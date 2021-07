Démolition prévue d’ici 36 heures

SURFSIDE, Floride – Les responsables de la Floride ont brusquement avancé samedi leur projet de démolir la partie restante d’une zone de Miami qui s’est effondrée la semaine dernière, alors que la menace d’un effondrement secondaire de la structure endommagée se profile, mettant potentiellement en danger les équipes de secours.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré lors d’une conférence de presse samedi que l’État paierait tous les coûts de la démolition, qui, selon lui, devrait avoir lieu dans les 36 heures. Il a déclaré que les responsables pensaient que le bâtiment pourrait s’effondrer avant que la tempête tropicale Elsa ne provoque des vents forts et de fortes pluies dans la région au début de la semaine prochaine.

« Ce bâtiment est trop dangereux pour permettre aux gens d’y retourner », a-t-il déclaré. « Cela pourrait protéger nos équipes de recherche et de sauvetage. »

« Vous détesteriez voir une autre catastrophe se produire si ce bâtiment tombe dans le mauvais sens », a-t-il ajouté.

L’assistant des pompiers, le chef des pompiers, Raide Jadallah, a déclaré lors d’une réunion samedi matin avec les familles que le bâtiment serait démoli « dès que possible. Première chose demain.

Il a déclaré que les détails de la démolition seraient finalisés lors d’une réunion de suivi samedi après-midi. Jadallah a déclaré que les restes du bâtiment démoli seraient immédiatement retirés pour permettre aux sauveteurs d’accéder au garage qui est au centre des recherches.

La tempête tropicale Elsa menace les efforts de recherche et de sauvetage

La tempête tropicale Elsa a maintenu son statut de catégorie 1 samedi matin alors qu’elle filait vers Haïti et la République dominicaine avec une grande partie de la Floride toujours dans son « cône d’incertitude ».

Elsa pourrait s’approcher des Florida Keys et du sud de la Floride au début de la semaine prochaine, apportant des vents forts et de fortes précipitations, selon le Centre national des ouragans.

Vendredi matin, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a déclaré que les équipes sur place se préparaient à des vents de force tempête tropicale potentiels et à de fortes précipitations qui pourraient survenir dès dimanche midi.

DeSantis a déclaré avoir signé une ordonnance d’urgence samedi matin.

Robert Molleda, le météorologue chargé de la coordination des alertes auprès du National Weather Service à Miami, a déclaré qu’Elsa devrait émerger au large des côtes de Cuba d’ici dimanche soir ou lundi matin.

« Il y a beaucoup d’incertitudes dans les prévisions : comment elles évolueront, comment la tempête interagira avec les terres situées au sud », a déclaré Molleda.

« Et cela pourrait affecter non seulement l’intensité ou la force de la tempête, mais aussi la trajectoire qu’elle emprunte », a-t-il ajouté.

Des conditions météorologiques extrêmes pourraient retarder davantage les efforts de recherche et de sauvetage, a déclaré Kevin Guthrie de la Division de gestion des urgences de Floride plus tôt cette semaine. Son équipe travaille avec le National Hurricane Center et les météorologues de l’État pour élaborer des plans d’urgence en cas de phénomènes météorologiques violents.

Bryan Norcross, spécialiste des ouragans chez WPLG-TV Local 10 dans le sud de la Floride, a déclaré que l’ouragan Elsa approchant du site de recherche et de sauvetage Surfside est une « confluence incroyable d’événements potentiels ».

«Je ne me souviens de rien de tel, c’est sûr. Je suis sûr que les gens pensent à l’ingénierie de ce que cette tour survivante pourrait supporter », a déclaré Norcross.

« Ce ne sera pas une tempête super forte. Mais nous ne savons pas quelles sont les tolérances de la tour sud. Donc, en fin de compte, si le vent commence à souffler, ce sera une situation dangereuse avec beaucoup d’inconnues », a-t-il ajouté.

Les sauveteurs faisaient déjà face à des orages et à des éclairs quasi quotidiens, ce qui a forcé la suspension des efforts de sauvetage.

Un deuxième condo évacué après l’effondrement de Surfside demande un audit

Les responsables de la ville de North Miami Beach ont convoqué une réunion d’urgence samedi après avoir ordonné l’évacuation d’une tour de condominiums à seulement huit kilomètres de l’effondrement du bâtiment la semaine dernière.

Les autorités ont déclaré vendredi que la fermeture des 156 unités Crestview Towers résultait d’un audit provoqué par la catastrophe des tours Champlain à Surfside, à proximité.

« Par prudence, la ville a ordonné la fermeture immédiate du bâtiment et l’évacuation des résidents pour leur protection, tandis qu’une évaluation structurelle complète est menée et que les prochaines étapes sont déterminées », a déclaré Arthur H. Sorey, III, directeur de la ville de North Miami Beach. « Rien n’est plus important que la sécurité et la vie de nos résidents, et nous ne nous reposerons pas tant que nous ne nous assurerons pas que ce bâtiment est sûr à 100 %. »

Les responsables de North Miami Beach ont déclaré avoir ordonné « un examen approfondi » de tous les immeubles de grande hauteur en copropriété de plus de cinq étages pour voir s’ils sont conformes aux codes de sécurité de la ville et du comté.

— Michael James, USA AUJOURD’HUI

Le promoteur immobilier fait face à un examen minutieux pour des problèmes juridiques et financiers

Les antécédents du développeur Nathan Rieber et l’histoire des tours ont fait l’objet d’un examen minutieux depuis l’effondrement.

L’avocat canadien serait salué pour sa philanthropie, côtoyant des célébrités et des leaders mondiaux, et donnant du temps et de l’argent à des œuvres caritatives. Sa carrière dans la construction du sud de la Floride a été décrite comme un heureux accident, le cas d’un retraité avisé repérant une propriété et lançant le deuxième acte de sa carrière dans les affaires.

Mais au moment où Reiber construisait les tours Champlain à Surfside dans les années 1980, il faisait face à des accusations d’évasion fiscale en Ontario en raison du siphonnage de l’argent de la blanchisserie de ses immeubles d’habitation là-bas.

— Katie Wedell et Pat Beall, USA AUJOURD’HUI

De nouveaux documents montrent des défauts potentiels dans la conception originale du condo

Les membres du conseil d’administration de la copropriété ont déclaré aux résidents que le bâtiment de 40 ans n’avait pas de couches d’étanchéité sur le garage, l’exposant à l’intrusion d’eau depuis la fin de la construction en 1981.

La révélation, tirée d’un diaporama d’octobre 2020, provenait d’une cache de documents de condo fournis à USA TODAY par des proches de résidents disparus. Il se distingue par le fait que le béton qui protégeait les tiges d’armature dans le plafond du garage n’était que la moitié de l’épaisseur qui aurait été nécessaire s’il avait été à l’extérieur et exposé à autant d’eau, ont déclaré des experts en ingénierie à USA TODAY.

On ne sait pas si ces défauts ont contribué à l’effondrement du bâtiment le 24 juin qui a fait 22 morts confirmés, avec 126 personnes toujours portées disparues jusqu’à vendredi soir. Les enquêteurs ont déclaré que la détermination de la cause de la catastrophe pourrait prendre plus d’un an.

— Elizabeth Weise, Romina Ruiz-Goiriena, Aleszu Bajak et Sudiksha Kochi, USA AUJOURD’HUI

La fille d’un pompier de Miami parmi les corps retrouvés

Les autorités ont annoncé vendredi que la fille de 7 ans d’un pompier de Miami faisait partie des corps retrouvés.

« Cette tragédie a hanté tant d’entre nous parce que beaucoup d’entre nous connaissent quelqu’un qui était dans le bâtiment ou touché par cette tragédie », a déclaré vendredi le maire de Miami, Francis Suarez, lors d’une conférence de presse. « Maintenant, non seulement nous connaissons quelqu’un, mais c’est quelqu’un qui est un membre de notre famille, de notre famille du feu. »

Le père n’a pas été impliqué dans le processus de récupération, mais il s’est volontairement joint à la recherche, ont déclaré des responsables, espérant qu’il pourrait aider à retrouver sa fille et d’autres encore portées disparues dans l’épave. Le Miami Herald a rapporté que le père avait veillé pendant huit nuits après que la maison de sa fille se soit effondrée dans les décombres.

Cava a qualifié la nuit de « uniquement difficile » pour les premiers intervenants.

« S’il vous plaît, gardez-les tous dans vos pensées et vos prières », a-t-elle déclaré. « Ils représentent vraiment le meilleur de nous tous et nous devons être là pour eux comme ils sont là pour nous. »

Quand l’opération de sauvetage deviendra-t-elle une mission de récupération ?

Au cours des prochains jours, voire des heures, les autorités pourraient arrêter les missions de sauvetage sur les lieux de l’effondrement d’un condo dans la région de Miami et commencer la récupération – une décision capitale qui déclarera probablement que des dizaines de personnes disparues sont mortes.

Les autorités ont promis de ne laisser personne de côté. Mais personne n’a été retrouvé vivant depuis quelques heures après l’effondrement de jeudi dernier.

Les experts disent que la décision de passer à une mission de récupération est compliquée et implique des centaines de facteurs. Parmi eux : peser la sécurité des sauveteurs contre la possibilité de retrouver des survivants.

Thomas Miller, directeur du National Volunteer Fire Council en Virginie-Occidentale, l’a qualifié de « décision la plus difficile que vous ayez jamais prise au monde ».

Se souvenir de ceux qui sont morts

Sur les 22 personnes confirmées décédées, les autorités ont publié ces noms : Stacie Fang, 54 ans ; Marcus Joseph Guara, 52 ans, sa femme Anaely Rodriguez, 42 ans, et leurs filles Lucia Guara, 10 ans, et Emma Guara, 4 ans ; Frank Kleiman, 55 ans ; Michael Davis Altman, 50 ans; Leon Oliwkowicz, 80 ans, et sa femme, Christina Beatriz Elvira de Oliwkowicz, 74 ans ; Luis Bermudez, 26 ans, et sa mère, Ana Ortiz, 46 ans ; Antonio Lozano, 83 ans, et sa femme Gladys Lozano, 79 ans ; Manuel LaFont, 54 ans ; Hilda Noriega, 92 ans ; Bonnie Epstein, 56 ans; Claudio Bonnefoy, 85 ans ; et Maria Obias-Bonnefoy, 69 ans.

Contribution : Grace Hauk, USA TODAY ; The Associated Press

