Démystifier le gaz par rapport à la désinformation sur les cuisinières électriques

Le débat sur l’avenir de la cuisinière à gaz dure depuis des années, bien avant la semaine dernière, lorsqu’il s’est transformé en une guerre culturelle à part entière.

Les responsables de la santé publique, les chercheurs et les médecins ont depuis longtemps pris note des nombreuses recherches établissant un lien entre la pollution des cuisinières à gaz et les problèmes respiratoires, et la Consumer Product Safety Commission a annoncé en décembre qu’elle examinait les risques pour la santé afin de déterminer quelles réglementations être approprié pour la cuisinière à gaz.

Mais après qu’un membre du CPSC ait déclaré à Bloomberg dans une interview la semaine dernière que “les produits qui ne peuvent pas être rendus sûrs peuvent être interdits”, la ferveur s’est rapidement développée. Les républicains (et certains démocrates) ont décrit la remarque du commissaire comme un signe que l’administration Biden venait pour la cuisinière à gaz comme sa prochaine attaque contre la liberté américaine. Et de nombreux défenseurs de la cuisinière à gaz ont insisté sur le fait que c’était la meilleure façon de cuisiner.

Les fracas ont généré de nouveaux mythes sur la réglementation des cuisinières à gaz – et perpétué d’autres malentendus de longue date. Voici comment séparer les faits de la fiction.

Mythe 1: Biden – ou les régulateurs fédéraux – veulent retirer votre cuisinière à gaz

L’hystérie qui a suivi lorsque la Commission de sécurité des produits de consommation a déclaré qu’elle examinerait de plus près les cuisinières à gaz pourrait se résumer par une tweeter du représentant Ronny Jackson (R-TX). « Je n’abandonnerai JAMAIS ma cuisinière à gaz. Si les maniaques de la Maison Blanche viennent chercher ma cuisinière, ils peuvent l’arracher de mes mains froides et mortes. VIENS ET PREND LE!!”

Une certaine confusion vient des remarques du commissaire de la CPSC, Richard Trumka Jr., qui a déclaré à Bloomberg que “toute option” est sur la table alors que l’agence indépendante considère les dangers posés par la cuisinière à gaz : “Les produits qui ne peuvent pas être rendus sûrs peuvent être interdits ,” il a dit. La CPSC a ensuite clarifié ces remarques : la commission a déclaré qu’aucune interdiction n’était envisagée et “la CPSC cherche des moyens de réduire les risques liés à la qualité de l’air intérieur”.

Il existe de nombreuses autres options, comme exiger que la hotte de ventilation soit vendue avec la cuisinière à gaz et les étiquettes d’avertissement, que la commission pourrait envisager avant une interdiction pure et simple. Et toute réglementation CPSC pour les poêles s’appliquerait aux nouveaux produits vendus, et non à ceux déjà présents dans les foyers.

De plus, ce n’est pas la Maison Blanche qui décide ici. Les commissaires de la CPSC sont nommés par le président, mais sinon, ses règlements ne sont pas approuvés par la Maison Blanche, contrairement au processus de l’Environmental Protection Agency. Les États et les villes prennent également déjà des mesures pour minimiser les risques climatiques et sanitaires liés à la combustion de gaz à l’intérieur.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle ne soutenait pas une interdiction, mais elle promeut des incitations par le biais de la loi sur la réduction de l’inflation qui aident les gens à électrifier volontairement leurs maisons.

Mythe 2 : Les dangers des cuisinières à gaz sont « nouveaux »

Dans une lettre adressée à Trumka du CPSC, le sénateur JD Vance (R-OH) qualifie la cuisinière à gaz de “nouveau” danger caché “qui repose sur des recherches limitées”. Dans une autre section, Vance dit qu’il y a un “manque de preuves convaincantes”.

L’étude qui a attiré l’attention nationale a estimé que près de 13 % des cas d’asthme chez les enfants aux États-Unis sont liés à l’utilisation de cuisinières à gaz, un niveau similaire au niveau causé par la fumée secondaire. Cette étude est basée sur un examen des preuves de 2013, qui a examiné 41 études de plusieurs pays, remontant aussi loin que 1977, pour conclure que les enfants vivant dans des ménages avec des cuisinières à gaz avaient un risque 42% plus élevé de recevoir actuellement un diagnostic d’asthme. et un risque 24% plus élevé de recevoir un diagnostic d’asthme à un moment donné de leur vie.

“Bien que les effets de la cuisson au gaz et du NO intérieur 2 sur l’asthme et la respiration sifflante se sont avérés relativement faibles… l’impact sur la santé publique peut encore être considérable car la cuisson au gaz est répandue », ont conclu les auteurs de l’examen des preuves de 2013.

Ces études ont porté spécifiquement sur l’impact de la cuisson au gaz. Mais il existe une série d’études encore plus longues sur le dioxyde d’azote polluant, qui est émis par les cuisinières à gaz, et les dommages qu’il cause aux personnes qui y sont exposées à l’extérieur. En fait, extérieur NON 2 la pollution est réglementée par l’EPA, qui a effectué ses propres examens approfondis du NO 2 des risques.

Mythe 3 : Aucun type de cuisson ne peut se comparer à la cuisinière à gaz

L’idée que le gaz est largement supérieur à toutes ses alternatives est omniprésente et est ardemment poussée par les fabricants d’appareils électroménagers et l’industrie du gaz naturel. Whirlpool, qui fabrique à la fois du gaz et de l’électricité, déclare sur son site Web: “Si vous aimez préparer des repas qui nécessitent des changements rapides de température, les cuisinières à gaz pourraient être la solution.”

Les comparaisons entre le gaz et l’électricité consistent généralement à comparer des pommes et des oranges : la cuisinière à gaz contemporaine contre les cuisinières électriques désuètes. Le meilleur équivalent moderne est l’induction, qui utilise l’énergie électromagnétique qui fait des casseroles elles-mêmes une source de chaleur, laissant la cuisinière relativement fraîche. Ces nouveaux modèles sont livrés avec des réglages qui vous permettent de cuisiner précisément à une certaine température et de conserver cette chaleur, avec un risque de brûlure moindre. D’autres critiques positives notent que les cuisinières à induction sont plus faciles à nettoyer et peuvent faire bouillir l’eau plus rapidement que les cuisinières à gaz.

Les chefs sont également plus divisés sur l’induction par rapport au gaz que le public ne le réalise. Dans une interview de Vox, Jon Kung, un chef basé à Detroit, a noté qu’il préfère l’induction car elle améliore la qualité de l’air intérieur et la chaleur dans la maison. Il a également noté que vous pouvez utiliser des woks avec, une plainte courante concernant l’abandon du gaz. Le magazine Sierra a parlé à d’autres chefs qui préfèrent l’induction. “Pour moi, c’était une évidence économique”, a déclaré le chef Michael Godlewski lors de l’ouverture d’un restaurant entièrement induction à Pittsburgh au printemps 2022 appelé EYV (Eat Your Veggies). “Ils m’ont demandé où je voulais la conduite de gaz, et j’ai dit:” Nulle part “.”

Une cuisinière à induction coûte cher; il peut vous coûter des milliers de dollars. Mais le coût baisse. Un programme auquel certains ménages peuvent être admissibles est les crédits d’impôt et les remboursements d’impôt sur les appareils de cuisine de la Loi sur la réduction de l’inflation. Les crédits d’impôt 25C couvrent une gamme de produits économes en énergie dans la maison, y compris une cuisinière à induction. Il vous permet de déduire 30 % des coûts des travaux électriques de la maison (jusqu’à 1 200 $). Plus tard cette année, des remises seront également disponibles dans le cadre du programme de remise pour les maisons électriques à haut rendement. Les ménages représentant jusqu’à 150 % du revenu médian local réduiront les coûts initiaux de l’appareil et de l’installation. Les ménages à faible revenu (moins de 80 % du revenu médian) peuvent voir tous leurs coûts couverts par le programme.

En attendant, les ménages qui ne veulent pas attendre ou qui ne sont pas éligibles pourraient également opter pour une cuisinière à induction portable enfichable, qui coûte beaucoup moins cher et est conviviale pour les locataires.

Mythe 4 : La plupart des Américains utilisent des cuisinières à gaz

Les cuisinières à gaz sont courantes mais pas omniprésentes. Selon l’Energy Information Administration, en moyenne, 38 % du pays utilise le gaz pour cuisiner, soit environ 40 millions de cuisinières. Mais ces chiffres varient considérablement selon l’endroit où vous vous trouvez. New York, le New Jersey, l’Illinois et la Californie ont les taux de cuisinières à gaz les plus élevés du pays, plus de 60 %. Les États du sud-est ont certains des taux les plus bas du pays, inférieurs à 20 %.

Le sénateur Joe Manchin (D-WV) a réagi au tumulte du CPSC en tweeter“Je peux vous dire que la dernière chose qui quitterait ma maison est la cuisinière à gaz sur laquelle nous cuisinons.”

Manchin lui-même peut avoir une cuisinière à gaz, mais beaucoup dans son état n’en ont pas. En fait, une enquête de l’EIA en 2020 a révélé qu’un quart des résidents de Virginie-Occidentale ont un appareil de cuisson au gaz, tandis que 73% utilisent l’électricité.

Les conséquences des appareils à gaz ne sont pas non plus uniformément réparties. Les enfants, qui ont des poumons plus petits, sont plus à risque de développer des complications du NO 2 , tout comme les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants. Un autre facteur de risque est si une personne est déjà exposée à d’autres sources de pollution en plus du poêle. Ils peuvent vivre près d’une autoroute, d’un site industriel ou même dans une zone avec des appareils à gaz concentré qui évacuent tous à l’extérieur, de sorte qu’ils respirent de l’air sale à l’extérieur et à l’intérieur.

Mythe 5 : tant que vous utilisez la ventilation, les risques importent peu

Le site Web de l’American Gas Association souligne qu’avec une ventilation comme une hotte de cuisine, la cuisinière à gaz n’est pas un problème pour la qualité de l’air intérieur. Le comité de rédaction du Wall Street Journal s’en est fait l’écho : « Les études fouettées par le climat laissé ne tiennent pas compte des effets de la ventilation. L’un d’eux a même scellé une cuisine d’essai dans des bâches en plastique afin de montrer que les cuisinières à gaz augmentent la pollution.

Ventiler la cuisine est la seule solution dont nous disposons pour réduire l’exposition aux polluants lorsque la cuisinière ou le four est allumé. Mais en pratique, certaines hottes n’évacuent pas l’air vers l’extérieur mais le recirculent plutôt à l’intérieur, ou les gens peuvent se trouver dans un petit espace où la pollution s’accumule plus rapidement. Certains problèmes sont comportementaux – comme les gens qui n’utilisent même pas la hotte qu’ils ont, en négligeant de l’allumer. Une partie du problème est que toutes les hottes ne sont pas capables de filtrer NO 2 les niveaux. Comme l’a expliqué le journaliste Michael Thomas, les hottes de cuisine ne fonctionnent pas toujours bien dans le monde réel. Des études, comme au Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), ont révélé que les hottes conformes au code en Californie capturaient encore environ la moitié du NO 2 la pollution.

Des recherches plus récentes de LBNL ont révélé qu’une cuisinière à gaz peut également laisser échapper du méthane, un gaz à effet de serre, même lorsque l’appareil est éteint. À l’intérieur de la maison, le niveau de méthane est probablement suffisamment bas pour que les chercheurs ne considèrent pas ces fuites comme une menace pour la santé. Mais le méthane est également un problème plus important, non seulement pour ses risques climatiques, mais aussi parce qu’il contribue à l’ozone troposphérique qui nuit à la santé humaine.