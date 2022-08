Démocrates: les décisions sur l’avortement peuvent être «une bénédiction déguisée»

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Les candidats démocrates ont dénoncé les restrictions à l’avortement récemment rétablies en Caroline du Nord après qu’un juge fédéral a autorisé l’entrée en vigueur d’une loi d’État interdisant presque tous les avortements après 20 semaines de grossesse.

Mais certains démocrates de Caroline du Nord affirment que la décision prise plus tôt ce mois-ci – les dernières retombées de la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin éliminant les protections fédérales contre l’avortement – ​​pourrait être le catalyseur dont leur parti avait besoin pour revigorer ses perspectives politiques dans ce qui s’annonçait comme une année perdante.

“Je pense que c’est une bénédiction déguisée pour les démocrates”, a déclaré Morgan Jackson, consultant auprès de puissants démocrates de Caroline du Nord comme le gouverneur Roy Cooper et le procureur général Josh Stein. “C’était une décision politique horrible qui a retardé des décennies et des décennies de progrès pour les femmes, mais en même temps, cela a donné aux démocrates un regain d’optimisme pour cette année.”

Le juge de district américain William Osteen a statué le 17 août que la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant Roe v. Wade avait effacé le fondement juridique de sa décision de 2019 qui avait placé une injonction sur la loi de l’État de 1973 interdisant les avortements après 20 semaines. Bien que la loi laisse une marge de manœuvre pour les urgences médicales urgentes qui menacent la vie du patient ou « créent un risque sérieux de déficience physique substantielle et irréversible », elle n’accorde pas d’exceptions pour le viol ou l’inceste.

La décision du juge intervient alors que la Caroline du Nord se prépare à voter cet automne sur l’ensemble de sa législature d’État, deux courses à la Cour suprême de l’État, les 14 sièges de la Chambre des États-Unis et un concours de haut niveau au Sénat américain.

Les démocrates rêvent depuis des années de reproduire leur succès de 2008 lorsque l’État est devenu bleu pour le président, le gouverneur et le Sénat américain. Bien que le gouverneur actuel soit un démocrate, les républicains dominent les deux chambres de la législature depuis 2011, leur permettant de faire avancer un programme conservateur qui inclut des restrictions à l’avortement. Cette domination s’est maintenue même en 2020 malgré un effort massif des démocrates pour arracher le contrôle de l’Assemblée générale. Les républicains ne sont plus qu’à cinq sièges de la supermajorité dont ils ont besoin pour annuler le veto du gouverneur démocrate.

À moins de 100 jours des élections, la question pour les démocrates de Caroline du Nord est de savoir si l’indignation suscitée par la diminution de l’accès à l’avortement dans l’un des rares refuges restants du Sud peut générer suffisamment d’élan politique pour que le parti tienne bon.

Les organisations nationales injectent déjà de l’argent dans les courses les plus serrées de l’État. Quelques heures avant la reprise de l’interdiction de 20 semaines, Planned Parenthood, le principal fournisseur de soins de santé reproductive du pays et une organisation de défense des droits à l’avortement, a annoncé que la Caroline du Nord serait l’un des États cibles où elle dépenserait un record de 50 millions de dollars avant les élections de mi-mandat.

Les candidats démocrates ont décrit la limite de 20 semaines comme la première des nombreuses restrictions à venir si les législateurs républicains des États obtiennent des marges à l’épreuve du veto.

“S’ils réussissent dans leurs efforts, ils ne s’arrêteront pas là”, a déclaré la représentante de l’État démocrate Julie von Haefen d’Apex, une banlieue à croissance rapide de Raleigh, qui a renversé son adversaire républicain lors d’une course serrée en 2018. L’État doit savoir que le véritable objectif des politiciens derrière cette interdiction de l’avortement plus tard dans la grossesse est d’interdire complètement l’avortement.

Mac McCorkle, professeur de politique publique à l’Université Duke, ancien conseiller des gouverneurs démocrates. Mike Easley et Beverly Perdue, ont déclaré que les électeurs étaient déjà motivés par la décision de la Cour suprême du 24 juin qui a donné aux États le droit de déterminer l’accès à l’avortement. Ensuite, l’interdiction locale – que les dirigeants républicains de l’État avaient encouragé le juge à rétablir – a supprimé pour de nombreux électeurs l’illusion d’une protection en Caroline du Nord.

Et il y a certainement des preuves que cela se produit avec au moins certaines électrices, comme Emma Morgan, 19 ans, étudiante en deuxième année à l’Université d’État de Caroline du Nord, qui est récemment revenue à Raleigh pour l’école depuis sa maison familiale dans le Maryland.

“Je venais littéralement de revenir ici du Maryland, et ils sont comme, bam, vous n’avez plus ces droits”, a déclaré Morgan. “Cela nous a coupé l’herbe sous le pied et m’a amené, ainsi que d’autres étudiants étrangers, à nous demander, devrions-nous transférer avant que la situation ne s’aggrave?”

Environ 30 000 résidents de Caroline du Nord se sont inscrits pour voter depuis la décision de la Cour suprême sur l’avortement, les femmes étant légèrement plus nombreuses que les hommes, selon les données du State Board of Elections. Les stratèges démocrates s’attendent à ce que les femmes de banlieue ayant fait des études universitaires soient un groupe démographique clé pour décider de la composition de la législature de la Caroline du Nord en novembre et que l’avortement soit un problème important pour elles.

À Holly Springs, une autre banlieue de Raleigh, la sénatrice de l’État démocrate Sydney Batch s’efforce de défendre son siège dans ce qui s’annonce comme l’une des courses les plus serrées de l’État – une où l’avortement pourrait faire pencher la balance.

Gaile Valcho, résidente de Holly Springs, une mère de 58 ans et coordinatrice de sensibilisation à l’autisme qui envisage de voter pour Batch, a déclaré qu’elle connaissait plusieurs mères locales qui ont rencontré des complications avec leur grossesse et se sentent personnellement liées à ce problème.

“La politique mise à part, je pense que c’était un signal d’alarme pour les femmes qui, bien sûr, connaissent leur corps mieux que n’importe quel législateur”, a déclaré Valcho.

L’accès à l’avortement devrait également jouer un rôle clé dans la course très disputée au Sénat américain entre la démocrate Cheri Beasley et le républicain républicain Ted Budd, qui est soutenu par l’ancien président Donald Trump. La Caroline du Nord est l’un des rares États où les démocrates ont de bonnes chances de renverser un siège dans la chambre 50-50, faisant de la campagne de Beasley un élément essentiel du plan du parti visant à codifier le droit à l’avortement dans la loi fédérale.

Les républicains, pour leur part, affirment que l’accès à l’avortement ne sera pas un problème aussi crucial que l’espèrent les démocrates. Et ils n’hésitent pas à proposer des mesures anti-avortement encore plus strictes.

Le président de la Chambre de Caroline du Nord, Tim Moore, a déclaré qu’il soutiendrait une législation interdisant les avortements une fois qu’une échographie détecte pour la première fois l’activité cardiaque fœtale – généralement environ six semaines après la fécondation et avant que de nombreuses patientes ne sachent qu’elles sont enceintes.

Le leader du Sénat, Phil Berger, n’est pas allé aussi loin – il préférerait restreindre les avortements après environ les trois premiers mois de grossesse. Mais il dit également qu’il ne craint pas que les décisions sur l’avortement puissent nuire aux chances des républicains d’obtenir une supermajorité. Les électeurs de Caroline du Nord sont plus préoccupés par les politiques économiques des démocrates, dit-il.

Bien que son siège ne soit probablement pas en danger, la sénatrice d’État Natalie Murdock, de Durham, fait partie d’un effort organisé pour aider d’autres démocrates à conserver leur siège dans des courses législatives serrées. Leur stratégie, a-t-elle dit, est d’amplifier les propres idées des républicains pour des restrictions plus « extrêmes ».

“Notre message aux électeurs est que nous avons besoin de cet équilibre au sein du gouvernement parce que nous avons des barrières très minces qui nous empêchent de revenir dans une superminorité”, a déclaré Murdock. « La stratégie démocrate va montrer que les dirigeants de la majorité ne sont pas modérés. Ils sont extrêmes. Et l’interdiction de 20 semaines ne sera qu’un début.

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter à twitter.com/H_Schoenbaum.

