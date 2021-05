Dems publie une déclaration en colère de la police du Capitole au GOP pour ne pas avoir soutenu la commission du 6 janvier, mais cela s’avère être une FAKE NEWS – The Right Scoop

Une lettre de membres du bureau de la police du Capitole américain a été publiée aujourd’hui, affirmant que leurs membres sont contrariés par le fait que les dirigeants du GOP McCarthy et McConnell refusent de soutenir la commission démocrate enquêtant sur l’émeute du 6 janvier:

NOUVELLES: Les membres de la police du Capitole des États-Unis ont publié une déclaration aux membres du Congrès exprimant « une profonde déception » face aux positions de McConnell et McCarthy sur la commission du 6 janvier, citant le « traumatisme » que les officiers ont subi ce jour-là. pic.twitter.com/CRweVhIAnD

Le premier problème est que cette lettre est basée sur des allégations sources anonymes dans le bureau de la police du Capitole et le deuxième problème est qu’il a été diffusé par le démocrate de la Chambre Jamie Raskin:

@RepRaskin Le chef de l’USCP a écrit ce qui suit dans un e-mail transmettant la lettre non officielle de l’USCP: pic.twitter.com/khQ2JKSsBb

Comme le souligne Sean Davis:

Quelle preuve avons-nous qu’il a été rédigé par des agents de l’USCP? Compte tenu de l’anonymat des auteurs et du fait qu’il provenait du bureau de Raskin, il aurait tout aussi bien pu être rédigé par Raskin ou son personnel et collé dans un document avec du papier à en-tête de l’USCP. https://t.co/Byp55SHoaB

Et c’était probablement le cas. La police du Capitole des États-Unis a publié aujourd’hui une déclaration officielle la désavouant, affirmant que ce n’est pas la leur et qu’elle ne prend pas position sur la législation:

Ce ne serait pas la première fois que les démocrates simulaient la nouvelle pour essayer de se frayer un chemin. Il suffit de regarder les quatre années Trump «Russie Russie Russie» et les audiences de Kavanaugh si vous ne me croyez pas.

Comment une lettre non officielle, non vérifiée et anonyme diffusée par les démocrates de la Chambre a-t-elle été publiée sur du papier à en-tête officiel de la police du Capitole? https://t.co/bF2GvTLCtN

– Le représentant Ken Buck (@RepKenBuck) 19 mai 2021