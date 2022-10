Démission de Liz Truss : comment le monde a réagi au départ du Premier ministre britannique

Les médias mondiaux ont réagi avec choc et inquiétude face à la fin dramatique du mandat de six semaines de Liz Truss en tant que Premier ministre britannique après sa démission pour ne pas avoir rempli le mandat pour lequel elle a été élue.

Les éditoriaux ont qualifié les 44 jours de leadership de Mme Truss de “spirale de la mort politique” et ont déclaré qu’il y avait des leçons à tirer pour d’autres gouvernements nationaux, tandis que les publications dans des pays plus critiques n’ont pas donné de coups de poing à son leadership de plus en plus chaotique.

Le Washington Postdans son éditorial intituléPourquoi Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre britannique : Un guide du chaosa déclaré que son leadership était une “série désastreuse de blessures auto-infligées – qui s’est transformée en une spirale de mort politique”.