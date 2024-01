Démission de Xavi à Barcelone : toute l’histoire derrière sa décision de démissionner en juin

« Président, j’aimerais vous parler. »

La défaite traumatisante de Barcelone 5-3 à domicile contre Villarreal a déclenché une soirée agitée dans les coulisses de leur terrain temporaire de Montjuic samedi.

Les dirigeants du club ont immédiatement tenu une réunion urgente après le coup de sifflet final à l’Estadi Olimpic Lluis Companys, juste à côté des loges VIP, où d’autres membres du conseil d’administration étaient encore en train de dîner.

Aux côtés du président du Barça, Joan Laporta, se trouvaient le vice-président Rafa Yuste, le directeur sportif Deco, le directeur Enric Masip et le plus proche confident de Laporta, Alejandro Echevarria. Le sujet de discussion était la position de Xavi. Lors de cette réunion, Laporta a décidé qu’il devait rester fidèle aux convictions qu’il avait défendues au cours des dernières semaines et garder Xavi comme manager.

Soudain, alors que la réunion touchait à sa fin, il sentit son téléphone sonner.

Le message de Xavi à Laporta demandant de parler a provoqué une tournure dramatique des événements. Les hauts dirigeants craignaient que le manager ait décidé d’abandonner son poste le soir même, laissant Barcelone dans une position difficile. La décision avait déjà été prise de ne pas le limoger, en partie parce qu’il aurait été difficile de trouver un remplaçant en raison de la situation financière du club. Le Barça dépasse la limite de dépenses salariales de la Liga, ce qui rend difficile l’inscription de nouveaux joueurs ; les règles s’appliquent également aux salaires des managers.

L’un des dirigeants présents à cette réunion a même répondu par SMS à Xavi, lui demandant de ne pas « prendre de décisions finales dans des moments chauds » et de « laisser la situation se calmer ».

Mais l’ancien milieu de terrain légendaire de Barcelone, qui a mené l’équipe au titre de champion d’Espagne lors de sa première saison complète à la tête de l’équipe la saison dernière, avait pris sa décision. Il ne pouvait pas continuer à subir la même pression et devait en informer le conseil d’administration.

Des sources bien placées du Barça – qui, comme toutes celles citées ici, ont préféré parler anonymement pour protéger leurs positions – ont déclaré L’Athlétisme que Laporta a été très surpris par la façon dont Xavi a articulé son message lorsqu’ils ont finalement parlé et qu’il a rapidement compris que c’était une décision qu’il avait profondément réfléchie.

Le souhait du manager de se retirer non pas maintenant mais à la fin de la saison leur donnerait également un peu de temps pour faire des plans et Laporta a accepté sa demande.

Dans cet article, nous expliquons :

Comment la toxicité de Barcelone a fini par épuiser Xavi, un homme qui connaît le club aussi bien que quiconque mais qui n’a toujours pas pu échapper à ses pressions uniques et a vu sa famille affectée

Quand Xavi a pris sa décision et pourquoi elle a été révélée si brusquement, les joueurs ayant appris la nouvelle via les réseaux sociaux

Comment le vestiaire a réagi, avec certaines relations avec le manager se détériorant et d’autres disposées à le voir rester

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné la saison dernière et pourquoi, bien qu’il soit un homme du club dans des moments difficiles, les joueurs et les dirigeants pensaient que Xavi avait fini par sous-performer

“Xavi a mieux dormi cette nuit qu’il ne l’avait fait depuis longtemps”, ont déclaré des sources proches de lui. L’Athlétisme Dimanche matin. Ils ont déclaré qu’il se sentait libéré après avoir fait connaître sa décision de quitter le club le 30 juin – tout comme son entourage.

L’entraîneur réfléchissait à cette décision depuis des mois, mais ce n’est qu’après la défaite 4-1 contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne qu’il l’a fait savoir à ses proches : son frère et entraîneur adjoint Oscar Hernández, son épouse Nuria Cunillera et quelques membres les plus fiables de son équipe. Peu de gens le savaient.

Ils avaient imaginé un plan pour rendre publique sa décision, avec l’idée de la communiquer aux joueurs lors d’un entraînement la veille d’un match dans les semaines à venir. Il donnerait ensuite une conférence de presse avec le conseil d’administration pour l’expliquer aux médias. Au lieu de cela, tout est arrivé à un point critique après le match de samedi contre Villarreal.

Le Barça a perdu le match malgré son retour de deux buts d’avance pour mener 3-2, subissant une défaite 3-5 qui le laisse quatrième du classement, à 11 points du leader surprise de la Liga, Gérone (sur lequel il a un match en main) et 10 points derrière son rival le Real Madrid.

Cette défaite leur a essentiellement permis de dire au revoir à une troisième compétition en 15 jours. D’abord la Supercoupe d’Espagne, puis la Coupe du Roi (l’Athletic Bilbao les a éliminés la semaine dernière), un adieu presque définitif au titre de champion qu’ils défendaient.

Après le coup de sifflet final, Xavi a fait plusieurs interviews flash avec les diffuseurs et personne n’aurait pu deviner ce qui allait se passer ensuite.

Après que Xavi ait écrit le message à Laporta, il a informé le conseil d’administration qu’il quittait son poste. Selon des sources proches du sélectionneur, il serait alors allé retrouver les joueurs dans le vestiaire, espérant leur dire lui-même avant qu’ils ne l’entendent ailleurs.

Dans leurs propres interviews d’après-match, Frenkie de Jong, Joao Cancelo et Ronald Araujo avaient tous fermement défendu l’entraîneur, De Jong déclarant : “C’est notre faute, pas celle de l’entraîneur.”

Xavi voulait leur parler, mais au moment où il a pu le faire, plus d’une heure après le coup de sifflet final, ils avaient déjà tous quitté le stade.

Barcelone a concédé deux buts tardifs contre Villarreal (David Ramos/Getty Images)

Xavi avait déjà déclaré à plusieurs reprises lors de récentes conférences de presse que s’il devenait un jour « un problème » pour le club, il partirait.

Plusieurs raisons ont motivé cette décision.

Après avoir subi une nouvelle défaite, Xavi pourrait voir arriver une semaine de sondages dans les médias, demandant si Laporta devait le limoger ou non – une semaine mouvementée au cours de laquelle le Barça a dû jouer deux matchs qui étaient désormais essentiels pour maintenir le rythme dans la course à la victoire. Les places de l’Espagne en Ligue des Champions.

Il voulait calmer les eaux et affronter la fin de la saison sans tension ni incertitude supplémentaires. Il sentait que le club avait besoin d’un changement et la meilleure chose à faire était de préciser qu’il partirait.

Mais il y avait aussi une autre raison. Selon des sources proches de Xavi, il en avait marre. La toxicité d’être dans l’environnement du Barça a non seulement affecté son humeur mais a également eu des conséquences sur sa famille la plus proche.

Des sources du club le voient dépassé. Ces sources ont également déclaré que certains membres du conseil d’administration du Barça réclamaient sa tête depuis un certain temps et que cela l’affectait également, même si Laporta l’avait défendu. Il a estimé que cela ne faisait qu’ajouter de la pression à un environnement déjà critique.

Lorsque Xavi a quitté la réunion avec l’équipe après le match de samedi, sa seule préoccupation était de savoir comment les joueurs allaient le prendre. Il se sentait mal de ne pas leur avoir parlé plus tôt. Son annonce a pris l’équipe par surprise.

Lorsque l’entraîneur et les joueurs ont finalement eu l’occasion de s’exprimer à l’entraînement le lendemain matin, ont déclaré plusieurs sources du club. L’Athlétisme que le groupe était affectueux envers lui. Certains d’entre eux ont approché Xavi à la fin de la séance pour lui demander s’ils pouvaient faire quelque chose pour qu’il reconsidère et reste.

Xavi et Lewandowski s’embrassent lors de la défaite de samedi (Alex Caparros/Getty Images)

Il pourrait être surprenant d’apprendre que Xavi, un homme qui a passé la moitié de sa vie à Barcelone et qui connaît les tenants et aboutissants de l’institution mieux que quiconque, n’a tout simplement pas pu répondre à ses exigences uniques. Mais c’est en réalité un facteur majeur dans sa décision de se retirer.

“Au cours des dernières semaines, on a pu voir qu’il ne traversait pas une bonne période”, a déclaré une source du club. “Il n’aimait pas son travail et il était particulièrement affecté par le fait que toute la pression n’affectait pas seulement lui, mais aussi sa famille.”

La hiérarchie du club s’attendait à ce que Xavi fasse face aux exigences du poste d’une manière plus saine compte tenu de son parcours. Xavi a joué pour Barcelone pendant 17 ans, faisant 767 apparitions (seul Lionel Messi en a plus, avec 782) et remportant 25 trophées.

La pression s’est accrue sur lui depuis le début de son mandat en novembre 2021. Il est arrivé à un moment difficile pour le club, en pleine difficulté financière et avec un effectif affaibli, mais au fil des années et de la patience mise à rude épreuve, Xavi a commencé à affronter le genre de critiques auxquelles tout manager jugé sous-performant sera soumis au Barça. Cela est devenu un problème pour lui.

“Il se concentrait trop sur tout ce qui se disait autour de lui et suivait même quotidiennement les programmes de radio et les émissions de télévision”, a déclaré une source du club. “Il a aussi trop lu la presse, et cela n’a pas rendu service à Xavi.”

Ceux qui ont travaillé avec Xavi dans son équipe soulignent la pression de l’impitoyable “entorno” de Barcelone comme la principale raison de la chute du manager.

Le mot espagnol « entorno », traduit littéralement par environnement ou environnement, a été inventé par la légende du Barça Johan Cruyff lorsqu’il en était l’entraîneur en 1992 pour décrire le bruit qui est constamment généré autour du club : les médias, les supporters, la politique de son conseil d’administration ou d’autres personnalités majeures de la ville et de la région catalane au sens large.

“Ici, tout le monde appartient à un camp ou à une idéologie”, a déclaré une source du club. « Chaque journaliste, média ou personne capable de donner une opinion a son propre agenda et utilise tout ce qui se passe sur le terrain pour inverser la tendance en sa faveur. Il y avait des attaques constantes contre Xavi et presque jamais une volonté de construire et d’aider le projet.

Mais ce n’est pas seulement dans les médias que Xavi s’est senti exclu et maltraité : il a également été progressivement isolé au sein du club.

Xavi était conscient que plusieurs dirigeants de Barcelone critiquaient depuis des mois les performances de l’équipe, ainsi que le prétendu manque d’intensité dans les séances d’entraînement dirigées par son équipe. Certains faisaient même pression pour que le président Laporta le limoge après la finale de la Supercoupe d’Espagne.

En repensant à la fin de la saison dernière, juste après que le Barça ait remporté la Liga, des signes d’érosion de l’influence de Xavi étaient apparus. Le lendemain du défilé des bus dans la ville, où a été célébré le titre de champion d’Espagne…