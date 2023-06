‘Demon Slayer’ Saison 3: Comment regarder la finale de n’importe où

Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba la saison 3 termine l’arc Swordsmith Village, nous laissant nous demander si Tanjiro fera réparer un jour sa lame. fans d’anime ont vu le pauvre Hotaru Haganezuka se faire battre par un démon tandis que Mist Hashira (et Love) aidait les forgerons à repousser les attaques. Ça a été un tour!

Les démons ultrapuissants de la Haute Lune Hantengu et Gyokko ont transformé cette mission en télévision incontournable cette saison. Mais toute la méchanceté, les combats et les flashbacks valaient la peine d’être regardés, et il est temps de se préparer pour la finale. Voici comment regarder le dernier épisode de Demon Slayer: Swordsmith Village Arc.

De nouveaux personnages seront introduits à l’écran dans Demon Slayer: Swordsmith Village Arc. Ufotable/Koyoharu Gotouge

Quand regarder Demon Slayer saison 3

Après avoir clôturé l’Arc Entertainment District dans le manga et la série télévisée, ce scénario de Swordsmith dans Demon Slayer a repris là où l’histoire s’était arrêtée, plaçant Tanjiro sur un chemin pour trouver une arme mystérieuse et ancienne pendant que son épée était en cours de réparation. Les épisodes sont diffusés au Japon à 23h15 JST, et les fans aux États-Unis et dans 200 autres pays peuvent diffuser la série sur Crunchyroll.

Crunchyroll va diffuser simultanément le dernier épisode de Demon Slayer saison 3 sur Dimanche 18 juin à 10 h 45 PT (13 h 45 HE) aux États-Unis avec des sous-titres en anglais, espagnol, portugais, français, allemand, italien, arabe, russe et hindi. Le nouvel épisode sera diffusé simultanément exclusivement en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Europe.

Demon Slayer saison 3 est exclusif à Crunchyroll pour le moment pour les abonnés premium. Il ne viendra pas à Hulu de manière imminente, a confirmé un représentant de la société à CNET par e-mail. Le représentant n’a pas révélé quand ni s’il deviendrait disponible.

Si vous cherchez à vous rattraper et que vous ne voulez pas vous abonner à Crunchyroll, Hulu et Netflix ont des saisons antérieures de l’émission.

Crunchyroll Crunchyroll abrite des milliers de titres d’anime, y compris des diffusions simultanées, des versions à la demande et des originaux. Vous pouvez créer un compte gratuit pour diffuser du contenu financé par la publicité sur le service. Notez simplement que tous les titres ne sont pas disponibles avec la version gratuite et qu’il y a une attente pour les nouvelles versions. Cependant, les fans d’anime qui souhaitent un accès immédiat aux nouveaux épisodes devraient opter pour l’abonnement premium de base sans publicité de Crunchyroll à 8 $. Il y a un essai gratuit de 14 jours pour les nouveaux abonnés.

Comment regarder la saison 3 de Demon Slayer de n’importe où avec un VPN

Peut-être que vous voyagez à l’étranger et que vous souhaitez diffuser Crunchyroll lorsque vous n’êtes pas chez vous. Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder à la série animée de n’importe où dans le monde. Il existe également d’autres bonnes raisons d’utiliser un VPN pour le streaming.

Un VPN est le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses en chiffrant votre trafic. L’utilisation d’un VPN est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Le streaming TV peut être un peu plus fluide avec un VPN fiable et de qualité qui a passé nos tests et nos normes de sécurité.

Vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser du contenu légalement tant que les VPN sont légaux dans votre pays et que vous disposez d’un abonnement valide au service de streaming que vous utilisez. Les États-Unis et le Canada font partie des pays où les VPN sont légaux, mais nous vous déconseillons de diffuser ou de télécharger du contenu sur des sites torrent illégaux. Nous recommandons ExpressVPN, mais vous pouvez opter pour un autre fournisseur de notre meilleure liste comme Surfshark ou NordVPN.

James Martin/Crumpe Si vous recherchez un VPN sécurisé et fiable, le choix de nos éditeurs est ExpressVPN. Il est rapide, fonctionne sur plusieurs appareils et fournit des flux stables. C’est normalement 13 $ par mois, mais vous pouvez inscrivez-vous à ExpressVPN et économisez 49% — l’équivalent de 6,67 $ par mois — si vous obtenez un abonnement annuel. ExpressVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Lisez notre avis sur ExpressVPN.

Suivez les instructions d’installation du fournisseur VPN et choisissez un pays où la saison 3 de Demon Slayer est diffusée sur Crunchyroll. Avant vous ouvrez l’application de streaming, assurez-vous que vous êtes connecté à votre VPN en utilisant la région sélectionnée. Si vous souhaitez diffuser l’épisode spécial sur plusieurs appareils, il est possible que vous deviez configurer chacun d’eux pour vous assurer que vous êtes connecté. Accédez aux paramètres et vérifiez vos connexions réseau pour vérifier que vous êtes connecté et connecté à votre compte VPN. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir Crunchyroll pour diffuser.

Si vous rencontrez des problèmes avec le streaming, assurez-vous d’abord que votre VPN est opérationnel sur son adresse IP cryptée. Vérifiez que vous avez correctement suivi les instructions d’installation et que vous avez choisi la bonne zone géographique pour la visualisation. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil. Fermez toutes les applications et fenêtres, redémarrez votre appareil et connectez-vous d’abord à votre VPN. Notez que certains services de streaming ont des restrictions sur l’accès VPN.

Rectificatif, 17 avril : Cette histoire incluait à l’origine des heures incorrectes pour la diffusion de nouveaux épisodes de Demon Slayer. Le temps d’antenne correct est le dimanche à 10 h 45 PT (13 h 45 HE).