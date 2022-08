Démission silencieuse : comment certains employés réagissent à l’épuisement professionnel

Pour gérer l’épuisement professionnel et maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, une tendance dite de «démission silencieuse» consiste à voir les travailleurs pointer comme prévu, ignorer les e-mails après les heures de travail et généralement renoncer aux efforts excessifs.

“C’est un nouveau nom pour un vieux phénomène; il vient d’être exacerbé par deux ans et demi de pandémie”, a déclaré à CTVNews.ca David Zweig, professeur de comportement organisationnel et de gestion des ressources humaines à l’Université de Toronto. par téléphone jeudi. “Je pense que les deux dernières années et demie ont vraiment amené cette idée d’équilibre travail-vie personnelle à une conscience consciente pour tout le monde, et nous ne voulons pas revenir à ce qu’elle était avant.”

Bien que l’idée derrière l’arrêt silencieux ne soit pas nouvelle, la pandémie de COVID-19 a alimenté une intrusion sans précédent du lieu de travail dans les maisons des gens, perturbant les heures de travail traditionnelles pour beaucoup. Entre-temps, les pénuries généralisées de personnel ont conduit certains employeurs à demander à leurs travailleurs d’assumer des tâches nouvelles ou supplémentaires, parfois sans plus de salaire.

À la recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et enhardis par le marché du travail actuel, certains employés résistent discrètement, non pas en se relâchant, mais en se concentrant sur les exigences essentielles de l’emploi tout en renonçant au type d’efforts supplémentaires que l’on pourrait faire pour la reconnaissance ou l’avancement professionnel.

“J’ai récemment entendu parler de ce terme” arrêt silencieux “, où vous ne quittez pas purement et simplement votre emploi, mais vous abandonnez l’idée d’aller au-delà”, a déclaré TikToker Zaid Khan dans une vidéo virale du 25 juillet qui a apporté le terme une attention généralisée.

“Nous avons vu les murs entre le travail et la vie privée disparaître, bien pire encore. On nous a demandé de faire de plus en plus, avec de moins en moins”, a ajouté Zweig. “C’est une réponse à des choses stupides comme toute l’idée de la” culture de l’agitation “, qui n’est qu’un autre nom pour une culture de travail toxique.”

Cependant, Nadia Halum Arauz, avocate en droit du travail et de l’emploi basée à Toronto, prévient qu’il existe peu de protections juridiques pour ceux qui choisissent de réagir en démissionnant discrètement.

“Un employeur peut licencier un employé pour n’importe quelle raison, tant que cette raison n’est pas discriminatoire ou de représailles”, a déclaré Halum Arauz par téléphone à CTVNews.ca jeudi. “Tout ce que l’employeur doit fournir, c’est un avis indiquant que la relation touche à sa fin, ou une indemnité compensatrice, communément appelée indemnité de départ ou indemnité de départ.”

Mais en discutant d’abord avec votre employeur des problèmes de charge de travail et en essayant d’établir avec lui des limites plus claires entre le travail et la vie personnelle, Halum Arauz dit que vous pouvez vous protéger contre d’éventuelles représailles.

“Avoir une conversation ouverte est probablement la meilleure façon de procéder”, a déclaré Halum Arauz. “Surtout parce qu’en faisant cela, pour moi, vous amélioreriez en fait votre protection, car les licenciements ne peuvent pas être des représailles. Donc, en portant quelque chose à l’attention de votre employeur, si vous êtes victime de représailles en conséquence, vous savez, c’est une autre histoire.”

“Il est également important que les employeurs aient des descriptions de poste clairement définies”, a déclaré jeudi à CTVNews.ca l’avocate en droit du travail Samara Belitzky à CTVNews.ca. “Cela indique clairement à la fois à l’employeur et à l’employé quelles sont les attentes pour un rôle particulier et ils peuvent éviter toute confusion future sur les tâches et autres conditions d’emploi.”

Belitzky dit que vous devriez immédiatement faire part de vos préoccupations à votre employeur si des modifications non désirées des tâches ou des heures habituelles sont introduites dans votre travail.

“Les employés qui refusent ces choses peuvent non seulement exprimer leur refus et les raisons correspondantes à leurs employeurs, mais doivent le faire, par écrit, afin qu’ils aient un dossier au cas où l’employeur prendrait d’autres mesures à l’avenir”, a expliqué Belitzky. . “Si un salarié travaille dans des conditions différentes, sans exprimer de refus, il peut être réputé avoir accepté les changements et les nouvelles conditions peuvent désormais faire partie de ses conditions de travail.”

Zweig dit que les employeurs devraient également être proactifs pour entamer des dialogues et offrir des soutiens aux employés qui pourraient se désengager du travail en raison de l’épuisement professionnel.

“Une fois que les gens sont épuisés, il est vraiment difficile de s’en remettre”, a-t-il déclaré. “Cela va nécessiter un réel engagement de la part des organisations pour résoudre les problèmes liés à l’épuisement professionnel, et pour réévaluer la façon dont la performance est surveillée, comment elle est mesurée, et pour aider les employés à établir des limites afin qu’ils ne ressentent pas ces effets.”