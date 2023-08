Démocrates ou pas, nous ne devons pas nos votes à Joe Biden

Les agents du Parti démocrate américain tentent déjà de battre leur électorat pour qu’ils se soumettent pour 2024

Joe Biden, le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis, qui aurait 82 ans le jour de l’investiture en 2025 s’il remportait un second mandat, est fermement déterminé à décrocher un nouveau tour à la Maison Blanche.

Mais Biden, autrefois un sénateur fougueux du Delaware et la septième plus jeune personne jamais élue au Sénat américain à l’époque, a clairement perdu une étape. Lorsqu’il a annoncé sa dernière candidature, un sondage Associated Press/NORC a montré que 73 % des personnes interrogées pensaient qu’il ne devrait pas se présenter à nouveau, même s’ils admettaient qu’ils se boucheraient inévitablement le nez et voteraient à nouveau pour lui.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et il y a une conversation entre les démocrates selon laquelle ils veulent une compétition plutôt qu’un couronnement pur et simple pour Biden. Le membre du Congrès démocrate du Minnesota, Dean Phillip, l’un des membres les plus riches du Congrès et un centriste vanté, a fait le tour des médias en appelant quelqu’un, n’importe qui, à défier le président sortant et à ajouter de l’intrigue à la primaire démocrate et à susciter l’enthousiasme. Certains pensent qu’il pourrait lui-même lancer une offre, bien qu’il ne soit probablement pas en mesure de le faire.

Il y a, bien sûr, certains candidats – comme Marianne Williamson (la «dame de cristal») et Robert Kennedy Jr. – qui se présentent tous les deux contre Biden. Mais les deux ont aussi leurs défauts qui, selon toute vraisemblance, feront d’eux des non-concurrents, même s’ils contribuent aux discussions politiques globales du parti. Un challenger du flanc gauche de Biden se démarque cependant : le Dr Cornel West. C’est principalement parce qu’il mène une campagne tierce qui le verra contourner la bureaucratie notoirement corrompue du Parti démocrate.

West, un militant et universitaire de longue date qui a enseigné dans certaines des universités les plus prestigieuses du monde comme Yale et Harvard, inquiète certainement la Maison Blanche. En juin, il a annoncé qu’il se présenterait sous la bannière du Parti populaire, un nouveau parti de gauche fondé en 2017 par d’anciens collaborateurs du sénateur indépendant Bernie Sanders. Puis il a changé son objectif pour la nomination du Parti vert. C’était évidemment pour des raisons stratégiques étant donné que le Parti populaire n’est pas un parti éligible au scrutin alors que le Parti vert a accès dans de nombreux États.

Avec West sur le point d’avoir accès au scrutin dans certaines parties du pays, en particulier dans certains États du champ de bataille difficiles, et un manque évident d’enthousiasme pour Biden, une question philosophique clé se pose pour les libéraux et les progressistes. À savoir, voter pour le Dr West est-il essentiellement jeter votre vote ou le remettre au candidat républicain éventuel? Beaucoup pèsent et font des comparaisons avec d’autres anciens « candidats spoilers » comme Jill Stein et Ralph Nader, tous deux anciens candidats du Parti vert.

Joan Walsh, correspondante aux affaires nationales pour The Nation, a pesé en disant dans une colonne que « Cornel West ne devrait pas se présenter à la présidence » arguant principalement qu’il prendrait les votes de Biden. Elle suggère que cela est particulièrement vrai pour les votes noirs parce que West est un homme noir qui comprend bien mieux les problèmes raciaux que Biden, qui est un homme blanc et le parrain de la loi de 1994 sur le contrôle des crimes violents et l’application de la loi qui a contribué à augmenter l’incarcération. des Noirs américains. Les électeurs noirs étaient une partie importante de la coalition électorale de Biden en 2020.

CNN a rapporté que les démocrates sont alarmés par la candidature du Parti vert de West, citant des inquiétudes concernant l’enthousiasme des électeurs noirs et le fait que West pourrait prendre ces votes à Biden. Le « tabloïd haut de gamme » de gauche Daily Beast a également découvert que West devait plus d’un demi-million de dollars d’impôts impayés, jouant sur les tropes d’un voleur noir et suggérant qu’il « n’est pas à la hauteur de [the] normes » de sa politique de « taxer les riches ». West a dit qu’il est « cassé comme les 10 commandements financièrement » et que ce stratagème était une diversion pour délégitimer sa candidature.

Mais l’idée véhiculée par les médias (et les agents de Biden) selon laquelle tout candidat tiers de gauche a coûté aux démocrates une élection ne résiste pas à l’examen. Tout d’abord, si nous considérons tous les votes de la candidate du Parti vert Jill Stein en 2016 comme des votes qui auraient dû aller à Hillary Clinton, alors nous devons également compter tous les votes qui sont allés au libertarien Gary Johnson comme des votes appartenant automatiquement à Donald Trump. Les Libertaires ont en fait obtenu environ trois fois plus de voix que les Verts.

Plus important encore, aucun parti n’a droit au vote de qui que ce soit. Si un parti veut gagner une élection, c’est le travail du parti d’élaborer une plate-forme politique et un message pour atteindre les électeurs et former la coalition nécessaire pour gagner une majorité dans son électorat donné. Les politiciens et les partis qui ne sont pas en mesure d’accomplir cela doivent être laissés pour compte, avec des candidats plus adaptés aux besoins d’un électorat choisis pour gouverner. C’est censé être ainsi que fonctionne la démocratie. Si les démocrates ont l’impression d’être débordés par le Dr West, c’est un message clair pour changer leur plate-forme politique.

Cependant, l’establishment du Parti démocrate ne pense pas de cette façon, car harmoniser réellement un parti de « gauche » (le Parti démocrate n’est pas un parti de gauche) aux préférences des électeurs nécessiterait des concessions importantes de la part des riches et des entreprises. Puisque le Parti démocrate est une secte de la corporatocratie américaine, c’est inacceptable. Ils ont donc adopté une stratégie de « triangulation » depuis la présidence de Bill Clinton dans les années 1990, où les démocrates acceptent des positions à droite pour gagner le centre. Cela implique l’hypothèse, en l’absence d’un véritable parti de gauche, que les électeurs de gauche n’auront nulle part où aller et se rangeront ainsi.

Lawrence O’Donnell de MSNBC, un agent de longue date du Parti démocrate et analyste politique, a un jour expliqué avec éloquence pourquoi la gauche continue d’être battue par les démocrates dans le cadre d’un documentaire de 2006 sur la candidature présidentielle de Ralph Nader intitulé « Un homme déraisonnable ».

Il a dit: « Si vous voulez retirer le parti, le grand parti, qui est le plus proche de votre façon de penser de ce que vous pensez, vous devez leur montrer que vous êtes capable de ne pas voter pour eux. Si vous ne leur montrez pas que vous êtes capable de ne pas voter pour eux, ils n’ont pas à vous écouter. Je te le promets. J’ai travaillé au sein du Parti démocrate. Je n’ai rien écouté ou n’ai eu à écouter quoi que ce soit à gauche pendant que je travaillais au Parti démocrate parce que la gauche n’avait nulle part où aller.

La base du Parti démocrate a été triangulée jusqu’aux oubliettes. Le coût de la vie est hors de contrôle, la productivité et les salaires sont depuis longtemps découplés, la planète se meurt, la cabale bipartite nous conduit au précipice de l’anéantissement nucléaire et les Américains vivent chèque de paie sur chèque de paie. Pour sa part, le Parti démocrate a ignoré ces questions les plus importantes et a ouvertement conspiré au cours des deux derniers cycles électoraux pour éradiquer tout mouvement populaire légitime travaillant à les résoudre.

Notre duopole politique actuel n’est clairement plus en accord et, comme O’Donnell l’a suggéré, les gens doivent démontrer qu’ils ne seront pas incités à voter pour – et donc à légitimer – le programme raté du Parti démocrate sauvagement corrompu. Si cela signifie émettre un vote spoiler pour Cornel West et remettre l’élection à (vraisemblablement) Donald Trump, alors qu’il en soit ainsi. Il incombe au Parti démocrate de gagner le vote des gens – et non aux gens de voter pour un parti déconnecté.