d’informations recueillies par la communauté de personnes autour d’une caméra spécifique. Visitez les forums officiels, Reddit ou YouTube pour voir si une telle spécification existe pour votre appareil photo.

Si vous travaillez avec des séquences de journaux, vous travaillez probablement également à un niveau suffisamment élevé pour que vous puissiez garder le contrôle de votre gestion des couleurs. Pour les personnes qui enregistrent des vlogs sur une seule caméra ou un téléphone et qui les coupent simplement pour les publier sur les réseaux sociaux, cela n’est pas vraiment un problème car une grande partie de ces données sont intégrées et ne changeront pas de manière significative – vous êtes très susceptible de le faire. vous visionnez des images « de base » sur un téléphone ou un appareil similaire, et cela aura déjà été pris en compte pour vous.

