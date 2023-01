Dems, GOP ont des priorités distinctes pour 2023: sondage AP-NORC

WASHINGTON (AP) – Les dépenses d’Eva Guzman ont gonflé, mais elle se sent à l’aise financièrement grâce aux économies qu’elle et son défunt mari ont accumulées pour un jour de pluie. Néanmoins, l’employée de bibliothèque retraitée de San Antonio, âgée de 80 ans, limite les déplacements à l’épicerie, ajuste le thermostat pour économiser sur les services publics et essaie d’aider ses petits-enfants et arrière-petits-enfants à obtenir ce dont ils ont besoin.

Il était difficile d’élever ses quatre enfants, a déclaré Guzman, mais elle et son mari ont réussi à s’en sortir. Elle ne sait pas comment les jeunes familles d’aujourd’hui se maintiennent financièrement à flot avec des prix aussi élevés pour l’épicerie et les vêtements.

“La situation s’est vraiment aggravée à cette époque pour beaucoup de gens”, a déclaré Guzman, qui s’identifie comme un conservateur et blâme le président Joe Biden pour l’inflation et l’instabilité économique. “Ça devient vraiment incontrôlable.”

Comme Guzman, 30% des habitants des États-Unis considèrent l’inflation comme une priorité élevée pour le pays, nommé dans une question ouverte comme l’un des cinq problèmes sur lesquels le gouvernement doit travailler en 2023, selon un sondage de décembre de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. C’est à peu près le double du pourcentage d’il y a un an, bien qu’en baisse par rapport aux 40 % de juin, l’inflation diminuant quelque peu bien qu’elle reste élevée.

Dans l’ensemble, l’économie en général reste un problème bipartite, mentionné par la plupart des adultes américains de tous les partis. Mais le sondage révèle que les républicains et les démocrates ont des points de vue très différents sur les priorités du pays pour la nouvelle année. Plus de républicains que de démocrates citent l’inflation, les prix de l’essence et des denrées alimentaires, l’énergie et l’immigration, tandis que les démocrates se concentrent sur les soins de santé, le changement climatique, la pauvreté, le racisme, l’avortement et les droits des femmes.

Elizabeth Stephens, une indépendante de 41 ans à tendance démocrate à Houston, reconnaît que l’inflation est un problème en ce moment. Mais elle pense qu’il y a d’autres problèmes sur lesquels le gouvernement devrait se concentrer.

“L’inflation va et vient”, a déclaré Stephens, un gestionnaire travaillant dans l’apprentissage et le développement. Mais des problèmes tels que la pauvreté et les disparités en matière de soins de santé, a-t-elle déclaré, “sont toujours là”.

“Même si l’économie va bien, il y a encore des gens qui souffrent”, a ajouté Stephens.

Les membres des deux partis sont largement sceptiques quant à la réalisation de progrès sur les questions qui préoccupent le plus le public. Dans les résultats des sondages et dans les entretiens avec l’AP, de nombreuses personnes citent les divisions politiques hostiles comme faisant partie du problème.

Stephens a déclaré que le pays était tellement divisé qu'”il semble presque impossible” d’imaginer qu’il y aurait des progrès cette année.

Glenn Murray, un homme de 59 ans de Little Mountain, en Caroline du Sud, a également dénoncé la distance entre la gauche et la droite, souhaitant que les politiciens reconnaissent la « vérité au milieu ». Mais ses priorités sont différentes de celles de Stephens.

Murray, un républicain modéré, pense que l’inflation et l’économie sont des problèmes critiques et il craint que les États-Unis ne soient bientôt confrontés à une récession. Mais il est également préoccupé par la politique énergétique, suggérant que la dépendance du pays au pétrole étranger fait grimper les prix du gaz, et il décrit l’afflux de migrants à la frontière américano-mexicaine comme “insoutenable”.

“Je comprends parfaitement que l’immigration est ce qui a aidé à construire ce pays … mais vous devez avoir des garde-corps”, a déclaré Murray, qui travaille pour les services d’audit d’une université. “Vous ne pouvez tout simplement pas ouvrir les portes et laisser entrer tous ceux qui veulent entrer.”

Nommée par 45% des républicains, l’immigration est l’une des principales priorités du GOP. La Cour suprême a récemment étendu les restrictions pandémiques de l’ère Trump aux personnes demandant l’asile, alors que des milliers de migrants se rassemblaient du côté mexicain de la frontière cherchant à entrer aux États-Unis.

Environ 2 républicains sur 10 citent également le crime, les questions de politique étrangère, l’énergie et les soins de santé. Les républicains sont plus susceptibles que les démocrates de nommer spécifiquement l’inflation, 37 % contre 26 %, et les prix de l’essence, 22 % contre 7 %.

Parmi les démocrates, environ 4 sur 10 classent le changement climatique et les soins de santé, 3 sur 10 accordent la priorité aux problèmes d’armes à feu et environ un quart nomment l’éducation et l’avortement ou les droits des femmes. Environ 2 démocrates sur 10 citent le racisme et la pauvreté.

Pour Osbaldo Cruz, 24 ans, le salaire minimum du pays est insuffisant, notamment pour faire face à une inflation élevée. Mais le démocrate, qui travaille comme directeur adjoint dans un restaurant de restauration rapide, donne également la priorité au changement climatique et à la politique des armes à feu, des problèmes qui ont été proches de son domicile à Las Vegas.

Constatant des températures record et une augmentation des déchets, Cruz craint que les conditions sur Terre ne soient plus vivables à l’avenir. “Les gens pensent à peu près à court terme, nous ne prenons donc jamais le temps d’investir dans des solutions appropriées à long terme”, a-t-il déclaré.

Et bien qu’il ait dit comprendre l’importance du droit de porter des armes, il s’inquiète de la facilité avec laquelle les gens peuvent se procurer une arme à feu.

Joseph Wiseman, un pasteur presbytérien de 52 ans à Wichita, Kansas, souhaite que le pays accorde la priorité à la protection des soins de santé des femmes, y compris l’accès à l’avortement après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, et les personnes LGBTQ.

« Je suis très préoccupé par le fait que les droits fondamentaux de l’homme sont menacés », a-t-il déclaré. “La politisation flagrante de la Cour suprême et le prononcé de cette décision ont vraiment fait comprendre à quel point cela est mortellement important pour la subsistance de 51% des enfants de Dieu.”

Wiseman était un républicain de longue date jusqu’à ces dernières années, s’inscrivant à la place en tant que démocrate. Il a dit qu’il s’inquiétait du changement “dangereux” vers l’autoritarisme et le nationalisme chrétien qui se produit dans le pays, en particulier au sein du GOP.

Pourtant, il a dit qu’il devait garder espoir.

“Je dois être optimiste sur le fait que la menace sera satisfaite et que les droits humains fondamentaux pourront être garantis pour tous”, a déclaré Wiseman.

La plupart des personnes interrogées disent le contraire. Selon le sondage, environ les trois quarts des adultes américains déclarent ne pas avoir confiance dans la capacité du gouvernement fédéral à progresser sur les problèmes importants auxquels le pays est confronté en 2023.

Environ un tiers des républicains et des démocrates citent l’état de la politique comme un problème critique auquel le pays est confronté.

Michael Holcomb, un technicien audio de 35 ans à Los Angeles, souhaite moins de polarisation dans le processus électoral, ce qui, selon lui, conduit les politiciens à être plus extrêmes. Mais il considère que le problème va au-delà de la politique.

“Je pense que c’est plus un problème culturel”, a déclaré l’indépendant. “Nous devons tous trouver un moyen de passer outre.”

___

Le sondage auprès de 1 124 adultes a été réalisé du 1er au 5 décembre à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,8 points de pourcentage.

Hannah Fingerhut, Associated Press