Dempsey, Davies et Edu sur USMNT avant le match contre le Mexique

Cet épisode du podcast World Soccer Talk, une interview avec Clint Dempsey de CBS, Charlie Davies et Maurice Edu à propos de l’USMNT, est présenté par Sling.

Avant l’affrontement très attendu entre le Mexique et les États-Unis dans la Concacaf Nations League, Kyle Fansler de World Soccer Talk discute avec trois membres principaux de la couverture Concacaf de CBS. Les anciens joueurs de l’USMNT Clint Dempsey, Charlie Davies et Maurice Edu font tous partie de l’analyse sur les plateformes de CBS lors de la finale de la Ligue des Nations. La couverture du jeu est également disponible sur les réseaux de CBS, avec le « Continental Clasico » disponible sur Paramount+.

Dans cette interview, Davies, Dempsey et Edu parlent de l’USMNT en constante évolution. Davies et Edu ont travaillé avec l’entraîneur-chef par intérim de BJ Callaghan pendant leur séjour en MLS. Ainsi, ils peuvent donner un aperçu de ce qui a été une location surprenante. Aussi, Dempsey parle de Folarin Balogun. Dempsey est sans doute le plus grand attaquant de tous les temps de l’USMNT, et il est en tête du record de buts de tous les temps. Dempsey donne son point de vue sur l’importance pour Balogun de prendre un bon départ dans les étoiles et les rayures.

Enfin, tous les trois donnent un aperçu de ce que c’est que de travailler avec CBS. La plate-forme en croissance constante reçoit de sérieux éloges pour sa couverture du football de club et international. Dempsey est, relativement parlant, le plus récent à ce poste d’expert. Davies et Edu, d’autre part, savent ce qui rend CBS spécial, et ils fournissent ces réponses.

Entretien de Dempsey, Davies et Edu sur l’USMNT

