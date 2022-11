Démocrates et républicains en lutte serrée pour le contrôle du Sénat américain et de la Chambre – Kelowna Capital News

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a prédit jeudi que les démocrates tiendront le Sénat américain, propulsés par une forte participation électorale pour contrer une vague d’enthousiasme républicain pour prendre le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat.

Le leader démocrate a déclaré à l’Associated Press qu’il était convaincu que les démocrates seraient en mesure de gagner les États du champ de bataille contestés – et potentiellement de remporter des sièges au Sénat auprès des républicains.

“C’est serré”, a déclaré Schumer dans une interview. “Je crois que les démocrates tiendront le Sénat et peut-être même décrocheront des sièges.”

En campagne dans son État natal de New York, les prédictions optimistes de Schumer interviennent alors que les démocrates font face à des vents contraires à l’approche du jour des élections mardi.

Les républicains ont pris de l’ampleur alors qu’ils s’efforcent de renverser le contrôle du Sénat équitablement divisé et de la Chambre étroitement divisée. Les candidats du GOP capitalisent sur les cotes d’approbation à la traîne du président Joe Biden, les pressions inflationnistes sur les ménages et l’histoire – le parti à la Maison Blanche perd généralement des sièges au Congrès à mi-mandat du président.

Schumer compte sur une forte participation électorale et une dernière poussée pour conserver la majorité au Sénat 50-50, où la vice-présidente Kamala Harris peut briser l’égalité, comme elle l’a fait à des moments clés au cours des deux dernières années. pour adopter une législation et confirmer les candidats de Biden.

Les titulaires démocrates se battent en Géorgie, en Arizona, au Nevada et au New Hampshire, et tentent de gagner des sièges ouverts sur le champ de bataille de Pennsylvanie et ailleurs.

“Je ne veux pas donner l’illusion que ce sont tous des slam dunks”, a reconnu Schumer. Mais Schumer a déclaré que les démocrates avaient des avantages dans chacun des États du champ de bataille et avaient inversé le récit printanier selon lequel le parti perdrait facilement le contrôle.

“Le fait que nous soyons dans le stade et que nos candidats démocrates défient l’environnement politique témoigne de plusieurs choses”, a-t-il déclaré. Les électeurs « voient à quel point ces candidats républicains sont extrêmes et ils n’aiment pas ça. Et deuxièmement, ils voient que les démocrates leur parlent de questions qui les préoccupent et que nous avons accompli beaucoup de choses.

Les républicains ont reconnu que la «qualité des candidats» du GOP était un problème, mais disent qu’ils ont dépassé une saison primaire brutale lorsque les électeurs ont choisi des candidats soutenus par Donald Trump en Géorgie et ailleurs qui n’étaient pas le premier choix parmi les chefs de parti.

Les agents républicains pensent maintenant que leurs candidats se sont améliorés et disent que les électeurs qui n’ont pas soutenu Trump commencent à revenir au GOP lors des élections de mi-mandat.

L’élection de mardi déterminera le contrôle du Congrès fixant le cap de la législation et les priorités de Biden pour les deux années restantes de son mandat présidentiel.

—Lisa Mascaro, Associated Press

ÉlectionsÉtats-Unis