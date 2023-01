Dems: Biden devrait être “embarrassé” par une affaire de documents classifiés

WASHINGTON (AP) – Les hauts démocrates, consternés par un flux constant de révélations surprenantes, ont critiqué dimanche la façon dont le président Joe Biden a traité les documents classifiés après avoir quitté ses fonctions de vice-président et sa déception que la Maison Blanche n’ait pas été plus ouverte avec le public.

Les législateurs qui auraient pu anticiper des questions axées sur la limite de la dette ou l’aide à l’Ukraine lorsqu’ils ont été réservés la semaine dernière pour les émissions d’information du dimanche se sont retrouvés interrogés sur le dernier développement du week-end dans le drame documentaire qui a mis la présidence de Biden sur la défensive : Au cours d’une perquisition vendredi du domicile de Biden à Wilmington, dans le Delaware, le FBI a trouvé des documents supplémentaires avec des marques classifiées et a pris possession de certaines de ses notes manuscrites, a déclaré samedi l’avocat du président.

Biden devrait être “gêné par la situation”, a déclaré le sénateur de l’Illinois Dick Durbin, le démocrate de deuxième rang au Sénat, ajoutant que le président avait cédé le terrain moral sur une question qui a déjà empêtré l’ancien président Donald Trump. Des avocats spéciaux nommés par le procureur général Merrick Garland enquêtent sur les deux affaires.

“Oui bien sur. Soyons honnêtes à ce sujet. Lorsque cette information est trouvée, cela diminue la stature de toute personne qui la détient parce que cela n’est pas censé se produire. … L’élu porte la responsabilité ultime », a déclaré Durbin.

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a déclaré que Biden « devrait avoir beaucoup de regrets. … Vous pourriez tout aussi bien dire : ‘Écoutez, c’est irresponsable.’ » Le président a déclaré aux journalistes jeudi qu’il n’avait « aucun regret » sur la manière et le moment où le public a pris connaissance des documents et qu’il n’y avait « rien là-bas ».

Malgré leurs critiques, les collègues démocrates de Biden ont défendu ce qu’ils ont dit être sa coopération avec le ministère de la Justice alors que la recherche de documents classifiés supplémentaires se déroule. Ils l’ont comparé à la résistance de Trump aux efforts pour récupérer des centaines de documents après avoir quitté ses fonctions.

“Il est scandaleux que l’un ou l’autre se soit produit”, a déclaré Durbin. “Mais la réaction de l’ancien président et de l’actuel président ne pourrait pas être plus contrastée.”

Biden a volontairement autorisé le FBI à entrer chez lui vendredi, mais l’absence de mandat n’a pas atténué la nature extraordinaire de la perquisition. Cela a aggravé l’embarras de Biden qui a commencé plus tôt en janvier avec la révélation que les avocats du président avaient trouvé un “petit nombre” de documents classifiés dans un ancien bureau du Penn Biden Center à Washington peu avant les élections du 8 novembre.

La Maison Blanche a révélé que l’équipe de Biden avait trouvé des documents classifiés et des documents officiels à trois autres occasions au cours des derniers mois – lors de recherches de suivi le 20 décembre dans le garage de sa maison de Wilmington et les 11 et 12 janvier dans sa bibliothèque personnelle. .

Les découvertes sont devenues un handicap politique alors que Biden se prépare à lancer sa candidature à la réélection de 2024, et elles ont sapé ses efforts pour donner une image de bienséance au public américain après la présidence tumultueuse de son prédécesseur, Trump.

Manchin a excorié les deux hommes pour leur manipulation de documents de sécurité sensibles. “Il est juste difficile de croire qu’aux États-Unis d’Amérique, nous avons un ancien président et un président actuel qui sont fondamentalement dans la même situation”, a-t-il déclaré. “Comment cela peut-il arriver?”

Dans le même temps, les démocrates craignaient que les difficultés de Biden n’aient créé une ouverture pour les républicains de la Chambre nouvellement habilités.

“Nous devons nous inquiéter, puisque ce nouveau groupe qui a pris le contrôle de la Chambre des représentants nous a promis des enquêtes sans fin, des confrontations, des destitutions et du chaos, ce qui va se passer”, a déclaré Durbin.

Le nouveau président du comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre, le représentant James Comer, R-Ky., A déclaré qu’il avait pris Biden «au mot lorsque le premier ensemble de documents a été trouvé. … Mais maintenant, cela est passé de simplement irresponsable à carrément effrayant.

Le ministère de la Justice a déclaré que Trump avait emporté des centaines de documents marqués classifiés avec lui en quittant la Maison Blanche au début de 2021 et avait résisté à des mois de demandes de les renvoyer au gouvernement. Biden a volontairement remis les documents une fois trouvés. Mais le problème pèse sur Biden et ses assistants, qui ont déclaré avoir agi rapidement et de manière appropriée lorsque les documents ont été découverts, et s’efforcent d’être aussi transparents que possible.

Ellen Knickmeyer et Seung Min Kim, Associated Press