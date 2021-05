Démocrates, de plus en plus sceptiques à l’égard d’Israël, Pressure Biden

WASHINGTON – La déclaration soigneusement formulée du président Biden lundi en faveur d’un cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens est intervenue au milieu de pressions croissantes au sein de son propre parti pour que les États-Unis adoptent une position plus sceptique envers l’un de ses plus proches alliés. La demande de M. Biden de mettre un terme aux combats – cachée à la fin d’un résumé d’un appel avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu – a suivi un battement de tambour d’appels de législateurs démocrates de tous les horizons idéologiques pour que son administration se prononce fermement contre le escalade de la violence. Il reflétait un ton différent de celui que les membres du Congrès ont prononcé lors des affrontements passés dans la région, lorsque la plupart des démocrates ont réitéré leur ferme soutien au droit d’Israël de se défendre et ont appelé à la paix, sans critiquer ouvertement ses actions. La poussée est la plus forte de la part de l’aile progressiste énergique du parti, dont les représentants à la Chambre, comme Alexandria Ocasio-Cortez de New York, ont attiré l’attention ces derniers jours pour avoir accusé Israël de violations flagrantes des droits de l’homme contre les Palestiniens et d’avoir mené un «apartheid». Etat. » Mais leur intensité a obscurci un changement plus calme et concerté parmi les démocrates plus traditionnels qui pourrait finalement être plus conséquent. Bien qu’ils n’aient pas l’intention de mettre fin à l’étroite alliance des États-Unis avec Israël, un nombre croissant de démocrates à Washington disent qu’ils ne sont plus disposés à donner au pays un laissez-passer pour son traitement sévère des Palestiniens et les spasmes de violence qui ont défini le conflit depuis des années.

Soulignant comment le scepticisme autour de la campagne à Gaza s’était propagé à certains des plus fervents défenseurs d’Israël au Congrès, le représentant Gregory W. Meeks de New York, président de la commission des affaires étrangères, a déclaré lundi aux démocrates du panel qu’il demanderait L’administration Biden reportera en Israël une tranche de 735 millions de dollars d’armes à guidage de précision qui avait été approuvée avant que les tensions au Moyen-Orient ne débordent. M. Meeks, présent à la conférence annuelle de la commission américaine des affaires publiques israélienne, ou AIPAC, le groupe de lobbying pro-israélien le plus puissant, a convoqué lundi soir une réunion d’urgence des démocrates de la commission des affaires étrangères pour discuter du report du paquet d’armes, selon à une personne familière avec la réunion qui a insisté sur l’anonymat pour discuter de discussions internes. Elle est intervenue après qu’un certain nombre de démocrates se sont inquiétés de l’envoi d’armes de fabrication américaine en Israël à un moment où il bombardait des civils, ainsi que d’un bâtiment abritant des organes de presse dont l’Associated Press, une agence de presse américaine. Un jour plus tôt, 28 sénateurs démocrates – plus de la moitié du caucus du parti – avaient publié une lettre appelant publiquement à un cessez-le-feu. L’effort était dirigé par le sénateur Jon Ossoff, démocrate de Géorgie et, à 34 ans, le visage d’une jeune génération de juifs américains au Congrès. Alors que les républicains diffusaient des déclarations blâmant carrément les militants du Hamas, l’appel des démocrates imposait aux deux parties de déposer les armes – et à M. Biden de peser pour l’exiger. Un autre signe de l’évolution est venu au cours du week-end du sénateur Bob Menendez, démocrate du New Jersey et du président de la commission des relations extérieures. M. Menendez est connu comme l’un des alliés les plus inébranlables d’Israël au sein du Parti démocrate, qu’il a résisté pour s’opposer à l’accord nucléaire du président Barack Obama en 2015 avec l’Iran sur la base de l’opposition israélienne. Pourtant, samedi, alors que le nombre de morts augmentait à Gaza et dans le sud d’Israël, M. Menendez a publié une déclaration sévère affirmant qu’il était «profondément troublé» par les frappes israéliennes qui avaient tué des civils palestiniens et la tour abritant les médias. Il a exigé que les deux parties «respectent les règles et les lois de la guerre» et trouvent une fin pacifique aux combats qui ont tué plus de 200 Palestiniens et 10 Israéliens.

«En réponse à des milliers d’attaques à la roquette lancées par le Hamas contre des civils, Israël a parfaitement le droit de se défendre contre les terroristes déterminés à l’effacer de la carte», a déclaré M. Menendez. «Mais peu importe la dangerosité et la réalité de cette menace, j’ai toujours cru que la force de la relation américano-israélienne s’épanouit lorsqu’elle est basée sur les valeurs communes de démocratie, de liberté, de pluralisme et de respect des droits de l’homme et de la règle de droit. »

Les démocrates qui avaient le plus critiqué le gouvernement israélien ont déclaré qu’ils avaient l’intention d’envoyer un message au président alors qu’il réfléchissait à la façon de gérer l’escalade des tensions: que le vieux livre de jeu que M. Biden utilisait en tant que sénateur et vice-président le ferait. ne trouve plus le même soutien dans son parti. « Cela n’a pas fonctionné », a déclaré le représentant Mark Pocan, un démocrate progressiste du Wisconsin, à un haut conseiller de M. Biden à la fin de la semaine dernière, a-t-il déclaré dans une interview lundi. «Nous allons plaider pour la paix d’une manière qu’ils n’ont peut-être pas toujours entendue.» Le conflit israélo-palestinien Mise à jour 17 mai 2021, 18 h 13 HE Biden exprime son soutien à un cessez-le-feu dans un appel avec Netanyahu d’Israël.

Les bombardements causent des dommages physiques à Gaza et font des morts et des blessés.

Les militants palestiniens appellent à une grève générale à Gaza, en Cisjordanie et en Israël. Les républicains et l’AIPAC n’ont pas tardé à mettre en garde contre tout affaiblissement perçu de l’engagement des États-Unis envers Israël. Lorsque le représentant Jerrold Nadler de New York, qui représente le quartier le plus juif du pays, a dirigé un groupe de 12 démocrates juifs une lettre vendredi, qui s’est tenu aux côtés d’Israël, mais a également déclaré que les Palestiniens «devraient savoir que le peuple américain valorise sa vie comme nous le faisons à la vie israélienne», l’AIPAC a tranquillement travaillé en coulisse pour décourager les législateurs de signer. Les républicains ont également vu un avantage politique en essayant d’utiliser les déclarations les plus extrêmes des démocrates progressistes pour essayer d’éloigner les électeurs juifs du parti. Le sénateur Mitch McConnell du Kentucky, le chef de la minorité et un fervent partisan d’Israël, a condamné lundi Mme Ocasio-Cortez pour sa description d’Israël comme un «état d’apartheid»Et a exhorté le président à« ne laisser aucun doute sur la position de l’Amérique ».

« Les États-Unis doivent se tenir à quatre pattes derrière notre allié », a déclaré M. McConnell, « et le président Biden doit rester ferme contre les voix grandissantes au sein de son propre parti qui créent une fausse équivalence entre les agresseurs terroristes et un État responsable qui se défend. » Peu de démocrates au Congrès sont allés aussi loin. Mais au cours des dernières années, de nombreux membres du parti ont modifié leur approche. Une grande partie du changement peut être attribuée au débat sur l’accord nucléaire iranien, lorsque M. Netanyahu, le dirigeant de droite d’Israël, a fait un effort concerté pour s’insérer dans la politique intérieure américaine pour tuer le pacte rédigé par M. Obama. Il a décrit le soutien à l’accord comme une trahison d’Israël et a travaillé pour creuser un fossé entre les républicains et les démocrates sur la question. L’étroite alliance de M. Netanyahu avec le successeur de M. Obama, Donald J. Trump, n’a fait qu’aggraver cette fracture partisane. Mais la différence de ton reflète également un changement plus large au sein du Parti démocrate au cours de la dernière décennie. Alors que les électeurs démocrates et les libéraux sont devenus plus consciemment organisés autour de concepts tels que l’équité et la discrimination systémique, leur pression pour des positions politiques plus libérales sur l’immigration, le maintien de l’ordre et la violence armée au pays a remodelé la façon dont beaucoup voient le conflit au Moyen-Orient et dans le violence qu’elle a engendrée.