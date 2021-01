Les démocrates s’empressent d’empêcher le président Donald Trump de quitter ses fonctions sans être démis de force, le whip de la majorité de la Chambre, James Clyburn, accusant deux membres du Cabinet d’avoir démissionné sans avoir d’abord tenté d’évincer leur patron.

Clyburn a fait ses commentaires vendredi dans une interview à CNN, après la démission de la secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos et de la secrétaire aux Transports Elaine Chao en raison du rôle présumé de Trump dans l’incitation d’une foule de manifestants qui ont violé le Capitole américain mercredi.

Il a déclaré que les démocrates de la Chambre destitueraient Trump une deuxième fois s’ils le devaient, mais que seule l’invocation du 25e amendement par le vice-président Mike Pence et le cabinet du président serait assez rapide pour le démettre de ses fonctions avant l’investiture du démocrate Joe Biden le 20 janvier.

Ce président a toujours aimé être distinctif pour une raison quelconque et il peut l’être en étant le premier président du pays à être destitué deux fois. via – @cnnde @Nouveau jour pic.twitter.com/TnceXI911g – James E. Clyburn (@WhipClyburn) 8 janvier 2021

«La démission de deux membres du Cabinet me dit qu’ils fuient leur responsabilité», Dit Clyburn. «S’ils le sentent fermement, ils resteraient là et attendraient cette réunion afin de pouvoir émettre deux votes nécessaires pour invoquer le 25e amendement. Ils s’enfuient.

Pence aurait déclaré qu’il ne soutiendrait pas une décision d’utiliser le 25e amendement contre Trump, ce qui le révoquerait de ses fonctions au motif qu’il est incapable de faire le travail. Clyburn a soutenu que «Tout le monde sait que ce président est dérangé», et dit «Nous ne pouvons pas et ne devons pas courir le risque de ce qu’il pourrait faire d’autre qui est ridicule pour nous mais qui compte tellement pour lui. Je pense qu’il est un danger, un danger toujours présent pour l’existence de ce pays et pour la démocratie qui nous tient tous à cœur. »

Aussi sur rt.com Après avoir appelé à une transition « transparente », Trump dit qu’il sautera l’inauguration de Biden

Mais ce genre d’accusations contre Trump n’est pas nouveau pour les démocrates, et Clyburn a admis qu’il ne restait pas assez de temps pour destituer le président à la Chambre et le condamner au Sénat. Néanmoins, il a déclaré que la destitution aurait lieu si le propre cabinet de Trump ne le destituait pas, même si cela n’aurait aucun impact sur le niveau de « danger » que le président posera au pays « existence. »

La destitution, cependant, forcerait Trump à quitter la Maison Blanche dans la disgrâce et aiderait les démocrates à discréditer le mouvement politique anti-établissement qui l’a fait élire.

Alors que les démocrates sur Twitter loué Le message de Clyburn, les partisans de Trump qui croient que l’élection a été truquée ont fait valoir que la destitution serait un gaspilleur stunt et pourrait entraîner des conséquences dangereuses. « Lorsque vous volez ce gros, taisez-vous et attendez deux semaines, » a déclaré l’auteur Carol Mitchell. Un autre observateur a tweeté: «Accusez Trump et regardez l’enfer se déchaîner en Amérique. Vous ne comprenez tout simplement pas. La moitié de l’Amérique aime le président Trump. »

Lorsque vous volez ce gros, taisez-vous et attendez deux semaines. Laissez le président tranquille! – Auteur – Carol D. Mitchell (@ suzy1493) 8 janvier 2021

Accusez Trump et regardez l’enfer se déchaîner en Amérique! Vous ne comprenez tout simplement pas! La moitié de l’Amérique aime le président Trump !!! – Wilde Mann (@maynard_wilde) 8 janvier 2021

Aussi sur rt.com « Pas un jour de plus »: le principal démocrate du Sénat, Chuck Schumer, demande que Trump soit immédiatement démis de ses fonctions

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!