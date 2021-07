Démolition prévue au milieu de la tempête tropicale Elsa

SURFSIDE, Floride – La démolition du reste de l’immeuble en copropriété partiellement effondré en Floride pourrait avoir lieu dès dimanche alors que les sauveteurs ont suspendu leurs recherches pour les 121 personnes restantes toujours portées disparues et que les autorités se sont préparées à l’arrivée d’une tempête tropicale.

La décision d’accélérer la démolition du reste des tours Champlain Sud est intervenue samedi alors que les responsables de la recherche et du sauvetage dans les décombres craignaient que la structure ne s’effondre alors que la tempête tropicale Elsa amène des vents forts dans le sud de la Floride.

Le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah, a déclaré aux familles des proches disparus que les opérations de recherche et de sauvetage devaient être suspendues pendant que les équipes de démolition perçaient des trous pour les explosifs. Jadallah a déclaré que le forage pourrait entraîner la défaillance de la structure, et si cela devait se produire, « elle va simplement s’effondrer sans avertissement ».

Le moment exact de la démolition n’était pas clair dans l’immédiat. Les responsables ont déclaré que cela dépend de la rapidité avec laquelle les travailleurs peuvent percer des trous et insérer des charges explosives – un processus lent pour garantir que le bâtiment ne s’effondre pas prématurément. DeSantis a déclaré samedi que cela pourrait arriver dans les 36 heures une fois le site prêt. Dimanche matin, Jadallah a estimé que cela pourrait commencer dès dimanche soir tard.

Elsa devrait s’approcher de la côte ouest de la Floride mardi et mercredi. Bien que Surfside se trouve sur la côte est de la Floride, le bâtiment était toujours menacé, a déclaré le gouverneur Ron DeSantis. « Bien que l’œil du cyclone ne passe probablement pas dans cette direction, vous pourriez ressentir des rafales dans cette zone. »

Samedi, la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que la National Science Foundation était sur place à l’aide d’un lidar – un système laser capable de numériser des environnements et des bâtiments pour créer une carte numérique – et de drones pour créer un modèle 3D de la structure. assister les ingénieurs dans la préparation à la démolition.

Controlled Demolition, Inc., a été engagé pour effectuer la démolition, a déclaré Levine Cava.

La société basée dans le Maryland a plus de 70 ans, selon son site Web. La société a été impliquée dans plusieurs démolitions de grande envergure, notamment la Plaza Tower à Atlantic City, New Jersey ; le One James River Plaza à Richmond, en Virginie ; le stade Seattle Kingdome ; les vestiges du bâtiment fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City ; et les vestiges du World Trade Center à New York.

Pendant ce temps, un troisième immeuble en copropriété de la région de Miami a été évacué samedi soir après qu’un inspecteur a découvert des problèmes de revêtement de sol dans une unité vacante et des dommages aux murs extérieurs de l’unité de faible hauteur, a rapporté le Miami Herald. Un autre bâtiment avait été évacué vendredi soir en raison de problèmes structurels.

Deux autres corps tirés des décombres

La police de Miami-Dade a déclaré samedi soir que deux personnes supplémentaires avaient été retrouvées mortes dans la section effondrée du bâtiment, portant le nombre officiel de morts à 24. L’effondrement du bâtiment du 24 juin a laissé 121 personnes toujours portées disparues.

La police a dit Graciela Cattarossi, 48 ans, et Gonzalo Torre, 81 ans, ont été récupérés vendredi.

WPLG a rapporté que Cattarossi était une photographe indépendante et vivait dans l’immeuble avec sa fille de 7 ans, qui a également été tuée dans l’effondrement, selon la chaîne de télévision.

Contribution : The Associated Press