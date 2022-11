Démocrates et républicains dans des courses serrées dans 4 États

La Géorgie, dont les deux tours de scrutin au Sénat au début de 2021 ont donné aux démocrates des marges de contrôle majoritaires dans cette chambre, pourrait à nouveau être l’État qui détermine si les républicains seront minoritaires – et encore une fois pourrait prendre le plus de temps pour fournir un résultat final.

Bien que le public, la presse et les experts aient réclamé les résultats des élections aux États-Unis mardi soir et mercredi matin, plusieurs courses cruciales qui détermineront quel parti politique contrôle le Sénat pourraient prendre des jours, voire des semaines, pour se dérouler. .

Un résultat plus rapide pourrait être observé dans le Wisconsin, où le républicain sortant, le sénateur Ron Johnson, a obtenu 50,5 % des voix par rapport au challenger démocrate, le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes, qui en a obtenu 49,3 %. Avec 94% des bulletins de vote jusqu’à présent, un résultat dans cette course pourrait arriver mercredi.

En Arizona, un pourcentage beaucoup plus faible des votes était en jeu, ce qui signifie que cela pourrait prendre plusieurs jours de plus pour résoudre la course entre le sénateur Mark Kelly, un démocrate, et son challenger républicain, Blake Masters. Kelly avait 51,4% des voix et Masters 46,4%.

Mais seulement 69% des bulletins de vote avaient été compilés en Arizona, où de nombreux électeurs ont soumis leurs bulletins de vote tôt, avant le jour du scrutin.

Les bulletins de vote qui ont été déposés dans les bureaux de vote mardi prendront des jours pour que leurs signatures soient vérifiées et comptées.

Au Nevada, le challenger républicain Adam Laxalt a obtenu 49,9% des voix, contre 47,2% des voix détenues par la sénatrice Catherine Cortez Masto, la démocrate sortante.

Mais seulement 80% des voix dans l’État étaient présentes.

La plupart des bulletins de vote dans l’État seront des votes par correspondance, qui ont quatre jours pour arriver s’ils sont oblitérés avant le jour du scrutin. À cause de cela, cela pourrait prendre plusieurs jours, voire plus, pour obtenir un résultat final.

Les démocrates, qui détiennent actuellement 48 sièges au Sénat, où ils caucus avec deux indépendants, ne peuvent pas se permettre de perdre un seul siège s’ils veulent conserver la majorité au Sénat. Bien que les républicains détiennent 50 sièges, ils sont minoritaires car le vice-président Kamala Harris, un démocrate, a le pouvoir de briser les égalités de voix à la chambre.