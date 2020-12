Dans les jours qui ont précédé le coronavirus, Julianna et son équipe ont été confrontées à d’autres problèmes, à savoir comment rendre l’ensemble aussi réaliste que possible.

Selon Julianna, ces obstacles ont généralement des solutions simples. Pour les films réalisés pendant les mois d’été, elle dit qu’ils mouillent souvent l’extérieur pour créer une apparence extérieure froide, ont des motoneiges en marche et des fans en attente lorsque les acteurs font une pause du tournage.

Julianna se souvient de ses jours sur le plateau, décrivant: « C’est vraiment intéressant quand on est comme, assis dans un village vidéo et courir en short et débardeur, et que vos acteurs portent des pulls et des manteaux. Ensuite, vous regardez sur l’écran de le moniteur vidéo et ce que vous voyez est ce pays des merveilles de Noël, comme la magie du cinéma. «

Sarah Fischer, qui a joué dans le film MarVista 2017 Épicéas et pins, dit à E! Des nouvelles que Julianna n’exagère pas. «Vous franchissez cette ligne imaginaire de la saison des fêtes normale à la saison des fêtes à la seconde où vous vous mettez en place et c’est très cool», dit-elle. «Même des scènes mettant en vedette un petit café, la façon dont ils peuvent créer cette ambiance de vacances via un décor, des fenêtres givrées, une armoire, c’est incroyable.