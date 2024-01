Démocrate en contact avec le FBI après la prétendue menace de mort de Roger Stone | Roger Pierre

Le député démocrate de New York, Jerry Nadler, a déclaré qu’il était en communication avec la police du Capitole et le FBI au sujet d’un signalé menace de mort de la part du militant d’extrême droite et allié de Trump, Roger Stone.

« Cela a été une surprise pour moi. Je viens de l’apprendre il y a quelques jours… Je l’ai vu sur Mediaite”, Nadler dit journalistes, en nommant le site Web qui dit il a obtenu un enregistrement audio de la menace et a déclaré qu’il avait été en contact avec les autorités.

Le signalé Cette menace a également été mentionnée par Eric Swalwell, un démocrate californien qui, mercredi, a dit à CNN il a également pris connaissance de la menace grâce au rapport Mediaite.

S’adressant avant l’élection présidentielle de 2020 à un associé qui était alors officier de police de New York, Stone aurait déclaré : « Il est temps de le faire.

« Allons trouver Swalwell. Il est temps de le faire. Ensuite, nous verrons à quel point les autres sont courageux. Il est temps de le faire. Soit Nadler, soit Swalwell doit mourir avant les élections. Ils doivent comprendre le message. Allons trouver Swalwell et finissons-en. Je ne supporte plus cette merde.

Swalwell a été un critique éminent de Donald Trump tout au long de son mandat. Nadler était président du comité judiciaire de la Chambre lors de la première destitution de Trump, pour avoir tenté de faire chanter l’Ukraine en lui reprochant de salir ses rivaux politiques.

Fin 2020, Nadler a déclaré qu’il enquêterait sur la commutation par Trump de la peine de prison de Stone pour sept chefs d’accusation liés à l’entrave à l’enquête sur l’ingérence électorale russe et les liens entre Trump et Moscou.

Fin 2020 et début 2021, Stone a été étroitement impliqué dans les tentatives visant à annuler la défaite électorale de Trump face à Joe Biden.

Stone a catégoriquement nié avoir proféré des menaces présumées contre Nadler et Swalwell, en disant la conversation « n’a jamais eu lieu » et était un faux, généré par l’intelligence artificielle, affirme-t-il. répété mercredi. Son associé, Sal Greco, a qualifié l’histoire de « fourrage politique ».

La police du Capitole n’a pas commenté mais cette semaine, Mediaite dit une enquête avait commencé avec l’aide du FBI.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Trump en procès Restez informé de tous les procès de Donald Trump. Le personnel de Guardian enverra des mises à jour hebdomadaires chaque jeudi – ainsi que des éditions bonus lors des principales journées d’essai. Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

En réponse à ce rapport, Swalwell a déclaré dans un communiqué que même si les propos rapportés par Stone « peuvent ressembler aux délires d’un gangster en herbe », ils devraient être pris au sérieux.

“C’est ce que font Trump et ses vrais voyous”, a déclaré Swalwell. « Ils tentent d’intimider leurs opposants et choisiront toujours la violence plutôt que le vote.

« Parce que je suis l’un des critiques les plus virulents de Trump, Stone m’a critiqué. Cette menace, ainsi que d’autres menaces de violence de la part de Trump et de ses partisans, doivent être prises au sérieux non seulement par les forces de l’ordre mais aussi par mes collègues.»