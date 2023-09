Démission de Luis Rubiales : Georgia Stanway déclare que les joueuses « continueront à se battre pour ce qui est juste » | Actualités footballistiques

L’Anglaise Georgia Stanway espère que les joueurs, le staff et les journalistes continueront à « se battre pour ce qui est juste » après la démission de Luis Rubiales.

Rubiales a annoncé dimanche qu’il démissionnait de son poste de président de la Fédération espagnole de football, trois semaines après avoir embrassé l’Espagnole Jennifer Hermoso lors des célébrations du trophée des champions de la Coupe du monde féminine, ce qui, selon le joueur, n’était pas consensuel.

Outre le fait que l’ensemble de l’équipe espagnole victorieuse a refusé de jouer à nouveau pour son pays alors qu’il restait en poste, plusieurs autres joueurs espagnols ont déclaré qu’ils boycotteraient leur équipe nationale tant que le problème n’était pas résolu et bien d’autres – y compris les finalistes anglais battus dans une déclaration commune – uni leurs forces pour condamner ses actes.

Les choses ont finalement atteint un point critique avec son départ ce week-end, ce qui, selon Stanway, lors d’une conférence de presse féminine du Bayern Munich, montre la puissance de ces forces communes pour imposer le changement.

Elle a déclaré : « Il y a eu un résultat maintenant. Nous nous sommes battus en tant que joueuses, staff, journalistes… nous voulons que les femmes se sentent à l’aise sur leur lieu de travail.

« Ensemble, nous sommes si puissants et nous voulons faire pression pour ce qui est juste. Nous nous battrons pour ce qui est juste en tant que Lionnes et ici au Bayern. Nous avons une résolution, nous continuerons à nous battre. »

Stanway a débuté les sept matchs de l’Angleterre qui se sont soldés par une défaite finale finalement infructueuse, et a déclaré qu’elle n’avait pas encore pleinement ressenti l’émotion de manquer de devenir championne du monde.

« C’est décevant quand on va si loin », a-t-elle déclaré. « Nous sommes allés si loin et nous nous sommes rapprochés. Nous avons joué sept matchs mais nous n’avons pas gagné. Tout allait bien, quelques jours après, j’étais déçu et les parents étaient contents de se débarrasser de moi car je n’étais pas le le plus divertissant.

« Je le traiterai quand le moment sera venu et il sera maintenant temps de me concentrer sur le Bayern. »

Rubiales démissionne de son poste de président de la Fédération espagnole suite aux baisers d’Hermoso

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La journaliste de football espagnole Semra Hunter se dit « choquée » par la nouvelle de la démission de Luis Rubiales, suite à la dispute sur les baisers de Jenni Hermoso.



Rubiales a annoncé sa démission de son poste de président de la Fédération espagnole dans une interview avec Piers Morgan, déclarant « bien sûr, je ne peux pas continuer mon travail ».

Il a publié un communiqué indiquant qu’il a soumis sa démission au président par intérim de la fédération espagnole, Pedro Rocha.

« J’ai présenté ma démission du poste de président de la RFEF. Après la suspension de la FIFA, et le reste des procédures ouvertes contre moi, il est évident que je ne pourrai pas réintégrer mon poste. »

S’adressant à Morgan, Rubiales a ajouté : « Mon père, mes filles, j’ai parlé avec eux… et avec des amis très proches, et ils me disent ‘Luis, maintenant tu dois te concentrer sur ta dignité et continuer ta vie.’

« Parce que si vous savez que vous allez probablement nuire aux gens que vous aimez et au sport que vous aimez… dans cette situation maintenant, (c’est) la chose que je dois faire. »