LONDRES – Demis Hassabis, cofondateur et directeur général du laboratoire britannique d’intelligence artificielle DeepMind, a révélé qu’il avait parlé d’échecs plutôt que de sa start-up lorsqu’il avait rencontré le milliardaire américain Peter Thiel pour la première fois.

Hassabis a déclaré au journal The Sunday Times qu’il avait eu « littéralement une minute » avec Thiel, qui a cofondé PayPal et Palantir, dans son manoir californien en août 2010 après un événement que Thiel organise chaque année appelé Singularity Summit.

«J’ai passé des mois à réfléchir à la façon dont j’utiliserais la minute dont je disposais pour lui parler», a déclaré l’entrepreneur. « Il y a des centaines de personnes là-bas, mais tout le monde et leur chien essaient de présenter quelque chose, donc il était difficile de voir pourquoi il prendrait note de nous. »

Hassabis a dit qu’il avait lu les antécédents de Thiel et s’était rendu compte qu’il jouait aux échecs en tant que junior.

« C’était mon » in « . Au lieu de lui présenter mon idée d’entreprise, j’ai essayé de l’intriguer », a déclaré Hassabis, qui a atteint le n ° 2 mondial pour sa tranche d’âge à 12 ans. « En une minute, j’ai réussi à pied de biche dans la question de savoir pourquoi les échecs sont un jeu si incroyable. J’ai posé cette question aux grands maîtres et ils ont eu du mal à donner une réponse. Mais en tant que concepteur de jeux, j’y ai réfléchi profondément. Les échecs sont exquis. . «

« Et je pense que le secret est que l’évêque et le chevalier valent trois points chacun mais ont des pouvoirs si différents », a poursuivi Hassabis. « Toute la tension créatrice vient lorsque vous remplacez l’évêque par le chevalier dans certaines positions. Cela l’a intrigué. Il n’avait jamais pensé à cela … Nous avons assuré notre rencontre. »

En quelques mois, Thiel a ensuite investi 1,4 million de livres sterling (1,85 million de dollars) dans DeepMind, qui emploie désormais plus de 1000 personnes dans le monde et a réalisé une percée majeure dans le repliement des protéines la semaine dernière.

Thiel voulait initialement que DeepMind déménage dans la Silicon Valley, mais Hassabis l’a convaincu d’investir et de laisser DeepMind rester à Londres.

«À cette époque, il n’avait jamais investi en dehors des États-Unis, peut-être même pas en dehors de la côte ouest», a déclaré Hassabis dans une interview au Google Campus de Londres en 2017. «Il pensait que le pouvoir de la Silicon Valley était en quelque sorte mythique, que on ne pouvait pas créer une grande entreprise technologique prospère nulle part ailleurs. Nous l’avons finalement convaincu qu’il y avait de bonnes raisons d’être à Londres. «

Lorsque DeepMind a été acquis par Google en janvier 2014 pour environ 600 millions de dollars, la société de capital-risque de Thiel, Founders Fund, détenait plus d’actions que les trois cofondateurs de DeepMind.

Founders Fund, qui a soutenu Facebook, Spotify, SpaceX et Palantir depuis que Thiel l’a cofondé en 2005, détenait plus de 25% de la société, et la participation aurait valu environ 164 millions de dollars lorsque Google a acheté la société.

Parmi les autres premiers investisseurs de DeepMind, citons le PDG de Tesla, Elon Musk et le co-fondateur de Skye, Jaan Tallinn.

DeepMind et Thiel n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.