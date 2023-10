Dempsey et Drogba fondent de grands espoirs sur l’avenir de l’USMNT et de la MLS

NEW YORK — Ancien USMNT L’attaquant Clint Dempsey et l’ancien joueur de Chelsea Didier Drogba ont tous deux beaucoup parlé de leurs expériences communes en jouant dans la Major League Soccer au cours des dernières étapes de leur carrière.

Après deux saisons au New England Revolution après le SuperDraft MLS 2004, Dempsey a passé sept ans en Angleterre avant de retourner aux États-Unis en 2013, marquant 57 buts en 136 apparitions pour les Sounders de Seattle et remportant la Coupe de l’US Open en 2014 et la Coupe MLS. en 2016 en cours de route.

Drogba a remporté quatre titres de Premier League et une Ligue des champions de l’UEFA avec Chelsea avant son tour en MLS avec le CF Montréal en 2015 et 2016, où il a marqué 23 fois en 41 apparitions.

Depuis que les deux hommes ont raccroché les crampons en 2018, la ligue a connu des changements importants, dont six nouvelles équipes (FC Cincinnati, Inter Miami CF, Nashville SC, Austin FC, Charlotte FC et Ville de Saint-Louis SC) ainsi qu’un septième qui devrait être lancé à San Diego en 2025. Il est également devenu une ligue attractive pour les noms de stars – Sergio Busquets, Jordi Alba et Giorgio Chiellini pour n’en nommer que quelques-uns – pour lesquels Dempsey et Drogba peuvent être vus. comme pionniers de ce nouveau mouvement.

Aucune équipe ou joueur n’a sans doute fait plus pour ce mouvement que Lionel Messi, arrivé cette année.

Le transfert du champion de la Coupe du monde et sept fois vainqueur du Ballon d’Or à l’Inter Miami cet été a contribué à accroître la popularité de la ligue à des niveaux sans précédent. Dempsey, 40 ans, peut apprécier l’intérêt croissant pour le football aux États-Unis avec l’arrivée de l’attaquant argentin en Floride, qui, selon lui, a été un catalyseur pour permettre à ce sport de s’imposer davantage auprès du public américain.

« Je décrirais l’arrivée de Messi aux États-Unis maintenant en termes de ce qui fait bouger les choses », a déclaré Dempsey dans une interview exclusive avec ESPN lors d’une soirée de sortie d’EA Sports FC à New York. « Comme pour l’ensemble du pays, pas seulement les fans de football, mais tout le pays, lorsqu’ils prêtent attention et regardent, il faut normalement qu’il s’agisse d’une Coupe du Monde masculine ou féminine, et avec l’arrivée de Messi, il bouge l’aiguille comme c’est une Coupe du Monde. »

Messi a non seulement attiré ce niveau d’attention grâce à son talent sur le terrain mais aussi en dehors. Les prix des billets pour les matches de l’Inter Miami ont grimpé de plus de 1 000 %, certains prix sur le marché secondaire atteignant des milliers pour ses matches de championnat, tandis que les maillots de Messi sur le détaillant en ligne Fanatics ont battu des records astronomiques. Selon Fanatics, les premières 24 heures de vente du maillot Messi ont été les meilleures 24 heures pour un joueur changeant d’équipe dans tous les sports.

Lionel Messi a connu un succès immédiat depuis son arrivée à l’Inter Miami en juillet, menant l’équipe à son tout premier titre en Coupe des Ligues. (Photo de Tim Nwachukwu/Getty Images)

L’accord de 2,5 milliards de dollars avec Apple TV a également joué un rôle important dans l’arrivée de la star argentine dans la ligue, Messi obtenant une réduction des revenus dans le cadre de son contrat, d’une valeur allant jusqu’à 150 millions de dollars.

Drogba partage également ces mêmes sentiments. Il croit que les opportunités qui lui ont été offertes et à Dempsey sont devenues les éléments de base permettant à la nouvelle génération de joueurs et de fans de découvrir ce que la MLS a à offrir. « Il n’y a aucun regret parce que je crois que nous avons construit cela, nous en faisons partie », a déclaré Drogba.

« C’est ainsi que se déroule la vie. Vous construisez et vous apportez. Vous apportez une partie de votre expérience au jeu et la prochaine génération peut en bénéficier. »

Le succès de la ligue a également joué un rôle déterminant dans l’évolution de l’équipe nationale des États-Unis.

Bien que de nombreux grands noms internationaux soient venus exercer leur métier en MLS, l’équipe nationale a également bénéficié d’un mélange de joueurs qui ont débuté leur carrière aux États-Unis avant de faire le saut à l’étranger, ainsi que de joueurs établis qui sont devenus des stars de la ligue.

Ce mélange a aidé les États-Unis à rebondir après leur échec à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 en Russie, puis à se qualifier pour la prochaine au Qatar, tout en restituant également de l’argenterie lors de la Gold Cup de la CONCACAF et de la Ligue des Nations.

Les deux hommes sont confiants pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis aux côtés du Mexique et du Canada. Vues Dempsey Folarin Balogun et Ricardo Pepi comme principaux noms pour mener la ligne d’attaque de l’entraîneur Gregg Berhalter.

Les deux joueurs ont également suivi des trajectoires différentes pour arriver là où ils se trouvent actuellement dans l’équipe de Berhalter.

Pepi a débuté sa carrière au FC Dallas à seulement 16 ans où il a joué pendant deux ans avant de faire le saut en Europe en jouant pour le FC Augsburg en Allemagne, où il est devenu le joueur américain de MLS le plus cher à signer dans un club européen après une somme de 20 millions de dollars. frais de transfert.

Son passage en Bundesliga ne s’est pas déroulé comme prévu et après une période de prêt au FC Groningen, il a déménagé définitivement aux Pays-Bas l’été dernier, jouant actuellement pour le PSV Eindhoven avec trois buts en 11 matches à son actif cette saison.

Balogun, quant à lui, a été développé à l’académie Hale End d’Arsenal où il n’a pas eu beaucoup d’occasions de jouer pour la première équipe. Après des périodes de prêt à Middlesbrough et Reims, il a rejoint définitivement la Ligue 1 l’été dernier en jouant pour l’AS Monaco où il a inscrit trois buts en cinq matches jusqu’à présent pour les Monégasques après avoir changé une fois pour jouer pour les États-Unis.

Folarin Balogun et Ricardo Pepi chercheront à obtenir davantage de succès avec l’équipe nationale des États-Unis après avoir remporté la Ligue des Nations de la Concacaf en juin. (Photo de John Todd/USSF/Getty Images pour USSF)

Dempsey, le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale, estime que le récent succès des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 et la victoire de la Ligue des Nations de la Concacaf 2023 contre le Canada n’ont fait que les rendre plus compétitifs.

« D’après ce que j’ai pu voir lorsqu’ils jouaient en équipe nationale, surtout si vous regardez ce qui s’est passé dans la Ligue des Nations, c’était assez impressionnant », a déclaré Dempsey.

« Les performances qu’ils ont réalisées, et ce que j’aime le plus chez Balogun, c’est sa capacité à se créer des occasions avec son rythme et son acharnement devant le but. Je sais qu’il y en aura d’autres qui viendront au match. mêlée, mais c’est ce qu’il faut avoir si on veut avoir une équipe de haut niveau, c’est d’avoir des compétitions. »

L’international ivoirien n’a également pas tari d’éloges sur l’évolution des infrastructures réalisées par la ligue depuis son départ en 2016.

« Je pense que le travail réalisé par la MLS aux États-Unis et au Canada a été formidable et ce n’est que la prochaine étape », a déclaré Drogba.

« C’est la préparation pour la Coupe du Monde. La qualité des stades, la qualité des matchs se sont améliorées avec l’arrivée de ces joueurs. »