Démocrates et GOP s’associent pour cibler la Chine

Ces jours-ci, on peut avoir l’impression que très peu de questions sont d’accord entre démocrates et républicains. C’est, bien sûr, à moins que quelqu’un ne propose un projet de loi visant à contester l’influence mondiale croissante de Pékin. C’est exactement ce que vise la loi américaine sur l’innovation et la concurrence de 2021, une législation de grande envergure qui devrait coûter environ 200 milliards de dollars. Réuni par le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., le projet de loi a réuni les sénateurs des deux côtés de l’allée politique derrière un ensemble de dispositions visant à stimuler la recherche et la fabrication de technologies américaines jugées essentielles pour les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis. La portée du projet de loi, résultat final de la contribution d’au moins six comités sénatoriaux, reflète les nombreux fronts de la rivalité américano-chinoise, ainsi que l’urgence d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a frappé les constructeurs automobiles, les fabricants d’appareils électroménagers et les fabricants de téléphones. . La proposition (sous réserve des modifications finales): Fournir 52 milliards de dollars pour soutenir la fabrication nationale de semi-conducteurs

Autoriser 81 milliards de dollars pour la National Science Foundation de l’exercice 2022 à l’exercice 2026

Autoriser 16,9 milliards de dollars pour le ministère de l’Énergie au cours de la même période pour la recherche et le développement et les chaînes d’approvisionnement liées à l’énergie dans des domaines technologiques clés.

Autoriser 10 milliards de dollars au programme de systèmes d’atterrissage humain de la NASA La plus grande partie du plan de 1 400 pages est une proposition connue auparavant sous le nom de «Endless Frontier Act». Maintenant un amendement, que disposition de Schumer et du sénateur Todd Young, R-Ind., Donnerait une nouvelle vie à la National Science Foundation, attribuerait 81 milliards de dollars à la NSF entre les exercices 2022 et 2026, et créerait une direction de la technologie et de l’innovation. La Direction veillerait à ce que le financement de la NSF soit canalisé vers le développement de technologies critiques, notamment l’intelligence artificielle, le calcul haute performance, la robotique et les semi-conducteurs. « Cette législation mettra notre pays sur la voie de la sur-innovation, de la sur-production et de la concurrence mondiale dans les industries du futur », a déclaré Schumer dit du Sénat le lundi. « Jusqu’à présent, ce projet de loi a volé un peu sous le radar. Mais c’est une loi incroyablement importante », a-t-il ajouté. «Fondamentalement, la loi américaine sur l’innovation et la concurrence vise à maintenir le rôle de l’Amérique en tant que leader économique mondial. Peu de questions pourraient être plus importantes. Certains sénateurs pensent que le calendrier de Schumer est ambitieux étant donné une série de demandes républicaines de changements et de marchandage sur certaines dispositions existantes, bien que le projet de loi devrait largement effacer la chambre à un moment donné dans les semaines à venir. Le sénateur Rand Paul, R-Ky., Par exemple, a exprimé son soutien à un amendement visant à interdire tout financement américain allant à la recherche en Chine qui implique l’augmentation de la mortalité des virus, une reconnaissance implicite des théories selon lesquelles Covid-19 s’est échappé d’un laboratoire. dans la province de Wuhan. Pendant ce temps, le sénateur républicain John Cornyn du Texas a fustigé la semaine dernière un ajout des démocrates du Michigan, Gary Peters et Debbie Stabenow, qui exigerait que les entrepreneurs des projets fédéraux paient des salaires dits courants à leurs employés. Malgré les reproches de dernière minute, Schumer est resté optimiste dès lundi sur le fait que la chambre haute sera en mesure de passer la mesure d’ici la fin de la semaine. Le Sénat doit faire une pause la semaine prochaine, donc s’il ne peut pas terminer vendredi, les travaux sur le projet de loi seront suspendus jusqu’à la semaine du 7 juin.

Son voyage apparemment inévitable à la Chambre est un autre rappel de l’objectif quasi universel entre l’administration Biden et les législateurs de maintenir la compétitivité des États-Unis dans leur querelle économique et géopolitique avec la Chine. Plus tôt cette année, la Maison Blanche a entrepris un examen à l’échelle du gouvernement des principales chaînes d’approvisionnement, demandant à une grande partie de la branche exécutive d’évaluer dans quelle mesure les États-Unis dépendent d’un groupe crucial d’exportations chinoises. De nombreuses technologies jugées essentielles pour l’avenir des entreprises américaines – véhicules électriques, villes intelligentes, ordinateurs plus rapides et armements de pointe – sont rendues possibles en grande partie grâce aux expéditions de terres rares extraites en Chine. Apple, par exemple, utilise des terres rares dans ses haut-parleurs, ses appareils photo et pour faire vibrer ses téléphones. Si la concurrence économique s’accélère ou si les tensions géopolitiques s’aggravent dans la mer de Chine méridionale, les conseillers à la sécurité nationale disent qu’il est essentiel que les États-Unis puissent continuer à produire ces technologies sans le commerce chinois. La Chine tente depuis des années d’affirmer sa souveraineté sur la mer de Chine méridionale et les îles Paracel, où Pékin a construit des bases de missiles, des installations radar et un aérodrome. Les États-Unis, cherchant à contester l’empiètement de la Chine, envoient fréquemment des navires de la Marine à travers la région pour montrer leur puissance de feu. La Chine a fourni 80% des terres rares importées par les États-Unis entre 2016 et 2019, selon le US Geological Survey. Si la Chine ne possède pas d’avantage technologique dans la fabrication de semi-conducteurs, sa proximité géographique avec ceux qui le font est également un problème potentiel. Les fonderies qui utilisent les processus de fabrication les plus avancés (connus sous le nom de nœud de 5 nanomètres) sont exploitées exclusivement par Samsung en Corée du Sud et par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company à Taïwan.

C’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles le projet de loi du Sénat comprend également 52 milliards de dollars d’incitations pour les entreprises de semi-conducteurs à construire de nouvelles usines aux États-Unis, une priorité soutenue par les sens. Mark Warner, D-Va., Et Texan Cornyn. Le projet de loi créerait, dans la pratique, un fonds de subvention géré par le Département du commerce qui, dans une mesure non spécifiée, égalerait les incitations financières offertes par les États et les gouvernements locaux aux fabricants de puces qui améliorent ou construisent de nouvelles usines. « Si un État devait fournir une sorte d’avantage à une entreprise pour y construire une fonderie, le gouvernement fédéral le ferait alors », a déclaré Clete Willems, associée du cabinet d’avocats Akin Gump, dont les clients comprennent des membres de l’industrie des puces. Willems, un ancien responsable commercial des administrations Trump et Obama, a ajouté que le fabricant de puces Intel dispose de capacités de fabrication de puces étendues aux États-Unis, mais a ajouté qu’il avait tendance à produire pour ses propres chaînes d’approvisionnement établies. « Nous sommes vraiment bons dans la conception de semi-conducteurs, nous sommes vraiment bons dans le domaine de la propriété intellectuelle. Mais nous ne faisons pas grand chose ici », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas beaucoup de nouvelles fonderies où vous pouvez appeler et commander, et elles peuvent approvisionner n’importe qui. »

Les usines de puces modernes peuvent coûter des dizaines de milliards de dollars à construire et doivent être équipées de machines capables d’imprimer des circuits de seulement plusieurs atomes de large. Bien que le montant final que le gouvernement fédéral rendra disponible pour de telles subventions aux semi-conducteurs soit toujours en cours de finalisation, Willems a déclaré qu’il pourrait être d’environ 10 milliards de dollars. Bien que Schumer puisse avoir un travail plus facile pour obtenir un soutien pour le plan grâce à l’inclusion de tant de sénateurs, le projet de loi pourrait faire face à une période un peu plus difficile à la Chambre. C’est parce que, alors que certaines sections font un meilleur travail pour faire pivoter leur dégoût pour le gouvernement chinois vers des objectifs pro-américains, d’autres sénateurs ont adopté un ton plus agressif. La loi sur la concurrence stratégique, par exemple, autorise 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour le «Fonds de lutte contre l’influence chinoise pour contrer l’influence maligne du Parti communiste chinois dans le monde». Les auteurs Sens. Robert Menendez, DN.J., et Jim Risch, R-Idaho, du comité des relations étrangères ont clairement indiqué que leur cible était la désinformation diffusée par le gouvernement chinois et les efforts matériels pour saper les États-Unis et leurs alliés. Mais certains démocrates progressistes, comme le représentant Ilhan Omar du Minnesota, pourraient s’opposer à ce qu’ils considèrent comme une tendance croissante parmi les législateurs américains à blâmer la Chine pour les maux du pays.

