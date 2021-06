Démission de Matt Hancock : le commentateur politique John Rentoul animera « Ask Me Anything » en direct

MLa décision d’att Hancock de démissionner de son poste de secrétaire à la Santé hier pour son non-respect des règles de distanciation sociale a laissé une mer de questions ouvertes dans la foulée.

Pour n’en citer que quelques-uns, était-il bon en tant que secrétaire à la santé ? Pourquoi un ministre prendrait-il de tels risques avec sa carrière? Il a été confirmé que l’ancien chancelier Sajid Javid l’a remplacé – est-il le bon remplaçant ? Afin d’aider à clarifier la situation, je serai ici demain pour répondre à vos questions sur le drame du week-end.

L’ancien secrétaire à la Santé a démissionné après la fuite d’une vidéo de vidéosurveillance montrant M. Hancock embrassant l’assistante Gina Coladangelo.

Le désormais ancien secrétaire à la Santé, qui a annoncé sa décision de démissionner samedi soir, a rencontré l’aide mariée Mme Coladangelo lorsque le couple a étudié ensemble à l’Université d’Oxford. Elle a d’abord été engagée en tant que conseillère non rémunérée au DHSC sur un contrat de six mois l’année dernière, avant d’être nommée directrice non exécutive du département.

La manière dont M. Hancock a quitté son poste et a été rapidement remplacé par M. Javid nous en dit également beaucoup sur Boris Johnson en tant que Premier ministre.

Il semble ne pas aimer licencier les gens, offrant un soutien initial à M. Hancock tout en lui permettant de tirer ses propres conclusions. Lorsque M. Hancock a déclaré hier : « Ceux d’entre nous qui établissent ces règles doivent les respecter, et c’est pourquoi je dois démissionner », personne ne pouvait être en désaccord.

Le premier ministre est déjà venu ici. Il n’a pas renvoyé Javid comme chancelier ; il a juste permis à son conseiller en chef Dominic Cummings de rendre la position de Javid impossible. Cummings s’est même vanté hier sur Twitter d’avoir « trompé » Johnson pour qu’il se débarrasse de Javid – et a critiqué la nomination de Javid au poste de secrétaire à la Santé, affirmant qu’il est un politicien « standard des tourbières » prêt à « poursuivre les gros titres » et le résultat sera « affreux pour NHS ».

Le nouveau secrétaire à la Santé est certainement confronté à d’énormes défis. Le financement du NHS est réduit depuis 10 ans et les promesses de dépenses plus élevées à l’avenir ont été renversées par la pandémie, ce qui laisse une énorme gueule de bois dans les listes d’attente, à la fois enregistrées et cachées.

En plus de quoi Javid hérite désormais de la promesse du Premier ministre de régler le problème des soins sociaux, un problème qui était urgent lorsque Johnson a affirmé avoir un plan pour le résoudre lorsqu’il est devenu Premier ministre il y a deux ans, ce qui l’est devenu davantage en raison des faiblesses révélé par le coronavirus. En tant qu’ancien ministre du gouvernement local, Javid connaît au moins les relations complexes entre le NHS et les conseils locaux dans la gestion des soins.

Je serai là demain à 16h pour répondre à vos questions. Si vous avez une question, posez-la maintenant, ou lorsque je vous rejoins en direct à 16h le lundi (28 juin). Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire pour soumettre votre question dans les commentaires ci-dessous.

Si vous n’êtes pas déjà membre, cliquez sur « s’inscrire » dans la zone de commentaires pour laisser votre question. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas voir votre question – elles seront masquées jusqu’à ce que je rejoigne la conversation pour y répondre. Alors rejoignez-nous en direct sur cette page à 16h car j’aborde autant de questions que possible.