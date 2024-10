Demko portera un nouveau masque de zombie pour les Canucks cette saison

Le gardien vedette des Canucks de Vancouver, Thatcher Demko, portera un nouveau masque élégant cette saison.

La protection de la tête du gardien de but a fait peau neuve. Demko a travaillé avec Apple et l’artiste Travis Michael pour créer le nouveau design.

Le nouveau masque présente une variante de Johnny Canuck, similaire à ce que Demko et son père ont choisi pour un vieux masque. Cette fois, Johnny Canuck est un zombie, ce qui donne un sentiment effrayant au design.

Vous pouvez également voir les montagnes Rocheuses et une image de Demko enfant dans un maillot de Roberto Luongo si vous regardez attentivement.

Une image du nouveau design de masque de Demko sur un iPad Apple peut être vue ci-dessous.

Le design complet peut être vu dans l’image ci-dessous.

Demko était l’un des sept gardiens à participer à ce projet mis sur pied par la LNH, l’AJLNH et Apple. Les autres étaient Jacob Markstrom, Joseph Woll, Jeremy Swayman, Sam Montembeault, Stuart Skinner et Linus Ullmark.

Une série sortira bientôt qui emmènera les fans dans les coulisses du processus de production artistique de ces créations.

« Dès le premier jour, l’iPad a changé la donne pour moi », a déclaré l’artiste Michael dans un communiqué de presse. « Être capable de dessiner un design, de l’envoyer à un gardien de but, d’obtenir ses commentaires et d’apporter des modifications. Cela a tellement accéléré le processus.

Le gardien de but des Canucks a arboré quelques motifs uniques sur son masque au fil des ans, notamment un hommage à la légende des Canucks Gino Odjick, un masque inspiré de Will Ferrell, et bien plus encore.

Demko n’a pas encore participé à un match cette année alors qu’il continue de se remettre d’une blessure au genou qu’il a subie lors des séries éliminatoires de l’année dernière. La maladie est si rare que les médecins n’ont pas pu trouver un autre joueur de hockey qui en avait déjà souffert, ce qui rend difficile l’établissement d’un calendrier précis pour son retour.

Il y a eu récemment des rapports positifs selon lesquels le joueur de 28 ans fait des progrès dans son processus de rétablissement. Les fans pourraient voir le nouveau masque en jeu le plus tôt possible, car il y a un certain optimisme quant à son retour dans les prochaines semaines.