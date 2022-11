Dempsey appelle cet USMNT la meilleure génération de football à ce jour

L’ancien attaquant de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT), Clint Dempsey, a qualifié la génération actuelle de joueurs de l’équipe nationale de “Golden Generation” du pays.

L’ancienne star de Fulham, âgée de 39 ans, qui est maintenant un diffuseur, estime que l’équipe de Gregg Berhalter se vante de talents de classe mondiale qui pourraient les voir faire une course profonde dans la Coupe du monde.

Dempsey brise les forces de l’équipe

S’adressant à l’ancien coéquipier de Fulham, Danny Murphy, Dempsey a discuté de son but contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2010 et a établi des comparaisons entre l’équipe anglaise étoilée et l’équipe actuelle de l’USMNT.

Dempsey a dit: “‘Nous avions de gros joueurs dans des équipes plus petites, maintenant vous avez des Américains dans de grandes équipes, mais ce ne sont pas les pièces maîtresses. Les meilleurs sont jeunes, 24 ans ou moins. Christian Pulišić [Chelsea]Weston Mc Kennie [Juventus]Brenden Aaronson [Leeds]Tyler Adams [Leeds]Gio Reina [Dortmund]Sergino Dest [AC Milan] et Yunus Musah [Valencia].”

Dempsey a également fait part de ses réflexions sur les chances des États-Unis au Qatar et a analysé le groupe dans lequel son pays a été placé aux côtés de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Iran.

Il a dit, “Il y a une sensation de génération dorée. Ils ont beaucoup de potentiel mais il y a plus de jeunesse que d’expérience. Les États-Unis jouent généralement en 4-3-3 et cela nous arrange d’affronter de meilleures équipes que nous pouvons contre-attaquer. Si les adversaires s’assoient, il est plus difficile de les briser, donc l’Angleterre peut nous convenir plus que le match contre le Pays de Galles.”

“Notre domaine le plus fort est le milieu de terrain. Adams, McKennie et Musah peuvent vraiment se déplacer. Ils peuvent éteindre les incendies et aller de l’avant. Les plus grands points d’interrogation sont de savoir qui va être notre gardien de but, principal partenaire avant-centre et arrière central de Walker Zimmerman.”

L’ancienne star de Fulham a mentionné qu’il avait été impressionné par le milieu de terrain de Leeds United, Brendan Aaronson, dont les performances énergiques au milieu du parc et le troisième offensif ont remporté de nombreux éloges.

Dempsey a également affirmé que l’USMNT est plus fort que le Pays de Galles, mais a fait preuve de prudence face au vent.

Le président envoie un message de soutien

Plus tôt ce matin, le président Joe Biden a appelé l’USMNT pour leur souhaiter bonne chance avant le début du tournoi.

Les États-Unis devraient jouer un style de football fluide avec McKennie, Pulisic et Aaronson tirant les ficelles au milieu du parc avec Gio Reyna, qui est de retour en pleine forme et a été désigné pour briller dans le tournoi tant attendu.

L’équipe de Berhalter affronte le Pays de Galles lors de son premier affrontement en Coupe du monde lundi.

Crédit photo : IMAGO / Agence MexSport